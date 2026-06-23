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Τρίτη, 23 Ιουνίου, 2026
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Ορμούζ: Συγκρότηση κοινής επιτροπής Ιράν-Ομάν που θα συζητήσει το θέμα των Στενών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μπαγέρ Γαλιμπάφ ανακοίνωσε στο Telegram, όπως αναμεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  ότι η Τεχεράνη και το Μασκάτ συγκρότησαν κοινή επιτροπή για να συζητήσουν το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε ότι υπό τον Γαλιμπάφ ιρανική διαπραγματευτική ομάδα επισκέφθηκε το Ομάν για συνομιλίες σχετικά με την διαχείριση του Ορμούζ.

Η διοίκηση του στενού «δεν θα επιστρέψει ποτέ σε αυτό που ήταν πριν από τον πόλεμο», διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ο Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το Irna.

«Το Ιράν θα διοικεί» το στενό, είπε.

Τουλάχιστον 36 πλοία μεταφοράς πρώτων υλών διέσχισαν χθες το Ορμούζ, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμα Kpler, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την σύναψη του πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Η χθεσινή κυκλοφορία των πλοίων αντιστοιχεί στο ένα τρίτο σε σχέση με το προ του πολέμου καθεστώς, όταν περί τα 120 πλοία περνούσαν καθημερινά από τον θαλάσσιο δίαυλο.

Το Ορμούζ άνοιξε την περασμένη εβδομάδα, αλλά η Τεχεράνη ανακοίνωσε το Σάββατο το εκ νέου κλείσιμο του διαύλου σε απάντηση της συνέχισης των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Εκτοτε, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν σε μέτρα για την κατάπαυση των συγκρούσεων στον Λίβανο και την διασφάλιση της λειτουργίας του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, τα τάνκερ του σκιώδους ιρανικού στόλου, που τελούν υπό διεθνείς κυρώσεις και γίνονταν στόχος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού πριν από την συμφωνία, μπορούν και πάλι να πλέουν ελεύθερα, αφού η Ουάσινγκτον έδωσε άδεια «μέχρι τις 21 Αυγούστου (…) για όλες τις συναλλαγές» που αφορούν την παραγωγή, πώληση και μεταφορά υδρογονανθράκων ιρανικής προέλευσης.

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