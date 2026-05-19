Ορκωμοσία 3 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Τρεις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση πρόκειται για τους:

-Ειρήνη-Ραφαέλλα Καραβασίλη του Γεωργίου ΠΕ Πληροφορικής που αναλαμβάνει καθήκοντα στην Π.Ε. Ηρακλείου

-Ιωάννης Βαρδουλάκης του Αντωνίου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου που θα υπηρετήσει στην Π.Ε. Ηρακλείου

-Αντώνης Ράπτης του Γρηγορίου Π.Ε. Πληροφορικής που θα υπηρετήσει στην Π.Ε. Ρεθύμνου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στους νεοδιοριζόμενους καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση.