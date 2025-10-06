menu
Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Ορμπάν: Η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ γιατί η ΕΕ “διαλύεται”

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ καθώς η ΕΕ “διαλύεται” και η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να συνδέσει την τύχη της στενότερα με το μπλοκ, δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα με οικονομικές ειδήσεις EconomX.

Η Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών της συναλλαγών από το 27μελές μπλοκ και έχει εκσυγχρονίσει την οικονομία της με δισεκατομμύρια ευρώ σε πόρους της ΕΕ από τότε που εντάχθηκε στους κόλπους της πριν από δύο δεκαετίες, δεν ικανοποιεί επί του παρόντος τα κριτήρια για να υιοθετήσει το ευρώ.

Σε αντίθεση με τη Δανία, η Ουγγαρία δεν διαθέτει νομική εξαίρεση για τη ζώνη του ευρώ.

Κάποιες γειτονικές της χώρες από την ανατολική πτέρυγα της ΕΕ, περιλαμβανομένων της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Ρουμανίας, επίσης παραμένουν –τουλάχιστον επί του παρόντος– εκτός του ευρώ.

Ο Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, είναι όλο και πιο σφοδρός επικριτής της ΕΕ, η οποία έχει αναστείλει την αποστολή δισεκατομμυρίων ευρώ σε πόρους για την Ουγγαρία εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων του εθνικιστή ηγέτη στο κράτος δικαίου.

“Η Ουγγαρία δεν θα πρέπει να συνδέσει τη μοίρα της πιο στενά από ό,τι είναι τώρα με την ΕΕ και η υιοθέτηση του ευρώ θα ήταν ο στενότερος δυνατός δεσμός”, δήλωσε ο Ορμπάν.

Τα σχόλια του Ορμπάν βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική ατζέντα που πρεσβεύει ο αντίπαλός του και αναδυόμενο αστέρι της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία με τη δέσμευση για άρση της αναστολής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης φέρνοντας έτσι μια από τις φτωχότερες οικονομίες της ΕΕ πιο κοντά στην υιοθέτηση του ευρώ.

Οι βουλευτικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για την άνοιξη του 2026 χωρίς να έχει ακόμη καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής τους.

