Ορκωμοσία 4 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Τέσσερις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Όπως ανακοινώθηκε πρόκειται για τις/τον:

-Μαρίνα Δατσέρη ΤΕ διοικητικού-λογιστικού που θα στελεχώσει την διεύθυνση οικονομικού/τμήμα μισθοδοσίας Περιφέρειας Κρήτης

-Χαρίκλεια Πηγουνάκη ΤΕ διοικητικού-λογιστικού που θα στελεχώσει την διεύθυνση οικονομικού/τμήμα ταμειακής υπηρεσίας Περιφέρειας Κρήτης

-Αθηνά Ξυλούρη ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας που θα στελεχώσει την διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου

-Γιώργο Μπαλατσό ΤΕ εποπτών δημόσιας υγείας που θα στελεχώσει την διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στις νεοδιορισθείσες/α καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση.