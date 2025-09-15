Ορκωμοσία νέου μόνιμου υπαλλήλου στο Δήμο Ηρακλείου

Πραγματοποιήθηκε από το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό η ορκωμοσία ενός νέου μόνιμου Δημοτικού Υπαλλήλου, παρουσία των αρμόδιων Αντιδημάρχων Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη και Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννας Καλονάκη, το πρωί της Δευτέρας 15/9 στη Λότζια.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου «συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Ηλία Μοσχοβίτη (ΤΕ Μηχανικών-Ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών) που τοποθετείται στο Τμήμα Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών ο οποίος διορίζεται μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 6Κ/2024.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Γιώργος Σισαμάκης και η Γιάννα Καλονάκη ευχήθηκαν στο νέο συνεργάτη υγεία και καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα και τον καλωσόρισαν στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου.