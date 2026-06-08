«∆ώρον άδωρον» για τις περιφερειακές εφηµερίδες το «Πρόγραµµα χρηµατοδότησης»

» Προβληματισμός – αντιδράσεις Σ.Η.Π.Ε.

Προβληµατικό, ανεπαρκές, περιορισµένο χρονικά και άκρως γραφειοκρατικό χαρακτηρίζει ο Σύνδεσµος Ηµερήσιων Περιφερειακών Εφηµερίδων (Σ.Η.Π.Ε.), το πολυαναµενόµενο Πρόγραµµα στήριξης των ΜΜΕ, που µετά από ενάµιση χρόνο αναβολών ανακοίνωσε επιτέλους η κυβέρνηση.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Συνδέσµου, αυτό που παρουσιάστηκε ως «µεγάλη µεταρρύθµιση» αποδεικνύεται τελικά µια απογοητευτική άσκηση πολιτικής υποκρισίας. Για την περιφερειακή ενηµέρωση το αποτέλεσµα είναι ξεκάθαρο: ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν µῦν! Ένα πρόγραµµα που υποτίθεται ότι θα έσωζε τον Τύπο, καταλήγει δώρον άδωρον, ειδικά για τον περιφερειακό έντυπο τύπο!

Αναλυτικά ο Σ.Η.Π.Ε. αναφέρει:

Από 5ετές σε ετήσιο:

η πρώτη αθέτηση

Τα αρµόδια κυβερνητικά στελέχη κάθε φορά που µιλούσαν για το Πρόγραµµα αυτό διαβεβαίωναν ότι θα έχει 5ετή διάρκεια. Αυτό δεν είναι µια τεχνική λεπτοµέρεια. Είναι η ουσία του µηχανισµού στήριξης. Γιατί µόνο έτσι το Πρόγραµµα αποκτά «δυναµικά» χαρακτηριστικά και δεν γίνεται µια απλή εφάπαξ παροχή. Μόνο έτσι υπάρχει δυνατότητα προγραµµατισµού και επενδυτική ασφάλεια, µπορούµε δηλαδή να προγραµµατίσουµε επενδύσεις για να βελτιώσουµε το προϊόν µας και τη δουλειά µας. Και βλέπουµε µε έκπληξη ένα ετήσιο Πρόγραµµα χωρίς καµιά διασφάλιση ή έστω απλή αναφορά ότι θα έχει συνέχεια. Και αυτό παρότι η εγκριτική απόφαση της Ε.Ε την οποία περιµέναµε τόσο καιρό, µιλάει σαφώς για «5ετές πρόγραµµα»! Σε µια αποθέωση πολιτικάντικης και πελατειακής συµπεριφοράς η κυβέρνηση αποφάσισε να

«σπάσει» σε ετήσια κοµµάτια το πρόγραµµα, ακυρώνοντας όλη τη φιλοσοφία του, για να κρατάει σε οµηρία τον κλάδο και να µας αναγκάζει κάθε χρόνο να επισκεπτόµαστε τα υπουργικά γραφεία ζητώντας την επόµενη δόση!

Ψίχουλα στις περιφερειακές εφηµερίδες, η µερίδα του λέοντος στις πανελλαδικές!

Το ύψος της «ενίσχυσης», που είναι το πρώτο που θα έπρεπε να προσδιορίζεται, παραµένει θολό και ασαφές. Αυτό που δεν είναι καθόλου θολό και ασαφές είναι ότι το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του Προγράµµατος θα διατεθεί στις πανελλαδικές εφηµερίδες! Είναι ζήτηµα αν οι ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες θα καταφέρουν τελικά να πάρουν έστω και τα µισά των 4.600.000 ευρώ που είχαν µοιραστεί (όπως είχαν µοιραστεί) µε το αντίστοιχο πρόγραµµα του 2022! Και το ακόµη πιο εξοργιστικό, αυτό που κυριολεκτικά υπερβαίνει κάθε όριο ανοχής, είναι ότι και από αυτά τα ελάχιστα που θα διατεθούν τελικά στις περιφερειακές εφηµερίδες και τα περιοδικά, θα αφαιρεθεί ένα 10% για να διατεθεί στις πανελλαδικές! ∆ηλαδή ακόµη και από τα ψίχουλα του τραπεζιού των φτωχών, αφαιρείται ένα µέρος για να πάει στο τραπέζι των πλουσίων! Η κυβέρνηση µιλά για «στήριξη του Τύπου», αλλά στην πράξη αναπαράγει τις ίδιες ανισότητες που στραγγαλίζουν την περιφερειακή ενηµέρωση εδώ και χρόνια!

Γραφειοκρατικός παραλογισµός – Ένα πρόγραµµα που «πνίγει» αντί να στηρίζει!

Αντί για ένα εργαλείο διάσωσης, η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα γραφειοκρατικό τέρας. ∆εκάδες πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις, διαδικασίες και τεχνικές απαιτήσεις που καµία µικρή περιφερειακή επιχείρηση δεν µπορεί να εξυπηρετήσει. Αντί για ένα απλό, λειτουργικό και άµεσα εφαρµόσιµο σχήµα, το πρόγραµµα συνοδεύεται από έναν λαβύρινθο γραφειοκρατίας! Σε ένα πρόγραµµα σωτηρίας, η Πολιτεία οφείλει να ανοίγει πόρτες, όχι να στήνει φράγµατα. Να διευκολύνει, όχι να δυσκολεύει!

«Προβληµατικές επιχειρήσεις» ή προβληµατικές διατάξεις;

Ίσως το πλέον σοβαρό ζήτηµα είναι αυτό που αφορά τις προβληµατικές επιχειρήσεις. Η πλέον ακατανόητη και άδικη πρόβλεψη είναι η εφαρµογή των κριτηρίων περί «προβληµατικής επιχείρησης». Αν εφαρµοστεί ως έχει, θα αποκλείσει µεγάλο µέρος των περιφερειακών εφηµερίδων, ακριβώς δηλαδή εκείνες που το πρόγραµµα υποτίθεται ότι έρχεται να σώσει! Είναι παράλογο και πολιτικά αντιφατικό: Αν ήταν να ενισχυθούν µόνο οι κερδοφόρες επιχειρήσεις, το πρόγραµµα θα ήταν όχι απλώς αχρείαστο, αλλά και προκλητικό. Οι προβληµατικές έχουν την ανάγκη στήριξης και διάσωσης. Για να το πούµε µε απλά λόγια και για να µην κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από νοµικισµούς, είναι κατανοητές και σεβαστές οι γενικές διατάξεις για τα λογιστικά και την καθαρή θέση των επιχειρήσεων, αλλά δεν έχουν νόηµα σε προγράµµατα διάσωσης, όπως δηλαδή έγινε µε το πρόγραµµα του 2022! Για να µην κοροϊδευόµαστε και για να µην µας παίρνουν µε το ένα χέρι ακόµη και τα ψίχουλα που µας δίνουν µε το άλλο…

Το πολιτικό µήνυµα του ΣΗΠΕ

Η περιφερειακή ενηµέρωση δεν θα γίνει θεατής της ίδιας της αποδυνάµωσής της.

∆εν θα δεχθεί να αντιµετωπίζεται ως «δεύτερη κατηγορία» επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι δεν διαθέτει πολιτική ισχύ ή πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων.

Ο ΣΗΠΕ καταγγέλλει ότι το πρόγραµµα αυτό έτσι όπως παρουσιάστηκε δεν στηρίζει, αλλά αποδυναµώνει, δεν ενισχύει αλλά αποκλείει, δεν σώζει, αλλά αντίθετα υπονοµεύει την περιφερειακή ενηµέρωση.

Καλούµε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις µισές λύσεις και τις επικοινωνιακές κατασκευές και να παρουσιάσει ένα πραγµατικό, δίκαιο και εφαρµόσιµο πρόγραµµα στήριξης, που θα αφορά όλους, όχι µόνο τους λίγους, και σίγουρα όχι µόνο τους «προεστούς» του µιντιακού οικοσυστήµατος.

Η περιφερειακή ενηµέρωση δεν ζητά χάρες. Ζητά σεβασµό, ισοτιµία και πολιτική συνέπεια. Και ο ΣΗΠΕ όπως κάνει πάντα θα συνεχίσει να τα διεκδικεί και να παλεύει για αυτά.

Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω..