menu
19 C
Chania
Τρίτη, 7 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεδριάζει η επιτροπή Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Συνεδριάζει σήμερα στις 10πμ η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αρθεί η ασυλία 11 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για εμπλοκή τους στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι βουλευτές, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής, με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν ήδη προβεί σε σχετικές δηλώσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Την τελική απόφαση θα λάβει με ονομαστική ψηφοφορία η ολομέλεια της Βουλής, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει μετά την Κυριακή του Θωμά.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή των Ελλήνων άδεια άσκησης ποινικής δίωξης

-για τις τιμωρούμενες σε βαθμό κακουργήματος πράξεις:

1) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α’, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 2-1 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου και Κωνσταντίνου Καραμανλή του Αχιλλέα,

2) της ηθικής αυτουργίας σε απάτη με υπολογιστή (άρθρο 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 386Α παρ. 1 και 3 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 26 παρ. 1 και 3 Ν. 4689/2020), εις βάρος της Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου και

3) της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση (άρθρ. 26 εδ. α, 27, 46 παρ. 1 και 252 παρ. 1, 3 και 5 ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 26 παρ. 3 Ν.4689/2020) εις βάρος της Αικατερίνης Παπακώστα του Δημητρίου,

-καθώς και για τις τιμωρούμενες σε βαθμό πλημμελήματος πράξεις:

4) της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσας από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και μη (άρθρ. 26 εδ. α, 27, 45, 46 παρ. 1, 98 και 390 παρ. 1 α ΠΚ, σε συνδ. με άρθρ. 21 παρ. 2, 24 παρ. 4 και 26 παρ. 1 Ν. 4689/2020) εις βάρος των εν ενεργεία βουλευτών Παναγιώτη Μηταράκη του Αντωνίου, Κωνσταντίνου Τσιάρα του Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Σκρέκα του Θεοδώρου, Ιωάννη Κεφαλογιάννη του Αχιλλέα, Δημητρίου Βαρτζόπουλου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου Βασιλειάδη του Νικολάου, Μαξίμου Σενετάκη του Γεωργίου, Χρήστου Μπουκώρου του Γεωργίου και Θεόφιλου Λεονταρίδη του Χρήστου, ώστε να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός των άλλων και ανακριτικές πράξεις που θίγουν τα πρόσωπα των ανωτέρω βουλευτών (π.χ. κλήτευση για παροχή εξηγήσεων).

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads