Όπερα για τον Ιωάννη Καποδίστρια

Στα τέλη του 2026 αναµένεται να παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η όπερα «Καποδίστριας – Η δολοφονία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα», σε µουσική και ενορχήστρωση του Zorzes Katris και λιµπρέτο του Παναγιώτη Τερπάνδρου Ζαχαρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δηµοσίευµα του ertnews.gr η εν λόγω όπερα αποτελεί την τελευταία συνθετική γραφή µεγάλης φόρµας του βραβευµένου Γάλλου (ελληνικής καταγωγής) συνθέτη κινηµατογραφικής µουσικής Zorzes Katris και είναι βασισµένη κυρίως στον συναισθηµατικό βίο του Κερκυραίου Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Η δραµατουργία εκτυλίσσεται στην Κέρκυρα τέλη του 18ου αιώνα για να ακολουθήσει η Ρωσία και η Ελλάδα, αρχές του 19ου αιώνα, µέσα από ένα λιµπρέτο που δοµείται φιλοσοφικά στο τρίπτυχο Όραµα – Έρωτας – Αυτοθυσία. Ο Καποδίστριας παρουσιάζεται ως ο ήρωας που εντάσσεται σε ένα πλαίσιο καθαρής τραγωδίας, καθώς στο τέλος «δολοφονείται» µε τα χαρακτηριστικά της «αυτοεκπληρούµενης προφητείας».

Σύµφωνα µε τον συνθέτη το λιµπρέτο της όπερας αφηγείται την εσωτερική (ψυχικά) σύγκρουση που έζησε ο Καποδίστριας. Την ψυχική παλινδρόµηση ανάµεσα στο συλλογικό όραµα της απελευθέρωσης του ελληνικού έθνους και την βαθιά συναισθηµατική σχέση που ανέπτυξε η γνωριµία του µε την Ρωξάνδρα Στούρτζα που καταλήγει σε έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. «Συνειδητά υπάρχει ένας “µουσικός προσανατολισµός” προς την συνθετική φόρµα του Richard Wagner καθώς στην όπερα “Καποδίστριας” δεν υπάρχει εισαγωγή µε την κλασική έννοια που συναντάµε στο οπερατικό έργο των Μότσαρτ ή του Βέρντι, αλλά ένα είδος σύγχρονου πρελούδιου που δοµείται από την σύντοµη εκδοχή των βασικών µουσικών θεµάτων που ακούγονται κατά την διάρκεια της όπερας», υπογραµµίζει σχετικά ο συνθέτης Zorzes Katris.

Στη µουσική της όπερας «Καποδίστριας», που θα διευθύνει ο µαέστρος Μύρων Μιχαηλίδης, συλλειτουργούν διάφορα στοιχεία και τεχνικές σύνθεσης µέσα από την µίξη της κινηµατογραφικής µουσικής του 20ού – 21ου αιώνα και την όπερα του 19ου αιώνα, δηµιουργώντας έτσι µια πολυεπίπεδη µουσική γλώσσα. Οι άριες και τα ντουέτα των ρόλων αντικατοπτρίζουν άλλοτε στιγµές έξαρσης και άλλοτε στιγµές εσωτερικής και βαθιάς εξοµολόγησης. Τον µελαγχολικό και ενίοτε εσωστρεφή χαρακτήρα του Καποδίστρια πλαισιώνουν συχνά δραµατικές κορυφώσεις – στοιχεία που εµπνεύστηκε ο συνθέτης από την επίσηµη καταγεγραµµένη ιστορική βιογραφία και βιβλιογραφία για τον Καποδίστρια, πλέον των 4000 σελίδων.

Ο συγγραφέας Παναγιώτης Τερπάνδρου Ζαχαρίου, που έγραψε µαζί µε τον συνθέτη το λιµπρέτο, δηµιούργησε µία αινιγµατική και έντονα φορτισµένη πλοκή λόγω των διαφορετικών επιπέδων που δηµιουργούν οι ετερόκλητοι ρόλοι των χαρακτήρων καθώς αυτοί δεν αποτελούν πάντα την «οµόφωνη πλευρά» απέναντι στα πιστεύω του Καποδίστρια.

Αξίζει να σηµειωθεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο του ertnews.gr πως ο συνθέτης Zorzes Katris ενώ στην αρχή προσανατολίστηκε καθαρά στην σύγχρονη νέα ελληνική γλώσσα (καθοµιλουµένη), στην συνέχεια αναθεώρησε και στράφηκε συνειδητά – µε την καταλυτική συµβολή του δοκιµιογράφου και συγγραφέα Παναγιώτη Τερπάνδρου Ζαχαρίου – προς την πρωτότυπη ιδέα, να δηµιουργηθεί ένα ελληνικό γλωσσικό ιδίωµα όπου θα ηχούσε ανάµεσα στην καθαρεύουσα και την νεοελληνική γλώσσα σε έµµετρο ιαµβικό στίχο.

Χαρακτηριστικός δε, είναι ο ακόλουθος σχολιασµός του δοκιµιογράφου και συγγραφέα Παναγιώτη Τερπάνδρου Ζαχαρίου: «Λαµβάνοντας υπόψιν την αδιάσπαστη τρισχιλιετή συνέχεια της Ελληνικής γλώσσης, επιστρατεύονται λήµµατα ή δηµιουργούνται νέα, µε γνώµονα την µουσικότητα και το εύηχον της γλώσσης που µπορούν να προκύψουν αντλώντας από το διαχρονικό αντλιοστάσιο της Ελληνικής».

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι ο πλουραλισµός της γλώσσας του λιµπρέτου θα «αποζηµιώσει» τους λάτρεις της ιταλικής όπερας, καθώς ο συνθέτης µερίµνησε σε αρκετές σκηνές να «ηχεί» και η ιταλική γλώσσα, δεδοµένου ότι ο Καποδίστριας συνδέεται βιωµατικά µε την Ιταλία καθώς έλαβε εξαιρετική ακαδηµαϊκή µόρφωση στην ιατρική και την φιλοσοφία από το Πανεπιστήµιο της Πάντοβας.

Τα κείµενα στην ιταλική γλώσσα έχει αποδώσει η ιστορικός-µεταφράστρια και National Convener ICHRPI Τζίνα Γεωργία Καρβουνάκη.

Επίσης µε την «ποιητική» τους πέννα συνέβαλαν οι ακόλουθοι Έλληνες δηµιουργοί: ∆άφνη Βουβάλη, Γιώργος Λαδοβρέχης, Κωνσταντίνος Μπούρας, Ελένη Οικονόµου, Γιώργος Παπαδόπουλος, Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Τούλα Τόλια, Γιάννης Φιλιππάκης, ενώ την πρόσθετη δραµατουργική επεξεργασία στην δεύτερη σκηνή της Α΄ πράξης έχει επιµεληθεί ο σεναριογράφος Γιώργος Κατσούλας.