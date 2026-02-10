Ως «Γεωµετρική Αφαίρεση»

«Έστησε ο Έρωτας το κάστρο του / µε το κλειδί της Γεωµετρίας» Οδυσσέας Ελύτης /Άξιον Εστί

Οι αισθητικές κατηγορίες και τα κριτήρια νοηµατοδότησης και συσχέτισης µε την σύγχρονη τέχνη, αλληλοσυσχετίζονται µε τους τρόπους ζωής των ανθρώπινων σχέσεων, της καθηµερινότητας της ζωής τους, αλλά και της συλλογικής κατανόησης.

«Η έκθεση “Γεωµετρική Αφαίρεση” στο Ίδρυµα Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη είναι αφιερωµένη σε έξι πρωτοποριακές γυναικείες φωνές της γεωµετρικής αφαίρεσης: Όπυ Ζούνη, Etel Adnan, Samia Halaby, Saloua Raouda Choucair, Ebtisam Abdulaziz και Lubna Chowdhary.Τα έργα προέρχονται από τις συλλογές του Ιδρύµατος Ωνάση, της Ειρήνης Παναγοπούλου, του Barjeel Art Foundation, του Saloua Raouda Choucair Foundation και της Ebtisam Abdulaziz, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές.

Η έκθεση επιδιώκει να εστιάσει την προσοχή µας στο ενναλακτικό αφήγηµα µέσω του οποίου η κάθε µια από τις έξι προσεγγίζει, διευρύνει και επαναπροσδιορίζει τα όρια της αφαίρεσης, µετατοπίζοντας το επίκεντρο της συζήτησης από τον τυπικό φορµαλισµό σε ζητήµατα µνήµης, ταυτότητας, πολιτικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Παράλληλα, η έκθεση αναγνωρίζει και αναδεικνύει τις ιδιαίτερες γενεαλογίες της αφαίρεσης στον αραβικό κόσµο, όπου η ισλαµική αισθητική -µε τη γεωµετρία, την επανάληψη και την καλλιγραφία- λειτουργεί όχι ως διακοσµητική επιφάνεια, αλλά ως σύστηµα σκέψης και ερµηνείας του κόσµου. Η έννοια του µορφολογικού µοτίβου επαναπροσδιορίζεται, φέρνοντας στο επίκεντρο το νοηµατικό και φιλοσοφικό βάρος του. Από τις αρθρωτές δοµές της Choucair και τις δυναµικές συνθέσεις της Halaby έως τις αρχιτεκτονικές φόρµες της Chowdhary, οι παραδόσεις αυτές συγκροτούν ένα εναλλακτικό αφήγηµα και εκδοχή της αφαίρεσης. Η Adnan, µε τα φωτεινά τοπία της που αιωρούνται ανάµεσα στη µορφή και την αφαίρεση, και η Abdulaziz, µε έργα που συνδυάζουν µαθηµατικά, γλώσσα και κοινωνική κριτική, διευρύνουν το οπτικό πεδίο.

Η Όπυ Ζούνη, γεννηµένη στην Αίγυπτο, ενσωµάτωσε από νωρίς τα οπτικά ιδιώµατα της ισλαµικής τέχνης, εντάσσοντας το έργο της σε έναν διαπολιτισµικό διάλογο, που καθίσταται εµφανής στα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ» Τα έργα της Όπυς Ζούνη αποτελούν τον κεντρικό άξονα της έκθεσης, σε δηµιουργικό διάλογο µε τα έργα των υπολοίπων γυναικών εικαστικών. Με αυτόν τον τρόπο, η έκθεση αρθρώνει και προτείνει ένα ενναλακτικό αφήγηµα: η αφαίρεση δεν αποτελεί αποκλειστικά δυτική επινόηση, αλλά µια παγκόσµια γλώσσα που αναδύεται µε ίση ένταση από τη Βηρυτό, το Κάιρο και τη Σάρτζα, όσο και από το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για γλώσσα που λειτουργεί ταυτόχρονα ως πράξη αντίστασης, ποιητική διατύπωση και µέσο πολιτιστικής συνέχειας.Την έκθεση, η οποία συνοδεύεται από δίγλωσσο κατάλογο, επιµελείται ο ιστορικός της τέχνης, Γιάννης Μπόλης».

Η έκθεση «Γεωµετρική Αφαίρεση», µε έργα που προέρχονται από σηµαντικές διεθνείς και ιδιωτικές συλλογές, εξερευνά τις πολυφωνικές διαστάσεις της αφαίρεσης µέσα από ένα πνεύµα συµπερίληψης και διαλόγου ανάµεσα σε διαφορετικές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραδόσεις. Αναδεικνύει έτσι την αφαίρεση όχι µόνο ως αισθητικό ρεύµα, αλλά ως παγκόσµια γλώσσα σκέψης, µνήµης και ταυτότητας.

Η Όπυ Ζούνη χαρακτηρίζεται από µια δυναµική µεθοδολογία που έχει ως αποτέλεσµα την αξιοθαύµαστη ισορροπία και αρµονία στην καλλιτεχνική της έκφραση. Επιχειρεί την πολλαπλότητα µε ιδιότητες αρχιτεκτονικού χώρου δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό της να αναδηµιουργεί κάθε έργο τέχνης της νοητικά: Είναι αρχιτέκτονας δια µέσου της εικαστικής οπτικής εµπειρίας που προσφέρει σηµατοδοτώντας εκπληκτικά την πολυπλοκότητα της τέχνης µέσω της ευρηµατικής δηµιουργικής αµεσότητας της. Το παράθυρο ισχυροποιεί τον αιφνιδιασµό του κοινού προσφέρεται ως διαφυγή πεδίο προσωπικής ελευθερίας συγκίνησης ονειροπόλησης αποφόρτισης που παραπέµπει στην παιδική ηλικία µε την χρωµατική πρόσκληση της ξεγνοιασιάς προκειµένου να το αξιοποιήσεις ως µέσο αποφόρτισης ή ακόµη και να το φανταστείς να ανήκει σε δεντρόσπιτο… αν κλείσεις τα µάτια και νιώσεις παιδί… καθώς ψάχνεις αντίσταση και τρόπο διαχείρισης στις οντολογικές αβεβαιότητες που σε ταλανίζουν. «∆εν υπάρχει µόνο ένας τρόπος να αντιµετωπίσεις το παραστατικό», έλεγε η σπουδαία Όπυ Ζούνη και αυτή η φιλοσοφία ενέπνευσε το προσωπικό της ύφος· γραµµικό αλλά και λυρικό, δοµηµένο και βαθιά συγκινητικό.

Η δηµιουργός καλεί τους αποδέκτες των έργων της, να συµµετάσχουν µε διαφορετικούς τρόπους στις αισθητικές ενέργειες των επιµέρους στοιχείων των έργων της, εκλαµβάνοντας τα ως σύµβολο ανοικτό στον ανθρώπινο κόσµο, ως έργο ποιητικό που η γεωµετρία η αφαίρεση και το χρώµα συνθέτουν ένα συναρπαστικό σύνολο… Όπου το κενό και οι υλικές οντότητες είναι ζωή, παιχνίδι αισθήσεων και κερδίζει αβίαστα την εµπειρία του αποδέκτη…

Η γεωµετρία της είναι λυρική και οδηγεί µε την όραση της σε µια γοητευτική γεωµέτρηση µε αντικατοπτρισµούς που επιτυγχάνουν την ονειρική εκτατικότητα του έργου. Η τεχνική της σχεδόν µικροχειρονοµιακή, εντυπωσιάζει µε τη φανερή και ευρηµατική αφαιρετική δηµιουργία που χαρακτηρίζει τη δηµιουργία της και σηµατοδοτεί στο έργο µια απτή κινητικότητα, µε τόσο απλή, αλλά θαυµαστά ευφυή τοποθέτηση του καθρέφτη στις συνθέσεις της…

Είναι χαρισµατική η δεξιότητα της στην οπτική οργάνωση του χώρου που µαζί µε την τεχνολογία αναγεννά κυριολεκτικά και µεταµορφώνει φαντασιακά το στατικό έργο τέχνης Πολλά χρόνια πριν το ανεξίτηλο, µε θαυµασµό µπολιασµένο βίωµα του διαδραστικού έργου της “Ασύµµετροι Κίονες – Σκιές’’, 1997. Ακρυλικό σε ξύλινη κατασκευή, 138×151 που απεικόνιζε κολώνες µε αυστηρή γεωµετρική διάταξη, δηµιουργώντας µια αίσθηση αρχιτεκτονικού ρυθµού και βάθους µε το τοπίο εξωτερικά να µεταλλάσσεται ονειρικά, µε οδήγησε να παρακολουθώ µαγνητισµένη το καλλιτεχνικό έργο της ες αεί …

Η Όπυ Ζούνη, η βασική εκπρόσωπος της γεωµετρικής τέχνης στην Ελλάδα, στο έργο της ξεπερνά τα όρια της φόρµας και της αυστηρότητας. Η διαρκής αναζήτηση και η δηµιουργική της τόλµη, συνέβαλαν στη διαµόρφωση των φαντασιακών της κόσµων που µας ταξιδεύουν. Σπούδασε στο Κάιρο ζωγραφική, κεραµική και φωτογραφία. Το 1963 εγκαθίσταται στην Αθήνα και σπουδάζει στην ΑΣΚΤ ζωγραφική µε δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη, κεραµική καθώς και σκηνογραφία. Στην δουλειά της το κύριο πρόβληµα που αντιµετωπίζει είναι η µετάβαση από τις δύο διαστάσεις στην τρίτη, το πέρασµα από ένα κλειστό χώρο στον ανοιχτό. Με γεωµετρικά σχήµατα, έντονα χρώµατα, αλλά συγχρόνως µε µια λυρική διάθεση, αποδίδει το φως, τη σκιά, την κίνηση, την προοπτική, ενώ η απεραντοσύνη του χώρου γίνεται πιο έντονη από την ανθρώπινη απουσία.

Η ίδια επισηµαίνει µε βάση την ακουστική ξενάγηση από το Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή που τεκµηριώνει το έργο της: «Άνοδος προς τετράγωνο».

«Η γεωµετρία είναι το µέσο και ο αυτοσκοπός…Θέτω τον εαυτό µου ένα γεωµετρικό πρόβληµα µε στόχο να υλοποιήσω ένα όραµα. Στη σκέψη µου έχω πάντα µια ιδέα και όχι µια θεωρία». Η έντονη προοπτική δεν διακόπτεται όπως είναι σύνηθες στα έργα της. Οι χρωµατικές επιφάνειες παρουσιάζονται αρκετά έντονες και ο χώρος που θα µπορούσε να συνεχίζεταιεκτός καµβά ενδέχεται να είναι εξίσου φανταστικός όσο και πραγµατικός.

Αντλεί έµπνευση και µελετά τη γεωµετρία σε βάθος µέσα από την αρχαιοελληνική και αιγυπτιακή τέχνη. Όπως η ίδια λέει οι δυο αυτοί πολιτισµοί έχουν µια γεωµετρική δοµή και σκέψη που τους χαρακτηρίζει».

Ο σελιδοδείκτης «Άνοδος προς τετράγωνο» βρίσκεται σήµερα στην ενότητα ΜΠΛΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ του νέου µουσειολογικού αφηγήµατος του Μουσείου Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων «ΣΑΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ» στη τρισδιάστατη σχολική ετικέτα- προθήκη µε τον τίτλο ΑΘΗΝΑ 2004-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ µε το σκεπτικό της υπογράφουσας επιµελήτριας του που έχει αναλυθεί σε άλλο σχετικό άρθρο

Η “κρυµµένη τέχνη” στις τρισδιάστατες σχολικές ετικέτες προθήκες του Μουσείου Σχολικής Ζωής επιχειρεί΄ να εκπέµψει το µήνυµα της παρούσας τέχνης και αισθητικής δυναµικής γύρω µας. Αν µας ενδιαφέρει να ασκούµε την αντίληψη µας “∆ΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ”, ώστε να επικοινωνούµε νοήµατα και αξίες στη ζωή µας και βέβαια στο σχολείο και στο µουσείο. Σκοπός απόλυτα παιδαγωγικός και συµβατός µε τα σηµερινά προγράµµατα σπουδών, αρκεί να δοκιµάζουµε µε απλά συµβατικά υλικά και µε ανοικτή σκέψη.και να σχεδιάζουµε εκτός νόρµας, χωρίς να απειλούνται οι παιδαγωγικοί στόχοι… Οι σελιδοδείκτες, οι κάρτες, τα µικροτεχνήµατα εµπνευσµένα από αξιοµνηµόνευτα έργα τέχνης επιχειρούν να δώσουν το µήνυµα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής ότι η σχολική πράξη µετουσιώνεται κρίσιµα σε αισθητική εµπειρία, αν ο εµψυχωτής εκπαιδευτικός λειτουργεί ως ευέλικτος και δηµιουργικός χρήστης µέσων και µεθόδων και αυτό το απολαµβάνει τόσο ο ίδιος, όσο και οι µαθητές του, ως τέχνη του διδάσκειν”… Ο λόγος παρακάτω στα εισαγωγικά ανήκει στους αείµνηστους επιµορφωτές Νίκο Παΐζη και Μένη Θεοδωρίδη καθώς περιέγραφαν στους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς µε πάθος, τα εµπνευσµένα εκπαιδευτικά υλικά του προγράµµατος “ΜΕΛΙΝΑ” στα βιωµατικά του εργαστήρια και στην ολοµέλεια σύνθεσης:

«Η διδακτική πράξη στο πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ οριοθετείται ως κρίσιµο πολιτισµικό γεγονός στη ζωή του εν δυνάµει ενήλικα στον χρόνο και τον χώρο που βιώνεται µε απόλαυση και συγκίνηση ακόµη και στην περίπτωση που λίγες φακές ξεδιπλώνουν τον κύκλο της ζωής του φυτού σε ένα υγρό βαµβάκι…»

Ο σελιδοδείκτης δηµιουργεί µια πρωτότυπη παιδαγωγική γέφυρα που σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα τεκµήρια της ετικέτας που συνδέονται µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες της χώρας µας ΑΘΗΝΑ 2004 η σχέση του έργου της Ο. ΖΟΥΝΗ «ΑΝΟ∆ΟΣ στο τετράγωνο» υπονοεί την αξία του εθελοντισµού ως προσωπικoύ «ALTIUS» H έννοια του «πιο ψηλά» δεν αφορά αθλητικό ρεκόρ, αλλά συµβολίζει µια ηθική ανύψωση. Με το τετράγωνο να σηµατοδοτεί την παιδεία µε τον συµβολισµό της ισχυρής βάσης του θεµελίου του πολιτισµού και της παιδείας. Μέσα από το έργο της Ζούνη, ο επισκέπτης καλείται να δει τη δική του ζωή ως ένα διαρκή σχεδιασµό ανόδου, όπου κάθε σκαλί είναι µια νέα γνώση ή και µια πράξη προσφοράς. Η υπέρβαση του εαυτού µέσω της προσφοράς είναι η δική µας προσωπική «Άνοδος».

Η ξεχωριστή αναφορά στη δηµιουργό Όπυ Ζούνη (Καλλιόπη Σαρπάκη) σε αυτό το αφιέρωµα, φυσικά δεν προσπερνά το συνολικό εκθεσιακό αφήγηµα στο Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ µε τίτλο «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ» που επικεντρώνεται στο µοτίβο ως µέσο διαπολιτισµικού διαλόγου από τις σπουδαίες δηµιουργούς που το τεκµηριώνουν στο Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ. Αλλά συνειδητά πραγµατοποιείται από τη γράφουσα, αφού το σπουδαίο καλλιτεχνικό έργο της Ζούνη συνδέεται πολλαπλά και βιωµατικά µέσω εργαστηρίων τέχνης στα οποία έχει συµµετάσχει.

