«Όπως στρώσεις θα κοιµηθείς;»

Αριστείδης Αρχοντάκης
Ο ρυθµός ανάγνωσης βιβλίων έχει επιβραδυνθεί σε µένα λίγο τώρα τελευταία, όµως πάντοτε φροντίζω να έχω δίπλα µου ένα ανοιχτό βιβλίο και µε την πρώτη ευκαιρία να διαβάζω 5-10 σελίδες.

Στην παρούσα φάση µε συντροφεύει το βιβλίο του αγαπηµένου Κολοµβιανού συγγραφέα JUAN GABRIEL VASQUEZ – ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΕΛΙΣΑΣ σε εξαιρετική µετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη στις εκδόσεις ΙΚΑΡΟΣ. Η πρωταγωνίστρια, η οποία είναι καλλιτέχνης γλύπτρια, αποφασίζει να αφήσει το γάµο της και την Μπογκοτά και να βρεθεί στο Παρίσι µε τον έρωτα της ζωής της, για να συνεχίσει να ζει και να αναπνέει δίπλα στην τέχνη. Στο φτωχικό τους διαµέρισµα συνηθίζει να κοιµάται ήσυχα σε άστρωτα κρεβάτια τα χειµωνιάτικα και κρύα µεσηµέρια του χειµώνα.

Σκεφτόµουν καθώς διάβαζα, την γνωστή ρήση «όπως στρώσεις θα κοιµηθείς», κι εµένα όπου πάντα ο ύπνος µε παίρνει σε άστρωτα κρεβάτια το βράδυ.

Τις µέρες που πέρασα στο στρατό που ούτε τότε έµαθα να στρώνω το κρεβάτι µου στο θάλαµο και όπου πάντα είχα το δικό µου σεντόνι που χρησιµοποιούσα ως επικάλυµµα. Ούτε οι τότε  επιθεωρήσεις του λοχία κάθε πρωί, ο οποίος έριχνε ένα κέρµα πάνω στην τεντωµένη στρωµένη κουβέρτα του σιδερένιου κρεβατιού κι αυτό έπρεπε να κάνει γκελ µε συνέτισαν.

Ακόµη κι όταν ήθελα να σπουδάσω επιπλέον βοηθός νοσηλευτή στη σχολή του νοσοκοµείου, και ενώ οι µέχρι τότε γνώσεις µου υπερκάλυπταν το θεωρητικό κοµµάτι της εκπαίδευσης, όταν στην πράξη µου ζητήθηκε να στρώσω το νοσοκοµειακό κρεβάτι στάθηκα ανεπαρκής και τα παράτησα.

Κάθε φορά που κάποιος αρχίζει κάτι καινούργιο, πιστεύει πως αυτό είναι η σωτηρία της ζωής του, και πολλές φορές αποδεικνύεται ότι είναι µια σαχλαµάρα ολκής.

Όπως στρώσεις θα κοιµηθείς. Τί κι αν εγώ βολεύοµαι σε ζαρωµένα κατωσέντονα και σκεπάζοµαι όπως όπως για να έχω ένα ήσυχο και µακάριο ύπνο.

*Ο Αριστείδης Γ. Αρχοντάκης είναι συγγραφέας-φυσικός

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

