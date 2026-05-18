Ορκομωσία νέου υπαλλήλου στον Δήμο Πλατανιά

Πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη η ορκωμοσία νέου μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου, ο οποίος διορίστηκε κατόπιν επιτυχίας σε διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ.

Ο νέος υπάλληλος, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού / ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ’, τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ,ανέφερε:«…Καλωσορίζουμε στην “οικογένεια” του Δήμου Πλατανιά έναν νέο μόνιμο υπάλληλο. Του ευχόμαστε από καρδιάς καλή αρχή και καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, ώστε να συμβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα από τον ρόλο του, στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και στην εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας…».