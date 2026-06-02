Όρνια στα Ασκύφου – Ενα μοναδικό θέαμα

1 από 2

Ένα μοναδικό θέαμα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στα Ασκύφου. Στις πλαγιές, αριστερά και δεξιά του κεντρικού δρόμου, περισσότερα από 12 όρνια – γύπες είχαν βρει καταφύγιο σε διάφορα σημεία και κατά καιρούς πετούσαν πάνω από την περιοχή!

Το θέαμα όμως μας ανέφερε ο Γιώργος Σαραβελάκης που τράβηξε και τις φωτογραφίες «ήταν μοναδικό! Ήταν τόσο μεγάλα που τα φτερά τους σκίαζαν όποιο μέρος περνούσαν! Είχαν σταματήσει αυτοκίνητα αριστερά και δεξιά με τουρίστες για να θαυμάσουν».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη στα Ασκύφου είχαν απελευθερωθεί αρπακτικά πουλιά από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην περιοχή.