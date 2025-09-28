Ως αισθητική εμπειρία του συνόλου πνευστών CON BRIO

[…] Τούτη η εναρµόνιση που από τη φαντασία αδέσµευτα συντελείται ανάµεσα σε νου και αίσθηση δεν µπορεί παρά να προκαλεί έναν συναίσθηµα ξεχωριστό ανάπαυσης, λύτρωσης και ευδαιµονίας. Και αυτό ακριβώς είναι το αισθητικό συναίσθηµα…

Κων/νος Τσάτσος, Θεωρία της τέχνηςi

Ο πολιτισµός ως έκφραση και δηµιουργία, διαχρονικά συνδέεται µε την σηµασία της αισθητικής. Η επικρατέστερη νοηµατοδότηση του όρου «αισθητική» είναι η επιστήµη που ασχολείται µε το ωραίο, ιδίως στην καλλιτεχνική δηµιουργία ως σύνθεση αντιλήψεων για το ωραίο και καλλιτεχνικός τρόπος έκφρασης του ωραίου που ενεργοποιεί τη συγκίνηση Η αισθητική αναφέρεται σε ένα φάσµα εµπειριών και είναι µια από τις σηµαντικότερες όψεις της ζωής µας. Σηµαίνει επιλογές και άσκηση προσοχής, αλλά και τον τρόπο που βιώνει κάθε ξεχωριστή βιογραφία την αισθητική εµπειρία.

Το σύνολο ξύλινων πνευστών φλάουτου µε ράµφος CON BRIO, το µοναδικό στην Ελλάδα, δηµιουργήθηκε µε την παιδαγωγική και καλλιτεχνική ευθύνη της κ. Άννας Μαλεκάκη η οποία είναι κάτι περισσότερο από διδάσκουσα των παιδιών που µαθητεύουν στο σύνολο. Η φροντίδα του δεσµού της παιδαγωγικής επικοινωνίας µε τους µαθητές της, είναι πρωταρχικό της µέληµα. Η διαρκής αγωνία της είναι αυθεντική πηγαία και βαθιά, προκειµένου να πετύχουν όλοι µαζί, την εναρµόνιση των δυνάµεων της ψυχής, του νου και της αίσθησης. Πώς στέκεται δηλαδή το σύνολο µπροστά στο κοινό, προκειµένου να «συνθέσει» την αισθητική εµπειρία, αλλά και πώς σύµφωνα και µε τον Μαρσέλ Προυστ ως καλλιτέχνες «θα καταφέρουν να ανακαλέσουν την ανώτατη µορφή προσοχής των συµµετεχόντων στη διαδικασία θέασης και ακρόασης».

Αύριο Κυριακή 28 Σεπτεµβρίου 2025 στο Φρούριο της Απτέρας θα παρουσιάσει συναυλία µπαρόκ µουσικής από τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Θα ερµηνεύσουν έργα των T. Susato,G. Frescobaldi, H.Purcell και J.S. Bach, γραµµένα και προσαρµοσµένα για όλη την οικογένεια του φλάουτου µε ράµφος.

Στη συνοµιλία µας παρακάτω µε την κ. Μαλεκάκη, φωτίζεται µε την έµφυτη λακωνικότητα και περιεκτικότητα του λόγου της, η κατάθεση ψυχής της οµάδας, για µια µοναδική αισθητική εµπειρία:

Φέτος το σύνολο ξύλινων πνευστών CON BRIO συµπληρώνει 20 χρόνια από τη δηµιουργία του έχοντας στο ενεργητικό του ένα πλούσιο σύνολο συµπράξεων µε φωνητικά σύνολα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πώς νιώθετε ως δηµιουργός του αλλά και ως διδάσκουσα; Ποια θα ήταν η ευχή σας για την επόµενη εικοσαετία;

Φέτος πράγµατι συµπληρώνονται 20 χρόνια από την δηµιουργία του συνόλου και νιώθω πολύ περήφανη που σε µια µικρή πόλη όπως τα Χανιά ενέπνευσα µαθητές να παθιαστούν µ’ αυτό το απλό µουσικό όργανο και όλοι µαζί να συνεργαστούµε σε ένα όµορφο µουσικό αποτέλεσµα.

Μην ξεχνάµε ότι το φλάουτο µε ράµφος είναι ένα όργανο που ενέπνευσε συνθέτες και µουσικούς τον 15ο έως 18ο αιώνα στη ∆ύση, εν αντιθέσει µε την Ελλάδα που υπάρχει µόνο στην δηµοτική µας παράδοση σαν φλογέρα.

Με την εξέλιξη του συνόλου µέσα στα χρόνια έχει δηµιουργηθεί µία συναισθηµατική σύνδεση ικανοποιώντας και το ανθρώπινο στοιχείο που στη σηµερινή εποχή της τεχνολογίας βλέπουµε να αποµακρύνεται.

Η ικανοποίηση δεν είναι µόνο για το δάσκαλο. Βλέπω πόσο έχει αγγίξει τα παιδιά η εξέλιξη του ήχου, η πρόοδος στον τρόπο που πρέπει να παιχτεί η µουσική µέσα από τις εµφανίσεις και αυτό είναι πολύ σηµαντικό.

∆εν γνωρίζω ποια θα είναι η κατάσταση του συνόλου και της διδασκαλίας µου µετά από 20 χρόνια αλλά θα ήθελα σίγουρα να κρατήσω επαφές µε τα παιδιά του συνόλου όπως έχω καταφέρει µέχρι τώρα.

Ποιοι είναι οι µακροπρόθεσµοι και βραχυπρόθεσµοι στόχοι σας;

Οι µακροπρόθεσµοι στόχοι µου είναι η συνεχής ανανέωση του µουσικού ρεπερτορίου έτσι ώστε να παραµένει ενδιαφέρον για τους µαθητές, η συµµετοχή σε φεστιβάλ και περισσότερες συνεργασίες µε άλλα καλλιτεχνικά σύνολα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι είναι να βελτιωνόµαστε τεχνικά µέσω σεµιναρίων, προβών και να υπάρχει επικοινωνία των µελών του συνόλου για καλύτερη συνεργασία (Οµαδικό πνεύµα).

Πώς θα προσδιορίζατε τη διαφοροποιηµένη αξία του φλάουτου µε ράµφος σε σχέση µε άλλα µουσικά όργανα;

Ο ήχος του φλάουτου µε ράµφος είναι πιο ζεστός και µελωδικός και πιο κοντά στην ανθρώπινη φωνή αλλά όχι τόσο δυνατός όσο τα υπόλοιπα µουσικά όργανα γι’ αυτό δεν έχει συχνή παρουσία σε ορχήστρες και αυτό το γεγονός το καθιστά πιο σπάνιο και ιδιαίτερο.

Άλλη µία διαφοροποίηση είναι ότι έχει µεγάλη οικογένεια µε όλα τα ύψη του ήχου (7 το σύνολο) και η έκταση του είναι µικρή δύο οκτάβες.

Εν όψει της αυριανής συναυλίας στο µοναδικό µνηµείο Κούλε της Απτέρας τι επιδιώκετε µε την εννεαµελή οµάδας σας να µεταγγίσετε στο κοινό σας σε αυτούς που σας γνωρίζουν, αλλά και σε αυτούς που θα σας δουν και θα σας ακούσουν πρώτη φορά;

Ο χώρος του φρουρίου της Απτέρας είναι ιδανικός για να αναδείξει τις ικανότητες και την µαγεία του οργάνου. Να ταξιδέψει τον θεατή πιο κοντά στην ιστορία ακούγοντας µουσική του 16ου και 17ου αιώνα. Στο ακροατήριο που µας γνωρίζει ήδη θα προσφέρουµε µία εξέλιξη του µουσικού µας ρεπερτορίου και στο καινούργιο µας κοινό, στόχος µας είναι να του ανοίξουµε την πόρτα σε ένα είδος µουσικής που δε συναντάει συχνά στον τόπο µας.

Η εκπαίδευση του συνόλου είναι εθελοντική σας προσφορά στην κοινότητα και προσµετρά πολλές ώρες σε ετήσια βάση. Μιλήστε µας για τους πρωταγωνιστές της αυριανής συναυλίας. Πώς ευρύτερα τα µέλη του CON BRIO επιστρέφουν σε σας τις µοναδικές εµπειρίες από τις εµφανίσεις του συνόλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

Οι πρωταγωνιστές της αυριανής συναυλίας, ο Βαγγέλης, η Ηλέκτρα, ο Θοδωρής, η Μυρτώ, ο Νικόλας, η Σοφία, η Στέλλα και η Κατερίνα πλέον έφηβοι ασχολούνται οι περισσότεροι από την ηλικία των πέντε ετών µε το φλάουτο µε ράµφος.

Παιδιά µε διαφορετικούς χαρακτήρες, γούστα και ενδιαφέροντα µέσω του πάθους τους για τη µουσική δηµιουργούν µία οµάδα (οικογένεια) το σύνολο. Με τη δική µου καθοδήγηση αλλά και τον χρόνο και την ενέργεια που αφιερώνουν, πραγµατοποιούνται σπουδαίες εµφανίσεις. Η διαδικασία πραγµατοποίησης µιας συναυλίας είναι δύσκολη, χρονοβόρα και γεµάτη εντάσεις.

Όµως το ύφος της ευχαρίστησης στα πρόσωπά τους είναι για µένα Θείο δώρο. Τα µέλη του συνόλου συχνά ανταλλάσσουν τις εντυπώσεις τους µοιράζοντας ιστορίες για τις στιγµές που τους άγγιξαν, για τις αντιδράσεις του κοινού, για τυχόν δυσκολίες που αντιµετώπισαν. Αυτό όµως είναι το δέσιµο που ενισχύει την οµάδα.

Πόσο δύσκολο είναι να εκπαιδεύεις και να εµψυχώνεις αέναα στις εµφανίσεις του CON BRIO τους µαθητές σου αφού µαζί µε την ηλικία τους µεταβάλλονται οι επιλογές τους;

Η εκπαίδευση και η εµψύχωση των µαθητών του Con Brio είναι µία δηµιουργική διαδικασία. Υπάρχει µία διαρκής πρόκληση επειδή οι µαθητές µεγαλώνουν και αποκτούν εµπειρία τόση ώστε

να έχουν µία δική τους µουσική άποψη για το ρεπερτόριο. Οπότε η θέση του δασκάλου είναι να έχει ευελιξία, γνώσεις και πολλές επιλογές ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα θέλω των µαθητών µε κατανόηση και συνεργασία.

Αν υιοθετούσατε ανοιχτές πρόβες του συνόλου πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθούσε ώστε το φλάουτο µε ράµφος να γίνει περισσότερο γνωστό ή και επιλέξιµο;

Θα ήταν µεγάλη ευχαρίστηση για µένα να είχα έναν µεγάλο χώρο ώστε να έρχονται παιδιά και να παρακολουθούν τις πρόβες µας. Είναι τέτοια η χαρά, η ένταση, τα πειράγµατα, το γέλιο στις πρόβες που πραγµατικά θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το δουν µικρότερα παιδιά από κοντά και να το επιλέξουν.

Σας ευχαριστούµε πολύ! Καλή επιτυχία και ευόδωση στόχων του συνόλου στους επόµενους δηµιουργικoύς βηµατισµούς σας!

* Το φωτογραφικό υλικό παραχωρήθηκε από την κ. Άννα Μαλεκάκη για τις ανάγκες της συνέντευξης.

** Η Μαρία Α. ∆ρακάκη είναι Επιµελήτρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων, Παιδαγωγός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

Η συναυλία

Η συνολική διάρκεια της αυριανής συναυλίας υπολογίζεται σε περίπου 45-50´. Από το σύνολο Con Brio συµµετέχουν οι: Βαγγέλης Βουρδουµπάς, Ηλέκτρα Λιονάκη, Άννα Μαλεκάκη, Κατερίνα Μαράκη, Στέλλα Μπέιλι, Σοφία Μπόσκο, Θοδωρής Σταυρουλάκης, Μυρτώ Χαλακατεβάκη και Νίκος Χατζηµανωλάκης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

* Το λογότυπο του µουσικού συνόλου δηµιούργησε η Αργυρώ Νικάκη.

