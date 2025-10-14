menu
Ελλάδα

Οριστικοποιήθηκε το νέο πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών στα ΑΕΙ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Διευκρινιστική εγκύκλιο αναφορικά με το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) εξέδωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 5224/2025.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο, η διευκρινιστική εγκύκλιος καθορίζει αναλυτικά:

– Τη διαδικασία συγκρότησης του πειθαρχικού συμβουλίου φοιτητών.

– Τη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου των φοιτητών.

– Τα πειθαρχικά παραπτώματα.

– Τη διαδικασία άσκησης πειθαρχικής δίωξης.

– Τις πειθαρχικές ποινές.

– Το περιεχόμενο των αποφάσεων των πειθαρχικών οργάνων.

– Την υποχρέωση των Ιδρυμάτων να υποβάλλουν ετήσια απολογιστική έκθεση των πειθαρχικών υποθέσεων.

Κεντρικοί άξονες της μεταρρύθμισης, όπως τη χαρακτηρίζει το υπουργείο, είναι η θεσμοθέτηση ενιαίου πειθαρχικού συμβουλίου φοιτητών ανά ΑΕΙ, η καθορισμένη χρονική διάρκεια για την έναρξη και ολοκλήρωση των πειθαρχικών διαδικασιών, η υποχρεωτική επιβολή ποινής οριστικής διαγραφής σε περιπτώσεις αμετάκλητης καταδίκης για συγκεκριμένα κακουργήματα, καθώς και η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει στο υπουργείο εντός του 2026.

«Η μεταρρύθμιση αυτή εντάσσεται στη συνολική πολιτική της κυβέρνησης για την αναβάθμιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της διαφάνειας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», τονίζει το υπουργείο.

«Με το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών μας θέτουμε τις βάσεις για ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί με κανόνες, δικαιοσύνη και διαφάνεια», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Θέλουμε ιδρύματα ανοιχτά στη γνώση και κλειστά στην ανομία. Πανεπιστήμια που υπηρετούν αποκλειστικά τη μόρφωση και προάγουν την αξιοκρατία. Με τις νέες διατάξεις ενισχύεται η λογοδοσία των οργάνων των ΑΕΙ, διασφαλίζοντας ότι κάθε ένα από αυτά θα ασκεί τις αρμοδιότητές του με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Η Πολιτεία οφείλει να οικοδομεί ένα περιβάλλον ασφάλειας και σεβασμού για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, και αυτό ακριβώς πράττουμε σήμερα. Η ευνομία και η συνέπεια δεν είναι τιμωρητικές έννοιες, είναι η προϋπόθεση για ελεύθερη ακαδημαϊκή ζωή και ουσιαστική πρόοδο. Για ένα σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο, αντάξιο των φοιτητών, των καθηγητών και της κοινωνίας μας», πρόσθεσε η κ. Ζαχαράκη.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, ανέφερε ότι οι νέες διατάξεις αποτελούν «μία ουσιαστική θεσμική τομή που ενδυναμώνει τη διαφάνεια, τη συνέπεια και το κύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και την ασφάλεια των Ιδρυμάτων στη χώρα μας».

