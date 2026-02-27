Ορφανεµένες ακρογιαλιές

Ήταν ένα γλυκό σούρουπο του Οκτώβρη, που µε βρήκε καθισµένο στην αγαπηµένη ραχούλα στην παραλία των Αγίων Αποστόλων, κάνοντας για πολυθρόνα µου έναν αλµυροφαγωµένο βράχο, αγναντεύοντας την ήρεµη εκείνη την ώρα θάλασσα.

Ο ρήγας τ’ ουρανού µατοστάλακτος, λίγη πορεία του είχε αποµείνει για να βρεθεί στην αγκαλιά της ερωµένης του δύσης, λούζοντας µε τις τελευταίες του ζείδωρες ακτίνες την φιλενάδα του γη. Τα πουλιά πετούσαν ανήσυχα από κλαδί σε κλαδί κι από δέντρο σε δέντρο µάλλον να διαλέξουν σε ποιο θα κουρνιάσουν να περάσουν την ερχόµενη νύχτα, ενώ οι κορφές των δέντρων σειότανε στ’ ανάλαφρο φύσηµα του δροσερού µπάτη κι έµοιαζαν σαν τις ανατολίτισσες µελαχρινές χορεύτριες χορεύοντας ρυθµικά τον χορό της κοιλιάς.

Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν αποµείνει στην παραλία, εκεί που πριν από λίγες εβδοµάδες έσφυζε από ζωή, απολαµβάνοντας τις ζεστές ακόµα ηλιαχτίδες και τις απαράµιλλες οµορφιές της γύρω περιοχής. Ακριβώς απέναντι µου µεσοπέλαγα φαινότανε πολύ καθαρά το στοιχειωµένο, όπως το θέλει η παράδοση, µικρονήσι τα Θοδωρού, περιµένοντας θα έλεγε ο ποιητής την στιγµή που ο Θεός θα του ξαναδώσει το φύσηµα της ζωής όχι για να αποτελειώσει την αποστολή του που κατά την παράδοση ήθελε να κατασπαράξει το λαµπερότερο διαµάντι της Μεσογείου, την Κρήτη, από κάποιον άλλο θεό κι όχι ο πολυεύσπλαχνος Θεός της δηµιουργίας του σύµπαντος.

Οι πάλλευκοι γλάροι διέσχιζαν τα αιθέρια προς όλες τις κατευθύνσεις και υπέθεσα πως εκείνη την ώρα γύριζαν ψάχνοντας όλη τη µέρα, ποιος ξέρει από που, να βρουν την τροφή τους, να κουρνιάσουν στα βράχια να περάσουν κι εκείνοι την νύχτα που δεν θ ’αργούσε και πολύ να κάνει την εµφάνισή της.

Ήταν χαρά Θεού! Εγώ κάπου – κάπου άφηνα λεύτερη την σκέψη µου να πετάξει µε τα φτερά της νοσταλγίας πέρα µακριά στον τόπο που γεννήθηκα στο µικρό µου χωριό εκεί που µεγάλωσα θωρώντας σαν όραµα µε τα µάτια της ψυχής µου εικόνες και γεγονότα που έζησα πριν µε πάρουν από κει τα φτερά της πλανεύτρας ξενιτιάς.

Κι ενώ έβλεπα τις οµορφιές των βουνών, των απέραντων κάµπων, των απροσδιορίστων γκρεµών, τις άγριες ρεµατιές και τα πράσινα λαγκάδια της ιδιαιτέρας µου πατρίδας, δεν µπορούσα να ξεχωρίσω ποιες ήταν οι οµορφότερες, εκείνες που θωρούσα µε τα µάτια µου να απλώνονται µπροστά µου, ή οι εικόνες που θωρούσα µε τα µάτια της ψυχής µου; Την αλήθεια µου την είπαν τα χτένια της µούσας µου πλέκοντας στον αργαλειό της φαντασίας µου το παρακάτω τετράστιχο.

Ποτές οι µέρες δεν µπορούν

να δουν η µια την άλλη

Κι άλλες οι χάρες στο βουνό

κι άλλες στο περιγιάλι

Τέλος το σφιχταγκάλιασµα της µέρας µε την νύχτα µε βρήκε καθισµένο ακόµα στην πολυθρόνα µου και θωρώντας το ψέλλισα πόσο όµορφα σιγαλά κι αθόρυβα παραδίδει η µέρα το θρόνο της στην µάγισσα νύχτα, συµπληρώνοντας σαν προσευχή, ‘’ποιος είναι Θεέ µου εκείνος που µπορεί να αµφισβητεί την ύπαρξή Σου!’’

Τέλος από τις παραπάνω σκέψεις µ’ έβγαλε η φωνή του παλιατζή που µάλλον έκανε την τελευταία του γύρα φωνάζοντας την ρυθµικά, ‘’όλα τα παλιά καθαρίζω, όλα τα παλιά µαζεύω, ο παλιατζής στη γειτονιά σας’’. Κι ενώ ο παλιατζής έλεγε εκείνα τα λόγια που µε κείνα βγάζει το ψωµί του, η πεντάµορφη πολιτεία τα Χανιά άρχιζε σιγά – σιγά να φοράει σαν την παλιά αρχόντισσα τα πολύχρονα χρυσαφικά της. Τότε οι τελευταίοι λάτρεις της θάλασσας εγκατέλειπαν ανάρια – ανάρια αφήνοντας έρµη την φιλόξενη εκείνη γωνιά. Η µάγισσα δε νύχτα άπλωνε σιγά – σιγά τ’ αραχνοΰφαντο µαγνάδι της πάνω στη γη. Κοιτώντας προς το ουράνιο δώµα έβλεπα έκθαµβος τ’ αστέρια να προβαίνουν από τα σπλάχνα του το ένα κατόπιν του άλλου, σχηµατίζοντας διάφορα σχήµατα, γιοµίζοντας το απ’ άκρη σ’ άκρη που όλα τρεµόσβηναν αλλά ποτέ δεν έσβηναν. Ενώ ο αποσπερίτης έλαµπε σαν µπάλα από ατόφιο χρυσάφι που µε το λιγότερο φως των άλλων γύρω του αστεριών σχηµάτιζαν µια εικόνα απαράµιλλης οµορφιάς. Τέλος κάπου πέρα µακριά στα βάθη της ανατολής διέκρινα κάποια µικρά στο µέγεθος σύννεφα λευκά σαν το χιόνι στις κορυφές των βουνών που θα έλεγε ο ποιητής πως ήταν λευκόφτεροι άγγελοι που µαγεµένοι από την οµορφιά της γης µας θαυµάζοντάς την, ξεχάστηκαν και δεν πρόλαβαν τις θύρες ανοιχτές της δικιάς τους κατοικίας του παραδείσου. Και µη έχοντας άλλη εναλλακτική λύση αναγκαστικά θα τους εύρισκε να σεργιανίζουν στον ουρανό η ροδόπεπλη αυγή.

Τώρα πόσες ώρες ήµουν καθισµένος στην πέτρινη πολυθρόνα µου δεν θυµάµαι από την πεντάµορφη εκείνη γωνία µε έδιωξε θα έλεγα η κρύα αύρα που την ένιωθα να µου τυλίγει όλο µου το κορµί και που ήταν σαν να µου χάιδευε τα άσπρα µου µαλλιά.

∆εν έχουν χορτασµό οι οµορφιές της µητέρας φύσης. Ήρθε η ώρα να γυρίσεις στην οικία σου ποιητή.

*Ο ∆ηµήτρης Κ. Τυραϊδής είναι συγγραφέας – ποιητής µέλος της Παγκοσµίου Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών, µέλος των Πνευµατικών ∆ηµιουργών νοµού Χανίων και άλλων πολλών πολιτιστικών συλλόγων