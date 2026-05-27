ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για την δράση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγείται σήμερα η μεταγωγή από την Κρήτη με τους συλληφθέντες ως μέλη πολυπληθούς κυκλώματος που ελάμβανε, παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία πενταετία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν οι 22 συλληφθέντες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης που οργάνωσε εκτεταμένη επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας η δράση της οποίας φέρεται να προκάλεσε ζημία περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας.

Στην δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα, ενώ μεταξύ των προσώπων που θα βρεθούν σήμερα στα γραφεία της Εισαγγελίας περιλαμβάνονται τα δύο φερόμενα αρχηγικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, που είναι αδέλφια, λογιστές από το Ρέθυμνο, ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, έξι εκμισθωτές ακινήτων, δέκα μισθωτές εκτάσεων που φέρονται ως λήπτες επιδοτήσεων κ.α.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παράνομη δράση της οργάνωσης εκκινούσε όταν μέσω έξι συγκεκριμένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων εντοπίζονταν ελεύθερα αγροτεμάχια ή και αδήλωτα, σε νησιωτικές περιοχές. Ο ρόλος των εμπλεκομένων υπευθύνων των έξι ΚΥΔ ήταν κομβικός καθώς τα κέντρα είχαν πρόσβαση στην ψηφιακή γεωχωρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους χάρτες με εκτάσεις με δικαιώματα ενίσχυσης ανά την Επικράτεια. Ακολουθούσε η προσέγγιση προσώπων για τον ρόλο μισθωτών για τις εν λόγω εκτάσεις και άλλων για να δηλώνουν εκμισθωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα είχε προσεγγίσει περί τα 70 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως μισθωτές. Περίπου 17 άτομα ,τα οποία φαίνεται να διέθεταν στα μέλη της οργάνωσης τους προσωπικούς τους κωδικούς στο TAXISNET, για να δηλώνουν στο περιουσιολόγιο, ελεύθερα, στην βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, γήπεδα-αγροτεμάχια, εμφανίζονταν ως εκμισθωτές. Η δράση έκλεινε με την υποβολή δηλώσεων για επιδοτήσεις από τα ΚΥΔ συνήθως στα όρια λήξης προθεσμιών για τις αιτήσεις. Μετά την είσπραξη των παράνομων επιδοτήσεων, οι δύο αδελφοί λογιστές, προέβαιναν σε πληρωμές εξόδων και μοίραζαν τα κέρδη ανάλογα με την συμμετοχή ενός εκάστου στην όλη δραστηριότητα.

Οι κατηγορούμενοι μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμίες για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.