Όσα είπε ο πρωθυπουργός για την Κρήτη: Ενέργεια, μετανάστες, στεγαστική κρίση

Η είσοδος της Chevron στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης, η διαχείριση των αυξηµένων µεταναστευτικών ροών και οι στοχευµένες παρεµβάσεις στην αγορά κατοικίας µε αναφορές στα Χανιά, αποτέλεσαν τα βασικά σηµεία που αφορούν την Κρήτη στη χθεσινοβράδινη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε κοµβική την απόφαση της Chevron να αναλάβει τον ρόλο του βασικού αναδόχου στις έρευνες νότια της Κρήτης, µε τη HELLENiQ ENERGY να διατηρεί το 30%. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η εξέλιξη δεν περιορίζεται στο ενεργειακό πεδίο αλλά έχει έντονη γεωπολιτική διάσταση, καθώς πιστοποιεί στην πράξη την άσκηση κυριαρχικών δικαιωµάτων στα συγκεκριµένα θαλάσσια µπλοκ. Υπογράµµισε ότι πρόκειται για αποτέλεσµα διαχρονικών πολιτικών που ωρίµασαν και κατέληξαν τώρα, προσθέτοντας πως η Ελλάδα κινείται µε αυτοπεποίθηση και µε αναφορά στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο.

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον ασφάλειας, ο πρωθυπουργός µίλησε για προγραµµατισµένες ασκήσεις των Ενόπλων ∆υνάµεων και ανακοίνωσε την τυπική έγκριση της τέταρτης φρεγάτας Belharra, µαζί µε αναβαθµίσεις των τριών πρώτων, ως τµήµα της συνολικής ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας. Το µήνυµα που εξέπεµψε ήταν ηρεµίας, µε ταυτόχρονη επιµονή στη γραµµή της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, µέσα στην οποία εντάσσονται και τα ενεργειακά βήµατα νότια της Κρήτης.

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Απαντώντας για τις πρόσφατες αφίξεις στην Κρήτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τον ισχυρισµό περί κατάστασης κορεσµού, τονίζοντας ότι στο νησί δεν λειτουργούν µόνιµες δοµές φιλοξενίας. Σε εθνικό επίπεδο, όπως ανέφερε, οι ροές εµφανίζονται µειωµένες περίπου κατά 30% σε σχέση µε πέρυσι. Κεντρικό εργαλείο αποτροπής ήταν η τρίµηνη αναστολή των διαδικασιών ασύλου, που θεσπίστηκε για να σταλεί µήνυµα στους διακινητές και θα επανεκτιµηθεί στις αρχές Οκτωβρίου για το ενδεχόµενο παράτασης. Ο πρωθυπουργός παρέµεινε ανοιχτός στο ενδεχόµενο η πρόσφατη αιχµή των αφίξεων να συνδέεται µε γεωπολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη ή µε προσπάθειες άσκησης πίεσης, χωρίς να αποδίδει συγκεκριµένα κίνητρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεργασία µε την Τουρκία που έχει περιορίσει αισθητά τις ροές από το ανατολικό µέτωπο, καθώς και για ευρωπαϊκούς πόρους που κατευθύνονται στη φύλαξη των συνόρων.

Η ΣΤΕΓΗ

Ειδική αναφορά έγινε στα Χανιά, όπου ο πρωθυπουργός αναγνώρισε έντονη πίεση στην αγορά κατοικίας λόγω τουρισµού και βραχυχρόνιων µισθώσεων. Μετά τους αρχικούς περιορισµούς τύπου Airbnb σε τρεις ζώνες της Αθήνας, εξετάζονται πρόσθετες στοχευµένες παρεµβάσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη και τουριστικούς δήµους, µε ονοµαστική αναφορά και στα Χανιά. Ως άµεση ελάφρυνση για τους ενοικιαστές επανέλαβε την επιστροφή ενός µηνιαίου ενοικίου τον Νοέµβριο, ενώ για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών υπενθύµισε το κίνητρο τριετούς απαλλαγής φόρου για ιδιοκτήτες που µετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε µακροχρόνια µίσθωση. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και το πρόγραµµα «Ανακαινίζω Νοικιάζω», µε στόχο την επιστροφή κλειστών διαµερισµάτων στην αγορά.