«Οπου υπάρχουν άγγελοι» – Μαθητές από τη Βούλα στη Γαύδο για την 25η Μαρτίου

Ξεχωριστός είναι ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 2026 για τη Γαύδο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας: «Οπου υπάρχουν άγγελοι», μαθητές και γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, ανέλαβαν πρωτοβουλία και μαζί με παιδιά από άλλα σχολεία της περιοχής τους κα της Καλλιθέας ταξίδεψαν μέχρι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης για να τιμήσουν την Εθνική Επέτειο.

Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Γαύδος δεν έχει φέτος ούτε ένα μαθητή με το δημοτικό σχολείο της νήσου να τελεί από τον Νοέμβριο καθώς είχε μόνον μία μαθήτρια η οποία έφυγε από το νησί.

Ετσι, οι μαθητές από τη Βούλα ανέλαβαν την πρωτοβουλία να πάρουν μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις, κρατώντας τη σημαία και φορώντας παραδοσιακές στολές.

Συνολικά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, 47 άτομα βρίσκονται ήδη στη Γαύδο.

Οπως ήδη έχουν γράψει τα «Χανιώτικα νέα», τα μέλη της αποστολής είναι από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, το 1ο Γυμνάσιο Βούλας, των Εκπαιδευτηρίων Γιαννόπουλος, το 1ου Νηπιαγωγείο Βούλας, το 23ου Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας και το 3ο Σώμα Ναυτοπροσκόπων Βούλας θα παρελάσουν με παραδοσιακές στολές.

Μιλώντας στα «Χ.ν.» η δήμαρχος Γαύδου κα Λίλιαν Στεφανάκη ανέφερε ότι «είναι πολύ συγκινητική η παρουσία των παιδιών στο νησί. Σίγουρα τονώνει το ηθικό των ακριτών και είναι πολύ ωραία κίνηση που όλους ανεξαιρέτως στο νησί, μας έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Ελπίζουμε ότι και τα παιδιά θα μπορέσουν να φύγουν από εδώ με εμπειρίες και όμορφες εικόνες»

Η δράση, ξεκίνησε το 2023 από τον Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας και πλέον αποτελεί έναν θεσμό βιωματικής εκπαίδευσης και αλληλεγγύης.

Η ομάδα έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια σε ακριτικά σημεία όπως οι Αρκιοί, η Χιμάρα και το Αγαθονήσι και φέτος η καρδιά της προσπάθειας χτυπά στη Γαύδο.