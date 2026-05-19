Ορκωμοσία 3 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

Τρεις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση πρόκειται για τους:
-Ειρήνη-Ραφαέλλα Καραβασίλη του Γεωργίου ΠΕ Πληροφορικής που αναλαμβάνει καθήκοντα στην Π.Ε. Ηρακλείου
-Ιωάννης Βαρδουλάκης του Αντωνίου ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου που θα υπηρετήσει στην Π.Ε. Ηρακλείου
-Αντώνης Ράπτης του Γρηγορίου Π.Ε. Πληροφορικής που θα υπηρετήσει στην Π.Ε. Ρεθύμνου.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στους νεοδιοριζόμενους καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους και καλή σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση.
Τρεις νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης όρκισε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.