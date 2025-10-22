ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» – Τα «αδικαιολόγητα» 2,5 εκατ. ευρώ, τα 7 οχήματα και η Jaguar

Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για την περίοδο 2021 – 2023 εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, επιπλέον, εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε στην κατοχή του και 8 αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Επιπλέον, θα διαβιβάσει τον φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έρευνα και το ξετύλιγμα του κουβαριού της υπόθεσης, η Αρχή εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις.

Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρά ταύτα όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε, αλλά ούτε το διεκδίκησε και κανείς.