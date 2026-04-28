Όταν η ψυχοθεραπεία παύει να είναι ένας τόπος ασφαλής

Πολλά έχουν γραφτεί για τα οφέλη της συµβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Ο άνθρωπος που διαλέγει να γνωρίσει τον εαυτό του, να πενθήσει τις απώλειές του, να αφηγηθεί την ιστορία του και σιγά σιγά να αποταυτιστεί από το τραύµα του, µαθαίνει ότι αυτή η βουτιά στα βαθιά της ύπαρξης θέλει χρόνο, προσπάθεια και έναν καλό συνοδοιπόρο. Έναν θεραπευτή που θα είναι εκεί όταν η ψυχή του πελαγοδροµεί, όταν όλα φαντάζουν αδιέξοδα, όταν χρειάζεται να ακούσει ένα από καρδιάς «είµαι εδώ» για να ανασάνει και να συνεχίσει.

Η θεραπευτική διαδικασία ακολουθεί µία σπειροειδή παρά µία γραµµική πορεία. Ο θεραπευόµενος επιστρέφει σε σηµεία παρελθοντικά για να τα εξετάσει ξανά και να δώσει ένα καινούργιο νόηµα σε εµπειρίες και βιώµατα που τον καθόρισαν και διαµόρφωσαν τον τρόπο που βλέπει τον κόσµο, τη σχέση µε τον εαυτό του και τον άλλον. Μαθαίνει να ακούει τις ανάγκες και τα όριά του, να µιλάει για τα συναισθήµατά του και να φροντίζει τις ευάλωτες πλευρές του που για χρόνια έµειναν στη σκιά από φόβο και ντροπή.

Η εδραίωση µίας καλής θεραπευτικής σχέσης µε τον επαγγελµατία ψυχικής υγείας αποτελεί το πιο σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας. Το άτοµο µέσα από αυτήν τη σχέση µαθαίνει έναν άλλο τρόπο να σχετίζεται και να υπάρχει, αφήνοντας σταδιακά πίσω του τα δυσλειτουργικά µοτίβα του παρελθόντος και τις επώδυνες εµπειρίες που στεκόταν εµπόδιο στο να συνδεθεί αυθεντικά µε τον εαυτό του και τους άλλους.

Τι συµβαίνει όµως όταν ο θεραπευτής δε δηµιουργεί έναν προστατευµένο συναισθηµατικά χώρο για τον θεραπευόµενο; Τι γίνεται άραγε όταν ο ειδικός αψηφά τα όρια και την ηθική που διέπουν το επάγγελµά του; Ποιες διαστρεβλώσεις είναι ικανές να διαβρώσουν την ασφάλεια του θεραπευτικού πλαισίου και να καταστήσουν τη διαδικασία επικίνδυνη για το άτοµο, τραυµατίζοντας τον ψυχισµό του;

Ο θεραπευτής που δεν έχει επίγνωση των δικών του τραυµάτων και δυσκολίων, ο οποίος αρνείται να δουλέψει ο ίδιος θεραπευτικά για να φροντίσει τις πληγές του, έχει στήσει ήδη την πρώτη µεγάλη παγίδα της διαδικασίας. Ο θεραπευόµενος κινδυνεύει να γίνει δέκτης των ανεπεξέργαστων ψυχικών εµπειριών του ανθρώπου που εµπιστεύτηκε για να τον συνοδεύσει στο ταξίδι του.

Όσο λαµπερές και αν φαντάζουν οι περγαµηνές στον τοίχο, ο θεραπευτής µπορεί να υποπέσει σε σφάλµατα. Ορισµένα εξ αυτών, όµως, δεν είναι απλά παραλείψεις και αστοχίες στα πλαίσια της ανθρωπινότητας του εκάστοτε θεραπευτή. Αντιθέτως, αποτελούν παραβίαση των ψυχικών και σωµατικών ορίων του θεραπευόµενου και εποµένως χρήζουν άµεσης προσοχής και αντιµετώπισης.

Ο θεραπευόµενος κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας µπορεί:

Να συναντήσει την επίκριση και τη µη αποδοχή από τη µεριά του θεραπευτή και αναπόφευκτα να αναβιώσει τραυµατικές εµπειρίες από το µεγάλωµά του.

Να κληθεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του θεραπευτή, παραµένοντας έτσι στο ρόλο του «καλού παιδιού» που δέχεται αφιλτράριστα την οπτική του ειδικού και δεν τολµά να αµφισβητήσει την αυθεντία του.

Να βιώσει ανώφελη πίεση στο να είναι ή να γίνει κάτι που δεν επιθυµεί, ικανοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο την παρόρµηση του θεραπευτή που πολλές φορές αντιπροσωπεύει µία πατρική ή µητρική φιγούρα για τον θεραπευόµενο.

Να εστιάσει στον ψυχισµό του θεραπευτή, ο οποίος ασυνείδητα επιθυµεί να καλύψει τις ανάγκες του και να απαλύνει τον πόνο του, µέσω της παρουσίας και της ενσυναισθητικής ικανότητας του θεραπευόµενου (αντιστροφή ρόλων).

Να γίνει αποδέκτης µίας αµφίσηµης οικειότητας µέσω σχολίων, υπονοούµενων, αγγιγµάτων και προτάσεων, που είναι ασύµβατη µε το πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης.

Να βιώσει τη ναρκισσιστική χειραγώγηση από τη µεριά του θεραπευτή που εύκολα µπορεί να µεταµφιεστεί σε ενδιαφέρον και προσοχή και να φτάσει µέχρι τη σεξουαλική εκµετάλλευση του θεραπευόµενου.

Το θεραπευτικό πλαίσιο είναι το µέρος που ο άνθρωπος βρίσκεται για να µοιραστεί τα επώδυνα γεγονότα της ζωής του, να συναντήσει το εσωτερικό του παιδί και να το «µεγαλώσει» µε τη βοήθεια του ειδικού, ο οποίος καλείται να διευκολύνει το συναισθηµατικό άνοιγµα του ανθρώπου, χτίζοντας µια σχέση διαφάνειας και εµπιστοσύνης µαζί του. Η κατάχρηση εξουσίας και η παραβίαση των όρων της θεραπευτικής συµµαχίας µπορεί να αποβεί ολέθρια για τον ψυχισµό του θεραπευόµενου.

Η συµβουλευτική και η ψυχοθεραπεία οφείλει να είναι ένας τόπος ασφαλής. Είναι ζωτικής σηµασίας το άτοµο, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισµού, φυλετικών χαρακτηριστικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, να µπορεί να ακουµπήσει τα πληγωµένα κοµµάτια της ψυχής του, έτσι ώστε να τα φροντίσει µε τη συνοδεία ενός επαγγελµατία που σέβεται την πολυπλοκότητα της αυτογνωσιακής διαδικασίας και την ιερότητα της θεραπευτικής σχέσης. Ο θεραπευτής που επαναπαύεται στις δάφνες του και θρέφει το ναρκισσιστικό του έλλειµα µέσω του θεραπευτικού του ρόλου, κουβαλώντας την έπαρση της αυθεντίας, µπορεί να τραυµατίσει ανεπανόρθωτα τον ψυχισµό ενός άλλου ανθρώπου και την ίδια στιγµή να µαταιωθεί ο ίδιος από την αντίστασή του να φωτίσει τα δικά του «τυφλά σηµεία». H κατάλληλη εκπαίδευση και εµπειρία διευκολύνουν έναν επαγγελµατία να σταθεί στο χώρο, όµως είναι η διαρκής εποπτεία και η εσωτερική δουλειά που θα προστατέψει τον ίδιο αλλά και τους θεραπευόµενούς του από τέτοιου είδους ολέθρια ολισθήµατα.

*H Άννα Καλλιβρετάκη, Μ.Ed. είναι Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας, συγγραφέας πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Endnotes

Η συµβουλευτική πρόκειται, συνήθως, για µία βραχείας µορφής θεραπεία µε εστίαση σε ένα πρόβληµα/δίληµµα που απαιτεί άµεση διαχείριση. Η ψυχοθεραπεία, από την άλλη µεριά, διαρκεί µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µε εστίαση στις ενδοψυχικές κυρίως συγκρούσεις του ατόµου και εµβάθυνση στα διαπροσωπικά ζητήµατα που το απασχολούν.

To τραύµα βιώνεται σε ένα φάσµα ανάλογα µε τη σοβαρότητά του, τις ψυχοσωµατικές εκδηλώσεις του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρουσιάζεται.

Το αρσενικό γένος στο δίπτυχο θεραπευτής-θεραπευόµενος χρησιµοποιείται για συντοµία. Θα µπορούσε επίσης να είναι θεραπευτής-θεραπευόµενη, ή θεραπεύτρια-θεραπευόµενος/η.

Σύµφωνα µε τον Carl Rogers (1951) η καλή θεραπευτική σχέση, η οποία εµπεριέχει την ενσυναίσθηση, την αυθεντική στάση και την άνευ όρων αποδοχή από τη µεριά του θεραπευτή, µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσµατικότητα της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

Ο Irvin Yalom (2004) στο βιβλίο του το «∆ώρο της Ψυχοθεραπείας» αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο ζήτηµα των σεξουαλικών παραβάσεων, προειδοποιώντας ότι δεν θα πρέπει επουδενί να εξισώνεται η «θεραπευτική οικειότητα µε τη σεξουαλική οικειότητα» (Αθήνα: Άγρα: σελ. 228). Ούτε φυσικά να χρησιµοποιείται ως πρόσχηµα ή µέσο για τη δηµιουργία σεξουαλικής σχέσης. Η ερωτική εµπλοκή µε έναν ή µία θεραπευόµενη, όπως ο ίδιος εξηγεί, «δεν αποτελεί επιλογή, ούτε ηθική, ούτε επαγγελµατική» (ό.π., 230).