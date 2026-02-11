menu
Διεθνή

Ορμπαν: «Κήρυξη πολέμου» το σχέδιο ένταξης της Ουκρανίας στην Ε.Ε.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Βίκτορ Ορμπαν άσκησε δριμεία κριτική στο σχέδιο της Ε.Ε. για ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς το «κήρυξη πολέμου» κατά της Ουγγαρίας.

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται σχέδιο επιτάχυνσης της ενταξιακής πορείας του Κιέβου, το οποίο ενδέχεται να προσφέρει στη χώρα μερική ένταξη στην Ε.Ε. προτού ολοκληρώσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζει για ένταξη από το 2027, στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Ορμπαν, στενός σύμμαχος της Μόσχας, αντιτίθεται σθεναρά στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά τρόπους να παρακάμψει πιθανό ουγγρικό βέτο, όπως ζητώντας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Ορμπαν ή ακόμη και εξετάζοντας την ενεργοποίηση του Αρθρου 7 της Συνθήκης της Ε.Ε., που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου της Βουδαπέστης.

Μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε «ανοιχτή κήρυξη πολέμου κατά της Ουγγαρίας», προειδοποίησε σήμερα, Τετάρτη, ο Ούγγρος πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Ορμπαν έκανε λόγο για «το τελευταίο πολεμικό σχέδιο των Βρυξελλών και του Κιέβου».

«Αποφάσισαν ότι η Ουκρανία θα γίνει δεκτή στην Ενωση ήδη από το 2027», πρόσθεσε. «Αγνοούν την απόφαση του ουγγρικού λαού και είναι αποφασισμένοι να απομακρύνουν την ουγγρική κυβέρνηση με κάθε μέσο», σημείωσε ακόμη.

Οι Ούγγροι προσέρχονται στις κάλπες τον Απρίλιο σε ιδιαίτερα αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση. Ο Ορμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία τα τελευταία είκοσι χρόνια, καταγράφει πτώση στις δημοσκοπήσεις και το κόμμα του, Fidesz, θα αναμετρηθεί με ενισχυμένη αντιπολίτευση, η οποία έχει δεσμευτεί να πατάξει τη διαφθορά και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου.

Ο Ούγγρος ηγέτης έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τον Ζελένσκι και έχει αξιοποιήσει το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην Ε.Ε. στην προεκλογική του εκστρατεία, παρουσιάζοντας το Κίεβο και τις Βρυξέλλες ως απειλές για την ανεξαρτησία της Βουδαπέστης.

«Τον Απρίλιο, στην κάλπη, οι Ούγγροι πρέπει να τους σταματήσουν», τόνισε. «Το Fidesz είναι η μοναδική δύναμη που εγγυάται την ουγγρική εθνική κυριαρχία», σημείωσε ακόμη.

