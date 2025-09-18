Ως οµάδα “ταπεινών”…

Η παραδοσιακή κοινωνία σήµερα οφείλει να διαµορφώνει την αναπτυξιακή τηςαξιοποιώντας όλες τις ιδιαίτερες πτυχές της τοπικότητας.

Ο λόγος σήµερα για το Κοντοµαρί και το έργο του Πολιτιστικού του Συλλόγου που όµως ξεχωρίζει όχι µονάχα για το ποιοτικό και πρωτότυπο πολιτισµικό του αποτύπωµα, αλλά και γιατί αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά, προχωρά, ανθίζει, ονειρεύεται χαµογελά…

Με συνέπεια και αφοσίωση ενώνει στην Πλατεία του χωριού, επισκέπτες,αλλά και τους ντόπιους µε µια συνεχή κατάθεση ψυχής στην προσφορά εµπειριών πολιτισµού και παιδείας.

Είναι ένας Πολιτιστικός Σύλλογος που έχει καταφέρει να αντλεί έµπνευση από την ιστορία του χωριού του, το οποίο είναι ένα από τα µαρτυρικά χωριά, χωρίς όµως η οµάδα που σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις να ενεργοποιεί εθνικιστικές εξάρσεις, αλλά µε µέληµα να αναπτύσσει έναν υγιή διαπολιτισµικό διάλογο. Το Φεστιβάλ Μνήµης κάθε χρόνο κατακτά µια ακόµη εύφηµη µνεία και όλο και περισσότερους συµµετέχοντες ενώνονται στην προσπάθεια µε προφορικές µαρτυρίες, µε βιώµατα, µε συνέργειες και ενδυναµώνουν την ιστορική µνήµη στο παρόν διαµορφώνοντας την προοπτική της συνοχής και της ανάπτυξης της κοινότητας.

Επιπλέον στα βιωµατικά εργαστήρια τεχνών που εµψυχώνονται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ενθαρρύνεται η ανάκληση των ιστορικών γεγονότων µε νέες εννοιολογήσεις στη σχέση του σώµατος µε τον χώρο και την ιστορία και επιδιώκεται µε σεβασµό η συνάντηση µε ποικίλες πολιτισµικές εγγραφές από το ρευστό αποτύπωµα της ατοµικής και συλλογικής µνήµης.

Και µετά το Φεστιβάλ Μνήµης,ακολουθεί στα µέσα του Ιούνη ο κινηµατογράφος στην Πλατεία όλο το καλοκαίρι, µε την απλότητα και το φως του φεγγαριού. Ταινίες που φωτίζουν κοινωνικά θέµατα και όχι µόνο, ανθρωποκεντρικές, ποιοτικές αλλά όχι πολυδιαφηµισµένες. Η οµάδα του Συλλόγου επιλέγει και προτείνει την τέχνη αιχµής καλλιεργώνας την οπτική κουλτουρα και τον οπτικοακουστικό εγγραµατισµό µε αµεσότητα, συστηµατικά, αλλά ήπια. Με τέρψη που επενδύει στη διαφορετική εµπειρία της οικείας ατµόσφαιρας της µοναδικής πλατείας που έχει συλλέξει στον χώρο και τον χρόνο την ψυχική κατάδυση των κατοίκων σε διαφορετικά γεγονότα πένθους, χαράς,γλεντιού, εθίµων, αλλά δεν παύει ποτέ να είναι φιλόξενη για κάθε επισκέπτη.

Το φυσικό περιβάλλον συνιστά θεµελιώδες στοιχείο της παραδοσιακής κοινωνίας και κρίσιµη παράµετρο για τη σχέση της τοπικότητας µε την ανάπτυξη µε ήπια προσαρµογή και µε σεβασµό στη µετάγγισητων αξιών µε το πρίσµα της διαγενεακής επικοινωνίας.

Η τοπικότητα σηµασιολογείται όχι απλά ως µια φολκλορική προβολή των ηθών και εθίµων της περιοχής αλλά ως µια έννοια που συνθέτει και διαµορφώνει την ιδιοσυγκρασία της τοπικής κοινωνίας. Οι κοινωνικοί δεσµοί, η γεωµορφολογία, η ανθρωπογεωγραφία η συλλογική κουλτούρα, οι πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, σηµατοδοτούν την έννοια της τοπικότητας

Ένα επίτευγµα επίσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντοµαρί είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του µοντέλου της κοινωνικής οικονοµίας, µε κοινωνική αλληλεγγύη, µε συνεργασία µε συσπείρωση εθελοντική, µε συλλογικότητα που προάγει την δυναµική της οµάδας ανεξάρτητα από τις διαδικασίες και το τυπικό ενός ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αυτό που διαφοροποιεί τις δράσεις του είναι η αέναη προσπάθεια τους να διευρύνεται η οµάδα τους µε το χαµόγελο και την ελπίδα ότι όσα έχουν ως παρακαταθήκη, αλλά και όλα όσα καταθέτουν στο σύνολο είναι αυτό που θα διαµορφώσει ένα νέο δυναµικό πλαίσιο µε σύγχρονα αναπτυξιακά στοιχεία.

Αξίζει να περιηγηθούµε στον ιστότοπο του Συλλόγου για να διαπιστώσουµε και να θαυµάσουµε τις ποικίλες δράσεις τους που είναι πρωτότυπες και ανοιχτές στο να τις γευτούµε, αλλά και να σχεδιάσουµε µαζί τους εφόσον επιθυµούµε να έχουµε αυτή την εµπειρία. Νέοι άνθρωποι που κατάφεραν να αλλάξουν ΜΑΖΙ σαν µια γροθιά, µε απαράµιλλη εργατικότητα , την εικόνα και ίσως στερεότυπο, ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι συνήθως υπερήλικοι και… “παραδοσιακοί”….. και κυρίως να ανοίξουν διάπλατα τις πύλες της επικοινωνίας της ταυτότητας του χωριού που για πολλά χρόνια παρέµενε σιωπηλό, παρά την πλούσια ιστορία του και παράδοξα εσωστρεφές.

“Όλοι εµείς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κοντοµαρί, περήφανοι για όσα έχουµε καταφέρει να πετύχουµε έως σήµερα και αισιόδοξοι για το µέλλον, σας περιµένουµε να µας συντροφεύσετε σε αυτό το όµορφο ταξίδι. Στόχος µας είναι να συνεχίσουµε να προσφέρουµε στην τοπική κοινωνία διατηρώντας παράλληλα το χαρακτήρα του Συλλόγου όπως ακριβώς ξεκίνησε, παραµένοντας όλα τα µέλη µία παρέα. Σας προσκαλούµε λοιπόν όλους στην παρέα µας για να γράψουµε µαζί τα υπόλοιπα κεφάλαια της ιστορίας µας! “

Αξίζει να σηµειώσω ότι στη συνέντευξη παρακάτω µου απαντούν µε την παράκληση να αναφέρω τη λέξη όλοι και όχι το όνοµα κάθε µέλους χωριστά:

Με τη δύναµη και τον στοχασµό του ∆Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντοµαρί από την αρχή της θητείας σας έως σήµερα έχετε καταφέρει να αλλάξετε πάρα πολλά που συνδέονται µε την διαφύλαξη της ιστορικής µνήµης τον δηµοκρατικό διάλογο την αίσθηση κοινότητας εµπειρίας και ενδιαφερόντων. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να επιτευχθούν και να είναι βιώσιµοι οι σχεδιασµοί σας ?

Αρχικά, ευχαριστούµε πολύ για το ενδιαφέρον σας. Κάθε προβολή της προσπάθειας και του ιδρώτα µας, κάνει πιο σαφές το έργο µας.

Από τη µία, είναι αναµφισβήτητα εύκολη διαδικασία σε σχέση µε τους ίδιους τους ανθρώπους του συλλόγου Κοντοµαρί, καθώς η πλειοψηφία των ατόµων έχουµε κοινές αγωνίες και όνειρα. Άρα, κάθε προγραµµατισµός προκύπτει βάση συζήτησης και όσο είναι δυνατόν καλύτερου καταµερισµού εργασιών. Από την άλλη, είναι πολλές φορές πολύ δύσκολο εγχείρηµα σε σχέση τους ανθρώπους του χωριού καθώς δεν έχουν προηγούµενα αντίστοιχα βιώµατα ή ερεθίσµατα εντός της κοινότητας.

Μετά από 3 χρόνια συλλογικής δράσης µε συνέπεια και άοκνη προσφορά έργου σε όλη τη διάρκεια του έτους µε πολλαπλές δράσεις στο πεδίο, ποια θεωρείτε ότι είναι τα ορατά αποτυπώµατα των παρεµβάσεων και της προσφοράς του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντοµαρί όχι µόνο στο πεδίο, αλλά και ευρύτερα στην κοινότητα του νησιού?

Η πορεία µας είναι περίπου έξι χρόνια, ενώ το Φεστιβάλ Ηµέρες Μνήµης ήταν µόλις η τρίτη χρονιά πραγµατοποίησης του. Αισθανόµαστε χαρούµενες και χαρούµενοι για την ανατροφοδότηση που λαµβάνουµε από το κόσµο. Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθανόµαστε έτοιµοι να απαντήσουµε στο παραπάνω ερώτηµα καθώς θα ήταν περισσότερο αρµόδιοι να απαντήσουν όσοι άνθρωποι πλησιάζουν και συµµετέχουν στις δράσεις µας. Εµάς, η προσπάθεια µας για µια πιο ζωντανή κοινότητα υπάρχει καθηµερινά αλλά και το παράδειγµα µας ότι οι άνθρωποι έχουν το µπόι των ονείρων τους και όχι το µπόι του αναστήµατος τους.

Θεωρείτε ότι η τέχνη και η µνήµη είναι αλληλένδετες και πόσο βοηθά η τέχνη για να διευκολύνουµε αποτελεσµατικά την ορατότητα των πράξεων γεγονότων και στιγµών που συνέβησαν στο παρελθόν και έχουν εγγραφεί στην ατοµική και συλλογική µνήµη ως οδύνη και απώλεια?

Θεωρούµε ναι ότι η τέχνη και η µνήµη είναι αλληλένδετες έννοιες, καθότι µετά από 84 χρόνια οι νέες γενιές ίσως δεν µπορούµε εύκολα να συνδεθούµε συναισθηµατικά ή πνευµατικά µε τραγικά για τη κοινότητα γεγονότα που συνέβησαν στο τόπο µας. Ταυτόχρονα µέσω της τέχνης πιστεύουµε πως απαντάµε µε ένα από σύνθηµα ποτέ πια φασισµός και ναζισµός και ότι η δηµοκρατία, η κοινωνική ευαισθησία και η ανθρωπιά είναι η ασπίδα µας σε οποιαδήποτε επεκτατική πολιτική/πρακτική. Επιπλέον, η ιστορία σίγουρα αποτελεί µια πυξίδα για το που, πότε και µε ποιο τρόπο συνέβησαν κτηνωδίες του παρελθόντος και η τέχνη ως φάρος για το σήµερα.

Θα µπορούσατε να µας περιγράψετε ενδεικτικά κάποιες δυνατές στιγµές από το φεστιβάλ Ηµέρες Μνήµης από το ξεκίνηµα του έως σήµερα ?

Κατά τη γνώµη µας, το φεστιβάλ Κοντοµαρί – Ηµέρες Μνήµης έλαβε χώρα για να επεκτείνει τη διάρκεια και τη σηµεία της επετείου µνήµης των αµάχων χωριανών ανδρών που εκτελέστηκαν στις 2 Ιουνίου 1941 από το ναζιστικό στρατό κατά τη Μάχη της Κρήτης.

Κάθε χρόνο νοµίζουµε ότι οι συγκινητικές στιγµές πληθαίνουν και µέσω των συναισθηµάτων αυτών γίνεται πιο ορατή και η συνέχεια του φεστιβάλ τα επόµενα χρόνια. Η µόνη επιβράβευση για τη προσπάθεια µας, είναι η αλήθεια που νιώθουν τα σώµατα µας, είτε βρισκόµαστε στη θέση των διοργανωτών είτε στη θέση των θεατών.

Φέτος, από τη µεριά µας ξεχωρίζουµε τρεις κυρίως στιγµές. Η καθηµερινή φροντίδα όσων κουράστηκαν, κουβάλησαν, συµµετείχαν, µιας και κάθε βράδυ µετά από κάθε δρώµενο, µέσω ενός µεγάλου τραπεζιού, το οποίο στρωνόταν στη αίθουσα του συλλόγου, µε φαγητό που είχαν µαγειρέψει χωριανές, κουβεντιάζαµε για το φεστιβάλ και πράγµατα που µας αφορούν. Ακόµα, µια σηµαντική στιγµή ήταν η παρουσία, η αύρα και τα λόγια της Μάγδας Φύσσα αλλά και η απαγγελία κατά την ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε ενός ποιήµατος από τη Κωνσταντίνα Μικρούτσικου, κόρης του Θάνου που είχε µελοποιήσει ο ίδιος ΄΄ Ο Φασισµός΄΄ . Συµπληρωµατικά, το δρώµενο των Μικρών Σκηνών, του καλλιτεχνικού περιπάτου εντός του χωριού ήταν για όλες και όλους µας τροµερά συγκηνιτικός, άνθρωποι µέσω της τέχνης σε γειτονιές του χωριού απάντησαν στο ναζισµό – φασισµό.

Κάθε χρόνο καθώς το φεστιβάλ Ηµέρες Μνήµης εξελίσσεται και εµπλουτίζεται διαρκώς θεωρείτε ότι έχει συµβάλλει στην αναδίπλωση της µνήµης ενσωµατώνοντας το υποκειµενικό βίωµα µικρών και µεγάλων? Με ποιους τρόπους?

Οι τρόποι προσέγγισης ποικίλουν, είτε µέσω των συνεντεύξεων τη πρώτη χρονιά του Φεστιβάλ µε τη συνεργασία της Οµάδας Προφορικής Ιστορίας Χανιών, είτε µέσω του φετινού εργαστηρίου ΄΄ Οι µνήµες µας΄΄ µε την καθοδήγηση της Πηνελόπης Γκινης το οποίο ξεκίνησε περίπου ένα µήν πριν το φετινό φεστιβάλ µε ανθρώπους του χωριού όλων των ηλικιών να συνδέουν το χρονικό δροµολόι της µνήµης της κοινότητας, είτε µέσω του καφενείου του Φεστιβάλ όπου νέοι και γηραιότεροι έχουν τη δυνατότητα να πιουν ένα καφέ ή ένα κρασί και να αλληλεπιδράσουν.

Η διαγενεακή επικοινωνία πώς επιδιώκεται µέσα από τον σχεδιασµό σας?

Κάθε µικρός ή µεγάλος άνθρωπος µπορεί να έρθει και να αναµειχθεί µε άλλους ανθρώπους, να συζητήσει, να τοποθετηθεί, να συµµετέχει, να εκφραστεί. Η αναφορά έγινε παραπάνω για τους τρόπους ενεργοποίησης της συλλογικής µνήµης.

Ποιες είναι οι επόµενες δράσεις σας µέχρι την ολοκλήρωση του έτους.

Φέτος ήδη υλοποιούµε για τρίτη χρονιά το θερινό σινεµά στη πλατεία του χωριού µας κάθε Τετάρτη και για όλο το καλοκαίρι, το Σάββατο 19 Ιουλίου θα λάβει χώρα ένα παραδοσιακό γλέντι µε µουσικές απ΄ όλη την Ελλάδα, ενώ τη Κυριακή 27 Ιουλίου θα οργανώσουµε πάρτι µε ηλεκτρονική µουσική κοντά στο παραλιακό τµήµα του χωριού αλλά και το κρητικό γλέντι το Σάββατο 23 Αυγούστου. Μέσα από συζητήσεις, παρέες και όνειρα που θα προκύψουν ίσως να οργανωθούν κι άλλες δράσεις µέχρι τα Χριστούγεννα.

*Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντοµαρί έχει µια πορεία από το 2006. Το 2019 αποτελεί ένα σηµείο καµπής καθώς το νέο ∆.Σ έφερε κατά τη δική µας άποψη ενέργεια και πάθος για δράση. Σήµερα, η οµάδα µας είναι πολύ ενεργή στη κοινότητα µε σταθερές δράσεις κυρίως τους εαρινούς µήνες, δράσεις µε πολιτιστικό και κοινωνικό περιεχόµενο. ∆ράσεις για όλες και όλους. Μαζί µε τα παραπάνω, πολύ σταθερά µετατρέπουµε µια εγκαταλελειµµένη αποθήκη ως ένα χώρο βάσης για το σύλλογο και το χωριό µας. Ως ένα χώρο κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Ως ένα δεύτερο σπίτι για όλους µας.

**Ευχαριστούµε πολύ για το ενδιαφέρον, θα προτιµούσαµε να µην γράψουµε τα ονόµατα του ∆.Σ και να µας αναφέρετε ως οµάδα. Είναι πολλά τα άτοµα που έρχονται κοντά µας και συνεργαζόµαστε εκτός ∆.Σ για την υλοποίηση κάθε δράσης

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την εµπιστοσύνη σας και σας εύχοµαι µε έντονη την παρουσία της ιστορικότητας και της παράδοσης, όπως το έχετε καταφέρει έως τώρα ,να πραγµατοποιείτε συλλογικά και αποτελεσµατικά µία λειτουργική σχέση ανάπτυξης και περιβάλλοντος στο πλαίσιο της επιδιωκόµενης πρωτότυπης έκφρασης και δηµιουργίας σας για µικρούς και µεγάλους για το ιστορικό ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ.

* Η Μ.Α. ∆ρακάκη είναι Επιµελήτρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων µε ειδίκευση στην πολιτισµική επικοινωνία και πολιτιστική διαχείριση

* Οι φωτογραφίες είναι ερασιτεχνικές λήψεις της γράφουσας από κινητό

