Ως αγωνίστρια παιδαγωγός, συγγραφέας και αγωνίστρια με ιστορία ενός αιώνα…

[…]Από τα πρώτα κιόλας βιβλία μου συμμάχησα με τους αδύνατους και τους αδικημένους. Και τη συμμαχία αυτή την κράτησα πιστά σ” όλη μου τη ζωή».

ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ 1

Άραγε πόσοι γνωρίζουν την Έλλη Αλεξίου ; Όταν η διαδροµή της εν ζωή καλύπτει έναν αιώνα µε µια πολυσχιδή δράση µ σε διαφορετικά πεδία µε πρόσηµο αγωνιστικό και καινοτόµο και δυνατό αποτύπωµα στην κοινότητα η υπόθεση είναι ότι σίγουρα θα είναι αρκετοί…

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Η περιοδική έκθεση «Έλλη Αλεξίου. Ένας αιώνας, µια ιστορία. Η παιδαγωγός, η συγγραφέας, η αγωνίστρια» στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στο Ηράκλειο θα διαρκέσει έως τον Σεπτέµβριο του 2026. Η επιστροφή της «µεγάλης Κρητικιάς» στην πατρίδα της µέσα από την έκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης επιδιώκει να φωτίσει πτυχές της διαδροµής µιας γυναίκας που διένυσε σχεδόν έναν αιώνα (1894-1988) παραµένοντας θαρραλέα αµετακίνητη στις αξίες της.

Η Έλλη Αλεξίου υπήρξε χαρισµατική παιδαγωγός µε τη θητεία της στο Γ ΄Χριστιανικό Παρθεναγωγείο Ηρακλείου και µε την επαφή της µε τα παιδιά των προσφύγων. Υπηρέτησε τη διδασκαλία ως λειτούργηµα και τάχθηκε µε τις µεταρρυθµίσεις της εποχής υπέρ της δηµοτικής γλώσσας και νέων µεθόδων διδασκαλίας οργάνωσε την εκπαίδευση για τα Ελληνόπουλα µετά τον Εµφύλιο στις σοσιαλιστικές χώρες Η παρουσία της στον Τύπο υπήρξε δυναµική και συστηµατική µε αιχµηρή πένα, όπου η γραφή της λειτουργούσε ως όπλο κοινωνικής κριτικής και ανάδειξης του ρόλου της γυναίκας. Σύµβολο αγωνίστριας µε συνεχή πάλη ενάντια στο κατεστηµένο για τη δικαιοσύνη υπέρ αδυνάτων και φτωχών. Ως συγγραφέας του πρώτου ελληνικού κοινωνικού µυθιστορήµατος µε το λογοτεχνικό βιβλίο της «Γ΄ Χριστιανικό Παρθεναγωγείο» η Έλλη Αλεξίου µετατρέπει το βίωµα σε υψηλή τέχνη Το πρώτο βιβλίο που εξέδωσε η Έλλη Αλεξίου ήταν µια συλλογή διηγηµάτων µε τον τίτλο «Σκληροί αγώνες για µικρή ζωή» (εκδόθηκε το 1931Το βιβλίο µιλάει για τη δύσκολη ζωή των φτωχών ανθρώπων, των εργατών και των απλών γυναικών της εποχής. Πολλές από τις ιστορίες βασίστηκαν στις εµπειρίες της ως δασκάλα. Είχε δει από κοντά τη φτώχεια και τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν τα παιδιά στα σχολεία. Το βιβλίο έκανε µεγάλη εντύπωση. Ο µεγάλος κριτικός Φώτος Πολίτης έγραψε τότε ότι η Έλλη Αλεξίου ήταν µια «γεννηµένη πεζογράφος».

Το γεγονός ότι σχεδόν ταυτόχρονα σήµερα δύο Μουσεία της Κρήτης φιλοξενούν τη βιογραφία και το έργο της στον ιστορικό χρόνο της εκπαίδευσης και του πολιτισµού είναι αξιοσηµείωτο και εξαιρετικά ενδιαφέρον !!!Κύρια επιµελήτρια της έκθεσης «Έλλη Αλεξίου. Ένας αιώνας, µια ιστορία» είναι η Ειρήνη Φουκαράκη, η οποία είναι η Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης και Αρχείων της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ) και του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Ήταν το 2023 όταν πάνω από τη σπάνια συλλογή ξύλινων θρανίων του Μουσείου Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων ξεκίνησαν να ίπτανται τα µολυβένια πορτραίτα στην ενότητα ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ της νέας του µουσειολογικής αφήγησης: […]Σχέση µαθητή δασκάλου στην ακουαρέλα ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, µια δηµιουργική µαθήτρια που ονειρεύεται η ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ στο πορτραίτο µε µολύβι και κάρβουνο, οι πρωτοπόροι ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΙ ΑλΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΛΜΟΥΖΟΣ και η ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ στα πορτραίτα σε µολύβι που αγωνίζονται για νέους βηµατισµούς, σε πλαίσια συντηρητισµού, µαταιώσεων, ανισοτήτων , είναι οι συνδηλώσεις που φέρουν τα ζωγραφικά έργα.” Τα «µολυβένια πορτραίτα» της ζωγράφου Κατερίνας Γεωργαντά που τυπώνονται στο πανί στο νέο µουσειολογικό αφήγηµα του Μουσείου Σχολικής Ζωής «ΣΑΝ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝΟΙΧΟ1 για να πλησιάσουν πολύ κοντά τους επισκέπτες και να εκπέµψουν οικειότητα, ώστε να ξεδιπλώσουν νέες αφηγήσεις και ενθυµήσεις. […]Επανασυστήνονται και µετουσιώνονται σε διαχρονικά εικαστικά σηµεία. Η αποτύπωση µε µολύβι και µε κάρβουνο, εκπέµπει τη στάση και το ύφος ζωής µέσα από τη γλαφυρότητα των µορφών Η δυναµική επαφή του µολυβένιων γραµµών, αρχικά στη σπουδή στο µικρό χαρτί και µετά στο τύπωµα σε µεγάλων διαστάσεων πανιά, εγκαθιστά τη διάρκεια προτείνει και εκφράζει αιώνια ανοιχτά ερωτήµατα για την παιδεία και τον πολιτισµό και ορίζει ατµοσφαιρικά µια αιφνίδια συµπόρευση µε τις πνευµατικές προσωπικότητες που αγωνίστηκαν στα πεδία της αναζήτησης και του διαλόγου σε διαφορετικές εποχές .Η αγωνία της απόκρισης σε ένα , πολυεπίπεδο και πολυσήµαντο περιεχόµενο που φέρουν τα µολυβένια πορτραίτα µε την πρόθεση να διαπεράσουν συγκινησιακά όλες τις ηλικίες ,όλους τους µαθητές των βαθµίδων, µε κυρίαρχη συνισταµένη, τη σχέση παιδαγωγού και παιδαγωγούµενου στον χώρο και τον χρόνο της εθνικής ιστορίας της εκπαίδευσης.

Η ζωγράφος που φιλοτεχνεί τα «Μολυβένια Πορτραίτα» Κατερίνα Γεωργαντά κατάγεται από το Κράσι αλλά η επιλογή των µορφών της παιδείας γίνεται από την γράφουσα επιµελήτρια του Μουσείου.[…]Η µετάβαση από τη σπουδή στο µικρό χαρτί στην εκτύπωση µεγάλης κλίµακας σε ύφασµα, εγκαθιστά µια ατµοσφαιρική συµπόρευση µε την αξιακή παρακαταθήκη των εικονιζόµενων. Εκτυπωµένα σε αέρινα υφάσµατα, τα µολυβένια πορτραίτα σπουδαίων µορφών της παιδείας και του πολιτισµού υποµνηµατίζουν την απουσία µε µια έκδηλη άυλη παρουσία, αναδεικνύοντας τη µορφή ως την απόλυτη έκφραση της ιδέας. Τα έργα δεν αποτελούν απλές βιογραφικές καταγραφές, αλλά µετουσιώνονται σε διαχρονικά εικαστικά σηµεία που θέτουν αιώνια ερωτήµατα για την παιδεία, τον πολιτισµό και τη δύναµη του διαλόγου. Έχει ενδιαφέρον ότι στην ψηφιακή εκτύπωση της µεγάλης κλίµακας από το χαρτί στο αέρινο λευκό πανί στο Μουσείο Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων στο πορτραίτο της Έλλης Αλεξίου η έµφαση δόθηκε µε κοντινή εστίαση στο πρόσωπο και στο βλέµµα της µε λεπτοµέρεια. Έτσι αποκαλύπτεται στο εσωτερικό της εικαστικής απόδοσης, µια λεπτοµερής και δυναµική συµπλοκή των γραµµών του πορτραίτου, υπονοώντας και όλες τις πτυχές της χαρισµατικής προσωπικότητας της….

Για την ζωγράφο Κατερίνα Γεωργαντά , η οποία γεννήθηκε µεγάλωσε στο Κράσι ,η Έλλη Αλεξίου είναι ένα πρόσωπο που συνδέεται µε την ιστορία του χωριού και έχει περάσει στην συλλογική πολιτισµική µνήµη, αλλά και στην προσωπική της, διαγενεακά. Η Έλλη Αλεξίου έχει βαθιά οικογενειακή και πνευµατική σχέση µε το χωριό Κράσι του Ηρακλείου, καθώς αποτελεί τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς της αλλά και το µέρος όπου παραθέριζε στα νιάτα της.

Το Κράσι έγινε ένα πολύ σηµαντικό κέντρο για τα ελληνικά γράµµατα εξαιτίας της παρέας της. Στο χωριό µαζευόταν µια σπουδαία οµάδα από ανθρώπους του πνεύµατος. Μια σπουδαία παρέα κορυφαίων Ελλήνων λογοτεχνών άφησε το αποτύπωµά της σε ένα ήσυχο χωριό, βρίσκοντας έµπνευση µέσα στην οµορφιά της φύσης. Ο µεγάλος Κρητικός συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης, η πρώτη του σύζυγος Γαλάτεια Αλεξίου, η αδελφή της και µετέπειτα σπουδαία συγγραφέας Έλλη Αλεξίου, ο ποιητής Κώστας Βάρναλης —ο οποίος µάλιστα ερωτεύτηκε και ζήτησε σε γάµο την Έλλη— και ο ποιητής, κριτικός και γιατρός Μάρκος Αυγέρης, ο οποίος αργότερα παντρεύτηκε τη Γαλάτεια, αποτελούσαν τα βασικά µέλη αυτής της συντροφιάς. Όλοι µαζί µαζεύονταν µέσα στη δροσιά του καλοκαιριού κάτω από τον τεράστιο, αρχαίο πλάτανο της πλατείας, δίπλα στις πέτρινες βρύσες. Εκεί, η παρέα διάβαζε και ανέλυε λογοτεχνικά βιβλία, συζητούσε για τη φιλοσοφία, την πολιτική και τη γλώσσα, ενώ παράλληλα έγραφε ποιήµατα και πεζά κείµενα.

Ο Νίκος Καζαντζάκης συνδεόταν στενά µε την οικογένεια Αλεξίου, αφού παντρεύτηκε τη µεγάλη αδελφή της Έλλης, τη Γαλάτεια, τον Οκτώβριο του 1911. Το Κράσι έγινε το δικό του µυστικό ησυχαστήριο. Το µεγάλο έργο που επηρεάστηκε και εµπνεύστηκε από το Κράσι είναι το διάσηµο µυθιστόρηµα «Καπετάν Μιχάλης». Στο χωριό αυτό, κάτω από τον διάσηµο αρχαίο πλάτανο, η παρέα διάβαζε, συζητούσε και έβρισκε έµπνευση για τα έργα της. Η ίδια η Αλεξίου έχει γράψει µε πολλή αγάπη για τις αναµνήσεις της από το σπίτι τους στο Κράσι. Το καλοκαίρι του 1911, ο Βάρναλης ζήτησε την Έλλη Αλεξίου σε γάµο, αλλά ο πατέρας της τους είπε να περιµένουν. Τότε, ο Νίκος Καζαντζάκης πήρε µια µικρή ξύλινη πινακίδα (ένα ταµπλουδάκι) και έγραψε πάνω µε µελάνι: «Κράσι, Sweet Home, Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. 1911, Λιλίκα» (έτσι φώναζαν χαϊδευτικά την Έλλη). Η Έλλη χάρισε αυτό το ενθύµιο στον Βάρναλη και το κρατούσαν σαν σύµβολο της αγάπης τους και εκείνου του αξέχαστου καλοκαιριού.

Στη βιογραφία «Για να γίνει µεγάλος» της Έλλης Αλεξίου, ο πλάτανος στο Κράσι περιγράφεται ως το πνευµατικό «στρατηγείο» όπου η παρέα, µε κεντρικές µορφές τον Νίκο Καζαντζάκη και τον Κώστα Βάρναλη, περνούσε τα καλοκαίρια της διαβάζοντας και γράφοντας υπό τη σκιά του. Η συγγραφέας αναπολεί τις ώρες συγκέντρωσης κάτω από το δέντρο, µε τον ήχο των νερών να συνοδεύει τις λογοτεχνικές και φιλοσοφικές τους συζητήσεις. «Όταν αποτολµήσει κανείς να ασχοληθεί µε τη ζωή ενός ανθρώπου, είτε µεγάλος είναι αυτός κι ένδοξος είτε µικρός κι άγνωστος, κείνο που πρωτεύει, νοµίζω, είναι ο σεβασµός στην αλήθεια, στην υπεύθυνη εξιστόρηση των γεγονότων που αναφέρονται στον ήρωα. Με κανέναν τρόπο δεν επιτρέπεται η παραποίηση ούτε των λόγων που θέτει ο βιογράφος στο στόµα του βιογραφούµενου ούτε των πράξεων του. Κι όσο για τις αντιλήψεις του τις κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτικές. . . – ένα από τα πιο λεπτά σηµεία µιας βιογραφίας – ο βιογράφος οφείλει να τις στηρίζει µε στοιχεία όσο γίνεται πιο ισχυρά και αδιάβλητα. Έζησα δίπλα στον Καζαντζάκη από παιδί. Γι` αυτό και ένιωσα επιταχτική την υποχρέωση να µην πάρω µαζί µου φεύγοντας το πολύτιµο φορτίο που κρατούσα µέσα µου. Τώρα που «γέµισεν ο κόσµος πεθαµένους» και που µόνο εγώ αποµένω να το φυλάγω στην «ατοµική µου θυρίδα».[Απόσπασµα από το κείµενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Η επιµέλεια της Ειρήνης Φουκαράκη καταφέρνει να µετατρέψει την ιδιαίτερη δοµή του µεγαλόπρεπου χώρου του Ιστορικού Μουσείου αξιοποιώντας, όχι απλά ευρηµατικά, αλλά ιδεατά, τις ιδιαιτερότητες του, δηµιουργώντας µια µοναδική ατµοσφαιρική χωρική οικειότητα για το κοινό. Το γραφείο δεν είναι µια απλή µουσειακή αναπαράσταση, αλλά η µεταφορά του πραγµατικού της εργαστηρίου από το σπίτι της στην Αθήνα. Τα έπιπλα, η γραφοµηχανή, η βιβλιοθήκη και τα πενάκια της τοποθετήθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν την αίσθηση ότι η Αλεξίου βρίσκεται εκεί. Και ο επισκέπτης το νιώθει και αιφνιδιάζεται αναζητώντας το κάθισµα που θα του επιτρέψει µαζί µε την Έλλη Αλεξίου να αφήσουν παρέα το βλέµµα τους να βυθιστεί στη µοναδική θέα του γαλάζιου ορίζοντα.

Ο χώρος πλαισιώνεται από σηµαντικά έργα τέχνης, όπως το εµβληµατικό πορτραίτο της από τον Βασίλη Μεταξά (1983) και την προτοµή της από τον Θανάση Απάρτη. Η επιµελήτρια Ειρήνη Φουκαράκη µετέτρεψε θαυµαστά τη γωνιά αυτή του Μουσείου σε ένα «ζωντανό» δωµάτιο που αντανακλά την αστική και ταυτόχρονα πνευµατική ατµόσφαιρα της εποχής της Έλλης Αλεξίου.

H δωρεά των κληρονόµων της (Μελίνα Σιδηροπούλου και Ραδάµανθυς Αλεξίου) ήταν αυτή που επέτρεψε την τόσο πιστή απόδοση του χώρου, καθώς περιλάµβανε το σύνολο της οικοσκευής του γραφείου της Στην ανασύσταση του γραφείου της, τα πορτραίτα δεν είναι απλά διακοσµητικά στοιχεία, αλλά οι «µάρτυρες» της καθηµερινότητάς της. Εκτός από το γνωστό έργο του Βασίλη Μεταξά και την προτοµή του Θανάση Απάρτη, στον χώρο δεσπόζουν οικογενειακά Πορτραίτα αλλά και φωτογραφίες και σκίτσα του πατέρα της, Στυλιανού Αλεξίου, και της µητέρας της, Ειρήνης, που ορίζουν τις ρίζες της στο Ηράκλειο.

Η πλούσια µουσειακή έκθεση περιλαµβάνει πίνακες, σχέδια και σκίτσα που προέρχονται από το προσωπικό σπίτι της Αλεξίου στην Αθήνα, πολλά από τα οποία φιλοτεχνήθηκαν από φίλους της καλλιτέχνες. Πορτραίτα της Γαλάτειας σε νεαρή ηλικία, καθώς και κοινές φωτογραφίες µε τον λογοτεχνικό κύκλο της «∆εξαµενής», αναδεικνύουν το περιβάλλον µέσα στο οποίο διαµορφώθηκε η προσωπικότητά της.

Η ποιητική του χώρου σε όλες τις ενότητες της έκθεσης σηµατοδοτεί µια µοναδική ζωντανή και αλληλεπιδραστική συνάντηση µε την Έλλη Αλεξίου. Το γαλάζιο του Κρητικού πελάγους που εισβάλλει στο δωµάτιο λειτουργεί ως το φυσικό φόντο µιας γυναίκας που, αν και ταξίδεψε πολύ, δεν έβγαλε ποτέ την Κρήτη από µέσα της.

Η φράση «Ήθελα να δώσω» αποτελεί το πνευµατικό απόσταγµα της και προέρχεται από την ύστερη περίοδο της ζωής της, καθώς αποτύπωνε τον απολογισµό της πορείας της σε συνεντεύξεις και αυτοβιογραφικά κείµενα. Αυτή η οµολογία, που συχνά επαναλάµβανε στις συνεντεύξεις της προς το τέλος της ζωής της, φανερώνει µια βαθιά ανιδιοτέλεια ∆εν επεδίωξε ποτέ τη δόξα ή τα αξιώµατα. Ακόµα και η δωρεά του αρχείου της στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης από τους κληρονόµους της είναι η τελευταία πράξη αυτής της επιθυµίας: να επιστρέψει ο πλούτος της (το έργο της) στον λαό και στον τόπο της. Το «δίνω» για την Αλεξίου σήµαινε «θυσιάζω». Θυσίασε την ηρεµία της, την πατρίδα της για χρόνια και την προσωπική της ευηµερία για να παραµείνει πιστή στις ιδέες της.

Η επιθυµία της «Ήθελα να δώσω» υλοποιείται σήµερα µέσα από την έκθεση. Ο επισκέπτης που στέκεται µπροστά στο γραφείο της, ανάµεσα στα πορτραίτα και τα πενάκια της, γίνεται ο τελικός αποδέκτης αυτού του «δώρου». Η Έλλη Αλεξίου συνεχίζει να δίνει γνώση, έµπνευση και ήθος µέσα από τη σιωπή των αντικειµένων της Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και τη σπουδαία βιογραφική έκθεση της ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ τους επόµενους µήνες!

*Η Μαρία Α. ∆ρακάκη είναι Επιµελήτρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής ∆ήµου Χανίων µε ειδίκευση στην Πολιτισµική Επικοινωνία και Πολιτιστική ∆ιαχείριση

Οι φωτογραφίες από την έκθεση είναι ερασιτεχνικές λήψεις της γράφουσας µε κινητό κατά την επίσκεψη της στην έκθεση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

https://www.historical-museum.gr/

https://www.historical-museum.gr/news-events/elli-aleksioi-enas-aiwnas-mia-istoria-h-paidaghoghos-i-sighghrafeas-i-aghonistria

https://www.haniotika-nea.gr/os-molyvenia-portraita/

Οι βασικοί συντελεστές και οι φορείς που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της έκθεσης ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ οι παρακάτω:

Οργάνωση & Παραγωγή: Το επιστημονικό, διοικητικό και τεχν

ικό προσωπικό του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Συντονισμός: Αλέξης Καλοκαιρινός (Δήμαρχος Ηρακλείου και Πρόεδρος της ΕΚΙΜ).

Δωρητές Αρχειακού Υλικού: Η Μελίνα Σιδηροπούλου και ο Ραδάμανθυς Αλεξίου, κληρονόμοι της συγγραφέως, οι οποίοι δώρισαν το «Αρχείο Έλλης Αλεξίου» στο μουσείο το 2023.

Υποστήριξη: Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως βασικός υποστηρικτής της έκθεσης.

• Εποπτεία: Ιδιαίτερη συμβολή στη φροντίδα των εκθεμάτων αποδίδεται στον συλλέκτη Ζαχαρία Πορταλάκη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

Δημά, Δ. (2024, 9 Αυγούστου). Έλλη Αλεξίου: Μια αγέρωχη γυναίκα, μια πεφωτισμένη παιδαγωγός και συγγραφέας. Τo Βήμα. https://www.tovima.gr/2024/08/09/culture/elli-aleksiou-mia-ageroxi-gynaika-mia-pefotismeni-paidagogos-kai-syggrafeas/

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. (2025). Έλλη Αλεξίου. Ένας αιώνας, μια ιστορία: Η παιδαγωγός, η συγγραφέας, η αγωνίστρια [Περιοδική Έκθεση]. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα.

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. (2025, Νοέμβριος 12). Έλλη Αλεξίου. Ένας αιώνας, μια ιστορία. Η παιδαγωγός, η συγγραφέας, η αγωνίστρια. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Αλεξίου, Έ. (1982). Για να γίνει μεγάλος: Βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη. Καστανιώτης.

Καστρινάκη, Α. (2018). Η λογοτεχνική συντροφιά του Κρασίου και τα πρώτα βήματα της Έλλης Αλεξίου. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (2011). Ανακήρυξη του Πλατάνου στο Κράσι Ηρακλείου ως Προστατευόμενο Φυσικό Μνημείο (Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 269/ΑΠ/2011). Εθνικό Τυπογραφείο.

Δήμος Χερσονήσου. (2025). Ειδική επιστημονική μελέτη και μέτρα προστασίας του μνημειακού πλατάνου της Κοινότητας Κρασίου. Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Χερσονήσου.

# (όπως αναφέρεται στο Δημά, 2024)

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# Υπομνηματισμός Συλλογή Μουσείου Σχολικής Ζωής ( 2023) Ιδέα, σχεδιασμός, επιμέλεια Μαρία Α. Δρακάκη , Εποπτεία έργου Γιαννακάκης Ιωάννης, Γραφιστικά, εφαρμογή Νίκος Ιγγλεζάκης Υλοποίηση έργου: Δήμος Χανίων -ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

# Πληροφορίες – Χωριό Κράσι – Διαδρομές ΙΔΑΙΑΣ