Οριστικά στο Μ.Α.Ι.Χ. η δίκη για τις παρένθετες μητέρες

Συμφωνία για κλείσιμο της μεγάλης αίθουσας του ΜΑΙΧ “Ποσειδών” για την πραγματοποίηση της δίκης που αφορά την υπόθεση με τις παρένθετες, έκλεισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Συγκεκριμένα η αίθουσα “Ποσειδών” θα κλειστεί από 1η Σεπτεμβρίου του 2026 μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, για 40 συνεδριάσεις, με μίσθωμα 600 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Στην αίθουσα θα συνεδριάσει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που θα δικάσει την πολύκροτη υπόθεση στην οποία οι κατηγορούμενοι ξεπερνούν τους 25 και αναμένεται να υπάρχουν πάνω από 50 συνήγοροι και περισσότεροι από 100 μάρτυρες επί τους κατηγορητηρίου και υπεράσπισης.