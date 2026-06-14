Ως «ΣΤΡΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ»

«Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι η ομίχλη.

Εμείς που όλα τα μοιραστήκαμε,

ουρανό, ψωμί, νοσταλγία, υπομονή,

δεν έχουμε πια τίποτα δικό μας.

Μονάχα τούτη την απέραντη ανάγκη να δώσουμε,

τούτη την απέραντη ανάγκη να μη πάει χαμένη

η τόση ομορφιά που μας χαρίστηκε…

Και το ξέρουμε πια πως, αν δεν δώσουμε,

δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο.»

Γιάννης Ρίτσος/ Από το «Καπνισμένο Τσουκάλι»i

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Η «στράτα του εθελοντισμού» είναι μια ξεχωριστή δυναμική, υψηλά αξιακή, στάση ζωής, που μετουσιώνεται σε αντίστοιχης ποιότητας και συνέπειας παρεχόμενο έργο όταν ανατροφοδοτείται από αγνό εσωτερικό κίνητρο. Ο συνειδητοποιημένος εθελοντής προσφέρει στοχευμένα στην κοινωνία, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο

Στο πεδίο του πολιτισμού πολλά τα έργα που υλοποιούνται με τον μανδύα της εθελοντικής προσφοράς, αλλά ελάχιστα επί της ουσίας εμφορούνται από τα βαθύτερα και αυθεντικά κίνητρα της προσφοράς κοινωνικού κεφαλαίου… Ο εθελοντισμός αποτιμάται με αριθμούς και ποιότητα. Όμως, το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια, η επιστημονική γνώση ο επαγγελματισμός και το ασίγαστο μεράκι των εθελοντών.

Η κορύφωση του εθελοντισμού στην Ελλάδα έγινε το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η διοργάνωση πέτυχε απόλυτα χάρη στην αληθινή επικοινωνία και την υπεύθυνη προσφορά των εθελοντών. Όταν ο εθελοντισμός οργανώνεται με αγνό σκοπό, μπορεί να απελευθερώσει τεράστια θετική ενέργεια, όπως απέδειξε ιστορικά η κορυφαία στιγμή των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» Εκεί, η προσφορά χιλιάδων ανθρώπων δημιούργησε μια μοναδική κουλτούρα αλληλεγγύης και προσέφερε εμπειρίες ζωής. (Koutroumanis, 2005) & ( International Olympic Committee, 2019).

Οι εθελοντές δεν προσδοκούν δημόσιες και τυπικές επιβραβεύσεις. Όμως επειδή εμφορούνται από δυνάμεις και χαρακτηριστικά της δικής τους πνευματικής και ψυχικής οντότητας, αξιώνουν τον ελάχιστο σεβασμό του έργου που καταθέτουν με ανιδιοτέλεια. Όταν μάλιστα πρόκειται για δημιουργία εκ του μηδενός, ανησυχούν για τη βιωσιμότητα του έργου ζωής, χωρίς συμβιβασμούς στους ποιοτικούς και αξιακούς δείκτες του. Και αν ενίοτε εξωγενείς παράγοντες, τους επιβάλλουν να διακόψουν τη στήριξη του, εκείνοι συνεχίζουν να επιμένουν νοερά να το διαφυλάττουν και να το προστατεύουν για να επιβιώνει και να ανθίζει αναλλοίωτο, με ευλάβεια και αγάπη προς την κοινότητα…

Η «στράτα του εθελοντισμού» είναι επίπονη ως προς το έργο που παράγεται, ειδικότερα αν ο εθελοντής είναι γεννήτορας του έργου που έχει αγκαλιαστεί από την κοινότητα. Γι’ αυτό και δεν μπορεί να είναι αμελητέο, πρώτιστα ως προς τη θεσμική πλευρά της προστασίας του. Αλλά σαφώς και οι θεσμικοί χειρισμοί είναι σύνθετοι γιατί εξαρτώνται από νόμους, διελκυστίνδες και αντιμετωπίζουν πολλαπλές αγκυλώσεις που δεν εφαρμόζονται άμεσα σε κάθε περίπτωση εθελοντισμού.

Τα φτερά της δημιουργίας του σεβασμού και του επαγγελματισμού στο πεδίο της εθελοντικής προσφοράς στην κοινότητα δεν ψαλιδίζονται όμως, με κανένα εμπόδιο όταν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω… Ο τίτλος του σημερινού αφιερώματος η «στράτα του εθελοντισμού», ανήκει σε μια χαρισματική εθελόντρια, την ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ, η οποία αφιερώθηκε στα παιδιά και στο βιβλίο με εξειδικευμένη γνώση στον σχεδιασμό και την εμψύχωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Άξονας κεντρικός και όνειρο της, η συνάντηση των παιδιών με το βιβλίο με χαρά, απόλαυση,εμπιστοσύνη, ασφάλεια, με προτεραιότητα πάντα την καλλιέργεια της βαθύτερης σύνδεσης τους, με ό, τι «περικλείει και απελευθερώνει»το βιβλίο για παιδιά και οι διαδικασίες εμψύχωσής του….

Το βιβλίο για τη Νίκη Γαλάνη , πεδίο συγκινήσεων, άσκηση προσωπικής ελευθερίας και εσωτερικής ιχνηλάτησης, με ένταση και νηφαλιότητα ταυτόχρονα, με επίγνωση και μεράκι, με την ατμοσφαιρικότητα του χώρου που μεταμορφώνει σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με την σεμνή συνθετική χειρονομία της ψυχής της και με το πάθος της δημιουργικής ανασύνταξης, διαπίστωσης και αέναης αναζήτησης προκειμένου να παράξει τις δυνατότητες εκεί, που σηματοδοτούνται ουτοπικές. Η πρωτοπορία μιας προσωπικής περιπέτειας με έργο αδιάκοπο και συνάμα σεμνό, που έθεσε ζητήματα και άνοιξε ορίζοντες στα παιδικά βλέμματα, με εγρήγορση, αλλά αθόρυβα και με στάση καλοσύνης και ενσυναίσθησης από την πλευρά της.

Η Νίκη Γαλάνη συγκροτεί με σεβασμό στο παιδί και στην οικογένεια, ένα δυναμικό πεδίο βιωματικών κύκλων φιλαναγνωσίας μεταμορφώνοντας τον χώρο πολυτροπικά με φλόγα και ασίγαστο πάθος…Ασκεί την ενεργητική αντίληψη την κριτική σκέψη, καλλιεργεί με υπομονή και την πίστη της στάσεις αμοιβαιότητας ενσυναίσθησης, ενεργοποιεί την έκφραση τη δημιουργία, κερδίζει την εμπιστοσύνη των μικρών και μεγάλων για τις ιδέες που αντιστέκονται στον εφησυχασμό και την αδράνεια, μέσα από τη δύναμη του βιβλίου με την απέραντη ανάγκη να δώσει….πρώτιστα στο ΠΑΙΔΙ!

ΟΙ διαδρομές της με τα αγαπημένα της παιδιά, πολλαπλές, συναρπαστικές ζωντανεύουν τις διηγήσεις στις μικρές επιφάνειες του χαρτιού, μεταμορφώνουν τις ιστορίες σε συνεχή διάλογο έκφρασης, σε «έργο ψαύσης και αγωνίας» της ελεύθερης και αβίαστης ανταπόκρισης των μικρών αναγνωστών. Οι δραστηριότητες που προσφέρει γίνονται μαρτυρίες προθέσεων, επιθυμίες κατοίκησης, που οδηγούν τα μέλη των ομάδων της σε νεόυς τόπους ασφάλειας και μοιράσματος ελπίδας και ονείρου. Μια συνθήκη που ενδυναμώνει και την ίδια με ανεκτίμητη για την ψυχή και τον στοχασμό της την ανταπόκριση των παιδιών.

Η δράση Καλοκαιρινής Εκστρατείας στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού το καλοκαίρι 2016 που είχε τίτλο «Το χρονικό ενός νομίσματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» με έφερε αναπάντεχα στο «θαύμα» των κύκλων και του χώρου της.

Συνομιλώντας μετά από τόσα χρόνια μαζίτης σε μια συνέντευξη που εκπέμπει την καθαρότητα της, είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι το έργο της θα συνεχίζει να εκτείνεται και θα συσπειρώνεται δυναμικά στο πολιτισμικό παιδευτικό τοπίο που δημιούργησε με μεράκι και πάθος. Γιατί εκεί έχει απελευθερώσει το φως του ήλιου της αγάπης, της ανιδιοτέλειας της κατάθεσης ψυχής, της αμοιβαιότητας και όλο αυτό έχει φωλιάσει σε ψυχές μικρών και μεγάλων.. Διαμόρφωσε μια αναγκαιότητα που υποβάλλει και όχι επιβάλλει, τη δυναμική του αντάξια εξέλιξη. Με την ευαισθησία και την αλήθεια που χάραξε η Νίκη Γαλάνη και με τη στάση ήθους και βλέμματος με την οποία καθήλωσε μικρούς και μεγάλους στις διαδικασίες της ποιητικής μιας βαθιάς και αυθεντικής σχέσης με το παιδί τον κόσμο του και το βιβλίο . Παραθέτω αυτούσιο τον λόγο της παρακάτω που κυλάει σα γάργαρο νερό με μουσικό ρυθμό και με νόημα, όπως ακριβώς οι παραμυθένιες αφηγήσεις της στη Βιβλιοθήκη του Σταλού:

«Του Εθελοντισμού η Στράτα»

Ταξίδι ήταν και τελείωσε του Εθελοντισμού η Στράτα. Τα χρόνια πολλά 15. Οι μήνες πολλοί. Οι εποχές πολλές. Οι μέρες πολλές. Οι στιγμές πολλές. Το ταξίδι ξεκίνησε εκεί στον Πάνω Σταλό, εκεί στον Λόφο που στήθηκε με κέφι και μεράκι από το μηδέν η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού σε μια αίθουσα του Δήμου. Όνειρο παιδικό ήταν. Το ακούμπησα και αναμετρήθηκα μαζί του.

«Μια φορά ένα παλιό καιρό» το μικρό κορίτσι του τότε … σ’ ένα ορεινό χωριό της Κισσαμίτικης Γης περιδιαβαίνει τις γειτονιές του και δανείζεται βιβλία. Της αρέσει να διαβάζει ιστορίες εκεί στο απομεσήμερο του καλοκαιριού. Τα βράδια παρέα μεγάλη «αποσπερίζει» σπίτι της και ακούει ιστορίες άτεχνες μα γεμάτες ψυχή.

Μια ιδέα τρυπώνει στον σκληρό δίσκο του κεφαλιού της και αρχίζει να ονειρεύεται την δημιουργία μιας Βιβλιοθήκης για όλα τα παιδιά. Το μικρό κορίτσι μεγαλώνει και μαζί μεγαλώνει και τ’ όνειρό της. Ακολουθεί τις στράτες της ζωής της … Και εκεί στην Καλιφόρνια στο «Monterey Peninsula College» τα εκπαιδευτικά προγράμματα της χαμογελούν και την προσκαλούν να τα διαβάσει.

Επιστρέφοντας στον τόπο της … στις ρίζες της … της δίνεται η ευκαιρία να αγκαλιάσει το όνειρό της.

Ο αείμνηστος Μανώλης Σκουλάκης με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Δημήτρη Λειψάκη αγκαλιάζουν το όνειρο και εντάσσουν την Βιβλιοθήκη στο τμήμα Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων

Η πόρτα άνοιξε. Η Βιβλιοθήκη μας όλη η Γη. Χάρτης μεγάλος η φαντασία μας και οι βαθύτερες επιθυμίες μας. Τον κόσμο τον μεγάλο θέλουμε να γνωρίσουμε. Θέλουμε όμως να γνωρίσουμε και τον κόσμο που κρύβεται μέσα μας.

Ξεκινήσαμε σ’ ένα χώρο χαράς με καλεσμένους τους ήρωες των βιβλίων με το σύνθημα: «Έχεις απορία ; μπες Βιβλιοθήκη» γιατί μέσα σ’αυτήν’

Όλα είναι Δυνατά

Όλα είναι Μαγικά

Όλα είναι Ηρωικά

Όλα είναι Ζωγραφιστά

Όλα είναι Παραμυθικά

Όλα είναι Θεϊκά

Όλα είναι Ιστορικά

Η επισκεψιμότητα μεγάλη μέσα από τα πολυθεματικά διαδραστικά προγράμματα που απ0ευθύνονται σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο 800-900-1100 επισκέπτονται την μικρή περιφερειακή βιβλιοθήκη μας.

Η συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας και την καλοκαιρινή εκστρατεία αγκαλιάζει τα παιδιά με καινοτόμα εργαστήρια για 8η χρονιά.

Στην βιβλιοθήκη μας έχει δημιουργηθεί μια καλοκαιρινή σταθερή ομάδα οι «Κυνηγοί της Γνώσης» το όνομα της. Κάθε καλοκαίρι περιμένουν να σαλπάρουν … σε καινούργιες διαδρομές … να γνωρίσουν καινούργιους ήρωες … Να διαβάσουν καινούργια βιβλία.

Τα καλοκαίρια τους … τις αναμνήσεις τους … τους θησαυρούς τους … τα παιδιά αποτυπώνουν σε μια μόνιμη έκθεση στην Βιβλιοθήκη μας. Να τους θυμίζει το αγκάλιασμα της γνώσης από το ένα σημείο στο άλλο.

Τα παιδιά ανακάλυψαν μέσα από τις πολυθεματικές δράσεις που παρακολούθησαν ότι η προσέγγιση της γνώσης μπορεί να γίνει από πολλούς και διαφορετικούς δρόμους που συναντώνται και απομακρύνονται…»

Και στη συνέχεια ο διάλογος μας που θα μπορούσε να γεμίσει όλες τις σελίδες της εφημερίδας κάθε φορά που μιλάμε για το βιβλίο και τις εμψυχώσεις του….ΑΝΕΚΑΘΕΝ….

Ερώτηση 1η

1. Αφιερώσατε πάρα πολλά χρόνια στο να δημιουργήσετε και να εμψυχώσετε εθελοντικά όλες τις λειτουργίες μιας βιβλιοθήκης από το μηδέν και με μια σταθερή ανάπτυξη με έμφαση σε πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά που επίσης σχεδιάσατε από το α έως το ω !!! Ποιος ο σκοπός αυτής της πολυδιάστατης πρωτοβουλίας σας ?

Ο σκοπός μιας τέτοιας πολυδιάστατης πρωτοβουλίας δεν είναι μόνο να «λειτουργεί μια βιβλιοθήκη». Είναι να δημιουργηθεί ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, μάθησης και ανθρώπινης σύνδεσης μέσα στην κοινότητα.

Ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδίασα «από το Α έως το Ω» έχουν έναν ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο: να βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, κριτική σκέψη, φαντασία και σχέση με τον πολιτισμό μέσα από βιωματικές εμπειρίες.

Ερώτηση 2η

Ποιοι οι καρποί αυτού του εγχειρήματος που αναπτύχθηκε και άνθισε πολλαπλά φτάνοντας να ξεπεράσει διοικητικά εμπόδια και να αποκτήσει επίσημα τον τίτλο του παραρτήματος της Δημοτικής Παιδικής Βιβλιοθήκης με έδρα τον Σταλό?

Από τους σημαντικότερους καρπούς μιας τέτοιας πορείας είναι:

α. Η δημιουργία ενός σταθερού πολιτιστικού και εκπαιδευτικού θεσμού μέσα στην τοπική κοινωνία,

β. Η καλλιέργεια φιλαναγνωσίας, φαντασίας και δημιουργικής έκφρασης,

γ. Ο πιο ουσιαστικός καρπός, όμως, είναι συχνά αόρατος: οι εμπειρίες, οι αναμνήσεις, η αυτοπεποίθηση και η σχέση με τη γνώση που αποκτούν τα παιδιά και οι άνθρωποι της κοινότητας. Αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν και να επηρεάζουν ζωές πολύ μετά την ολοκλήρωση κάθε δράσης ή προγράμματος.

Ερώτηση 3η

Ποιες είναι οι μέθοδοι που επιλέξατε για να πετύχετε αυτό που συνέβη? Να εγγραφεί δηλαδή στις συνειδήσεις των παιδιών η βιβλιοθήκη του Σταλού ως χώρος ασφαλής, χώρος συνάντησης ελεύθερης δημιουργικής έκφρασης, σύνδεσης, άσκησης, ανακάλυψης, αμοιβαιότητας?

Οι μέθοδοι που μπορούν να οδηγήσουν μια παιδική βιβλιοθήκη να εγγραφεί βαθιά στις συνειδήσεις των παιδιών ως ασφαλής και ζωντανός χώρος δεν βασίζονται μόνο στα βιβλία, αλλά κυρίως στις σχέσεις, στη συνέπεια και στη βιωματική εμπειρία.

Στην περίπτωση της βιβλιοθήκης στον Σταλό, μια τέτοια επιτυχία φαίνεται πως χτίστηκε μέσα από βιωματικές πρακτικές. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κι’ ένα θεατρικό σκηνικό ζωντάνευε την κάθε ιστορία. Στόχος μου τα παιδιά αβίαστα να προσεγγίσουν την γνώση.

Ερώτηση 4η

Αν σας ζητούσα να περιγράψετε τις εμπειρίες φιλαναγνωσίας που χαρίσατε σε μικρούς και μεγαλύτερους, αλλά και μεγάλους, ποιες λέξεις- κλειδιά θα επιστρατεύατε?

Αν έπρεπε να συμπυκνωθούν σε λέξεις – κλειδιά οι εμπειρίες φιλαναγνωσίας που προσφέρθηκαν μέσα από μια τέτοια βιβλιοθήκη στον Σταλό, οι λέξεις αυτές πιθανόν θα ήταν οι εξής:

• Παραμυθοκαμώματα

• ανακάλυψη

• φαντασία

• ταξίδι

• ελευθερία

• συμμετοχή

• μοίρασμα

• ενσυναίσθηση

• σύνδεση

• παιχνίδι

• δημιουργικότητα

• αφήγηση

• έκφραση

• περιέργεια

• διάλογος

• συνεργασία

• εμπιστοσύνη

• αποδοχή

• συγκίνηση

• βιωματική μάθηση

• πολιτισμός

• κοινότητα

• έμπνευση

• μεταμόρφωση

• αυτογνωσία

• χαρά της ανάγνωσης

Ερώτηση 5η

Ο εθελοντισμός είναι δείκτης πολιτισμού και το μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής μιας κοινωνίας.Ο εθελοντισμός παράγει Πολιτισμό και συμβάλλει καθοριστικά στη συνοχή και την ανάπτυξης της κοινότητας. Οι εθελοντικές δράσεις φέρνουν κοντά ανθρώπους που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν επαφή. Η βιβλιοθήκη και η συνεχής φροντίδα της έφερε ανθρώπους κοντά εκτός των οικογενειών και των παιδιών?

Ναι, πράγματι έφερε Εκπαιδευτικούς, Συγγραφείς, Εικαστικούς, Ψυχολόγους, Αρχαιολόγους, Ιστορικούς, Παιδαγωγούς Θεάτρου, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Καθηγητές, Μέλη του Συλλόγου Αστρονομίας Κρήτης.

Ερώτηση 6η

Το κοινωνικό κεφάλαιο που συνίσταται στην ενδυνάμωση της ζωής μέσα στην κοινότητα έχει σημαντική αξία Στην πολύχρονη «στράτα του εθελοντισμού»στη Βιβλιοθήκη που γεννήθηκε και εξελίσσεται συνεχώς, ποια είναι η πιο δυνατή εμπειρία που μοιραστήκατε με τα παιδιά με αφετηρίες από ένα βιβλίο?

Πολλές οι δυνατές στιγμές. Αναφέρω ενδεικτικά μια από αυτές γιατί δεν μπορώ να επιλέξω :

Με την «Αρμονία των πλανητών» και «Από τη Γη στη Σελήνη και πάλι πίσω»

Γονείς και παιδιά βιώσαμε 2 καλοκαιρινές αστροβρδυές εκτός βιβλιοθήκης με 6 τηλεσκόπια. Εμπειρία μοναδική η αστρονομική παρατήρηση με τους κρυφούς θησαυρούς του Νυχτερινού Ουρανού.

Εμψυχωτές ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αστρονομίας Κρήτης Παντζέκος Παναγιώτης Φυσικός και ο καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Χατζής Θανάσης Φυσικός Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αστρονομίας Κρήτης.

Ερώτηση 7η

Τα οφέλη από τον εθελοντισμό μπορεί να αφορούν σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, όσο και στον ίδιο τον εθελοντή Πόσο σας άλλαξε αυτό το ταξίδι της δημιουργίας και ανάπτυξης της βιβλιοθήκης? Ποια η ευχή σας για το μέλλον και για τη συνέχεια του συναρπαστικού ταξιδιού της φωλιάς των βιβλίων και παιδιών που χτίσατε με υπομονή και ανεξάντλητη αγάπη και αφοσίωση?

Το ταξίδι το ξεχωριστό … το μοναδικό … κοντά στα παιδιά να μεγαλώνουν να ονειρεύονται και ν’ ανοίγουν τα φτερά τους … μου έδωσε πολύ δύναμη στην ψυχή και στα πόδια … και με έμαθε να τα «διαβάζω» και να κατανοώ βαθύτερα τις ανάγκες τους.

Η ευχή μου για την συνέχεια αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού είναι η Βιβλιοθήκη Σταλού να παραμείνει ανοιχτή, να γεμίσει ξανά με παιδικά χαμόγελα, καθαρά βλέμματα και ζωηρές συζητήσεις, με περισσότερα όνειρά και βιβλία.

Η 15χρονη διαδρομή μου έκλεισε τον κύκλο της το απόγευμα της Κυριακής 16 Νοεμβρίου 2025. Με μια γιορτή είπα αντίο σε παιδιά, γονείς … κατοίκους του Σταλού … Εκπαιδευτικούς, Συγγραφείς και Εμψυχωτές που στήριξαν την Βιβλιοθήκη. Παρόντες στη γιορτή η κ. Βιβή Χουδαλάκη Διευθύντρια Βιβλιοθηκών Χανίων και η ομάδα βιβλιοθηκονόμων.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ! Σας ευχαριστούμε πολύ!

«Ναυαγοσώστρια ονείρων και ελπίδων» η Νίκη Γαλάνη με δημιουργικές διαδικασίες, με σταθερό προσανατολισμό αφοσίωσης στα ερωτήματα που θέτουν οι καθημερινές πραγματικότητες της ζωής των παιδιών, για την ισονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα δύσκολα και εύκολα συναισθήματα στη ζωή τους. Ένα συνεχές εγχείρημα μεταμόρφωσης της στάσης τους για τον κόσμο του βιβλίου που άνθισε με μια γαλήνια σταθερότητα και συνέπεια… Σεμνά, βαθιά, αθόρυβα με την πλοκή μυθιστορίας που θα αξίζει να συνεχίζεται αντάξια , με τη διάρκεια των βιωμάτων που εγγράφηκαν στον κύκλο και θα ξανασυναντηθούν δημιουργικά σε νέους κύκλους, με την άυλη βιωματική παρακαταθήκη της ωριμότητας και της καλλιέργειας, της δια βίου σχέσης των ομάδων της με τον κόσμο του πολιτισμού και των αγαθών του.

• Οι φωτογραφίες προσφέρθηκαν ευγενικά από τη Νίκη Γαλάνη για τις ανάγκες του αφιερώματος και την ευχαριστώ θερμά για την τιμή της εμπιστοσύνης της όλα αυτά τα χρόνια με τη λέξη «μοίρασμα» να πυροδοτεί αμοιβαία τον διάλογο μας

• Η Μ.Α. Δρακάκη είναι Επιμελήτρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων, Παιδαγωγός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

https://librarychania.gr/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D/

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

• International Olympic Committee. (2019, August 12). Athens 2004: Olympic legacies in the Greek capital. Olympics.com. https://olympics.com/ioc/news/athens-2004-olympic-legacies-in-the-greek-capital

• Koutroumanis, D. A. (2005). Volunteers and the Olympic Games: The Athens 2004 experience. Emerald Tourism Review, 12(3), 45–58

* Η Μ.Α. Δρακάκη είναι Επιμελήτρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων, Παιδαγωγός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων