Όταν φτάσεις να ζητήσεις κάτι, χάνει την αξία του

Να µην ζητάς από κανέναν την προσοχή το νοιαξιµο, την αγάπη.

Να µην ζητάς το ενδιαφέρον, την προσοχή, την στοργή, το χάδι την αγκαλιά.

Να αφήνεις τους άλλους να εκδηλώνουν τα πραγµατικά συναισθήµατά τους, αβίαστα και φυσικά.

Όλα φαίνονται µε το πέρασµα του χρόνου και ότι είναι αληθινό και αυθεντικό πάντα διαρκεί.

Αν χρειάζεται να παρακαλέσεις το ενδιαφέρον του άλλου, δεν έχει και καµιά σηµασία.

Αξίζει ότι είναι πηγαίο, αυθόρµητο και αυθεντικό.

Έτσι θα µετρήσεις ποίοι είναι δίπλα σου πραγµατικά και πόσο σηµαντικός είσαι εσύ γι’ αυτούς.

Έτσι θα καταλάβεις τα πραγµατικά τους συναίσθηµατα και την θέση που καταλαµβάνεις στην καρδιά τους.

Γιατί αυτό που µετράει µε την πάροδο του χρόνου είναι η συνέπεια και η συνέχεια.

Στην αρχή αποιασδηποτε σχέσης φιλικής ή προσωπικής πριταγωνιστικο ρόλο έχει πάντα ο ενθουσιασµός.

Στην πορεία βλέπεις ποίοι µένουν ουσιαστικά δίπλα σου, σε ποιους είσαι απαραίτητος και πόσο αυτοί εκτιµούν την παρουσία σου.

Εξάλλου όπου δεν την εκτιµούν καλύτερα να τους χαρίζεις την απουσία σου.

Και να θυµάσαι πάντα, ότι αν φτάσεις να ζητήσεις κάτι ,ίσως όταν σου δοθεί αργότερα ,να µην έχει πια την ίδια αξία.

Όχι γιατί δεν αξίζει το ίδιο, αλλά γιατί έφτασες να το ζητήσεις.

*Η Ρούλα Παγιαλάκη είναι αρθρογράφος βιωµατικής γραφής