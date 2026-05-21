Όταν διυλίζεις τον κώνωπα και καταπίνεις την κάµηλο…

Γιώργος Κώνστας
Μαθητές κλήθηκαν στo πλαίσιo προανάκρισης στην Εισαγγελία Χανιών για τη µια µέρα κατάληψη που έκαναν στο Γυµνάσιο Αλικιανού τον περασµένο ∆εκέµβρη ή για τις κινητοποιήσεις στο Μουσικό Σχολείο τον Οκτώβρη του 2025!

Το ενδιαφέρον των… κρατικών φορέων συγκινητικό!
Θα ήταν όµως πιο πιστευτοί για τη σηµασία που δίνουν στο δηµόσιο σχολείο αν βλέπαµε τις καταγγελίες τους, την κινητοποίηση τους, τις κλήσεις τους σε κατάθεσεις και για άλλες περιπτώσεις, όταν:
• Έχουµε µια καθυστέρηση µηνών των διορισµών και της τοποθέτησης εκπαιδευτικών µε αποτέλεσµα να χάνονται αναρίθµητες ώρες µαθήµατος!
• Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων δεν διαθέτει εργαστήρια, αίθουσες για τη φυσική και τη χηµεία.
• Βλέπουµε σε πόσο κακή κατάσταση είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις πολλών σχολικών µονάδων που… συγγνώµη, δεν την σώζει το επιτυχηµένο βάψιµο του γηπέδου µπάσκετ και βόλεϊ.
• Κυριαρχεί η βαθµοθηρία και το κυνήγι της…πρωτιάς, η “παπαγαλία” που αποτελεί τη βάση του εκπαιδευτικού συστήµατος, σε βάρος της µάθησης και της γνώσης.

Αν γίνονταν βέβαια τα παραπάνω, τότε µόνιµο στασίδι στις εισαγγελίες της χώρας θα είχαν οι εκάστοτε υπουργοί Παιδείας και Οικονοµικών, δηµάρχοι, περιφερειάρχες, διευθυντές Εκπαίδευσης και άλλοι δηµόσιοι λειτουργοί…

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

