ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα για Σεμερτζίδου – Δεσμεύονται αυτοκίνητα, χρήματα και 11 ακίνητα

Παναγιώτης Τσιμπούκης ΑΠΕ - ΜΠΕ
Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και προσώπου της οικογένειάς της, όπως πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα.

Ειδικότερα, ο κ. Βουρλιώτης δέσμευσε το πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που με βάση τα ευρήματα φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς όπως αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν. Οι ελεγχόμενοι, από το 2019 έως το 2024, φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτό το ποσό, τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίο ευρώ φέρεται ότι δεν διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε και για αυτόν τον λόγο δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των φερόμενων εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που έχουν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που νοίκιασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπρόσθετα, η δέσμευση αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης συνέταξε πόρισμα για την εν λόγω υπόθεση, το οποίο ήδη διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επίσης, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους, τα οποία ανέρχονται περίπου σε ακόμη ένα εκατομμύριο ευρώ. Τέλος, έχει ζητήσει να ερευνηθεί εάν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

