Οριστική η κατάργηση του Στρατοδικείου Χανίων

Οριστική είναι η απόφαση κατάργησης του Στρατοδικείου Χανίων, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη Βουλή κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής Χανίων και Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλος Πολάκης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση από το γραφείο του Χανιώτη βουλευτή, «την κατάργηση του Στρατοδικείου Χανίων, και την μετακίνηση των πέντε δικαστών στην Αθήνα, ο υφυπουργός κ. Δαβάκης που απάντησε στην ερώτηση, την ονόμασε μεταρρυθμιστική προσπάθεια».

Όπως τόνισε ο Π. Πολάκης με την απόφαση αυτή «όχι μόνο δεν μειώνεται το λειτουργικό κόστος αλλά αντιθέτως αυξάνεται και αυτό χωρίς να επιτυγχάνεται η ταχύτερη απονομή στρατιωτικής δικαιοσύνης. Ο Βουλευτής Χανίων, παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα του Στρατοδικείου Κρήτης τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει ο κ. Δένδιας στο κοινοβούλιο. Ενδεικτικά ο κ. Δένδιας είχε μιλήσει για 20 υποθέσεις ετησίως τη στιγμή που το στρατοδικείο από 1/01/2024 ως και 30/06/2025 έχει εκδώσει 333 αποφάσεις και 180 βουλεύματα».

Όπως κατήγγειλε ο Βουλευτής Χανίων «η αναδιάρθρωση των Στρατοδικείων της χώρας, ξεκίνησε από μια μικρή μειοψηφία δικαστών η οποία ως στόχο είχε την μετάταξή της στην ποινική δικαιοσύνη, μετάταξη η οποία, όμως, τόσο από τον Άρειο Πάγο όσο και από την Ένωση Εισαγγελέων θεωρείται αντισυνταγματική. Το κλείσιμο των περιφερειακών στρατοδικείων, εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτής της ομάδας η οποία θέλει να μεταταγεί στην ποινική δικαιοσύνη προκειμένου να επωφελείται του αντίστοιχου μισθολογίου». Ενδεικτικό είναι άλλωστε, τόνισε ο Π. Πολάκης, το γεγονός ότι «από τα εφτά μέλη της επιτροπής που έκανε την πρόταση για τις μετατάξεις και το κλείσιμο των στρατοδικείων, τα τρία μέλη που εκπροσωπούσαν το ΣΤΕ και τον Άρειο Πάγο καταψήφισαν την απόφαση, η οποία πέρασε χάρη στα υπόλοιπα τέσσερα μέλη τα οποία ήταν προσωπικές επιλογές του κ. Δένδια».

Καταλήγοντας ο Π. Πολάκης κάλεσε και πάλι τον υπουργό «να μην εκδώσει την σχετική απόφαση και τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν για τις ανάγκες μιας μειοψηφίας στρατιωτικών να περνά το υπουργείο υποδορίως τέτοιου είδους ρυθμίσεις, ντυμένες με το ένδυμα της μεταρρύθμισης. Με τον τρόπο αυτό, η εξουσία συγκεντρώνεται σε λιγότερα χέρια και άρα είναι και πιθανώς πιο εύκολα ελεγχόμενη».