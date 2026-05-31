ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο ένας, ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 9

Γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα της Κυριακής ανακοινώθηκε η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως για τους δέκα κατηγορούμενους του δεύτερου κύκλου απολογιών στην υπόθεση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους 22 συλληφθέντες.

Οπως μεταδίσει ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μόνον ο ένας από τα δύο αδέρφια-λογιστές από το Ρέθυμνο που, κατά το Οργανωμένο, έχουν ηγετικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Οι υπόλοιποι 9, που απολογήθηκαν την Κυριακή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης, ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Ανάλογοι όροι είχαν επιβληθεί την Παρασκευή και στους κατηγορούμενους του πρώτου γύρου, σε εκμισθωτές «ελεύθερων» αγροτεμαχίων και μισθωτές-λήπτες παράνομων επιδοτήσεων, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία.

Το Σάββατο απολογήθηκαν οι δυο λογιστές από το Ρέθυμνο στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος, ιδιοκτήτες ΚΥΔ και κάποια φερόμενα μέλη καθώς κατά τη διαδικασία της Παρασκευής ορισμένοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία και σημειώθηκαν λιποθυμικά επεισόδια.

Η ογκώδης δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης των χιλιάδων σελίδων αναφέρεται σε ένα πολυετές και οργανωμένο σύστημα δράσης από το 2019 έως το 2025, με συνεχείς μεταβολές στο δηλωθέν καθεστώς κατοχής αγροτεμαχίων, αξιοποίηση της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» και χρήση ΚΥΔ για τον εντοπισμό και τη δέσμευση «ελεύθερων» εκτάσεων του συστήματος, ώστε να εμφανίζεται τεχνητά εικόνα νόμιμης αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων ιδιοκτητών ΚΥΔ, κ. Γιώργος Κοκοσάλης, ο οποίος ήταν με συναδέλφους του μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ευελπίδων, υποστήριξε ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν εμπλοκή των εκπροσώπων των ΚΥΔ στην υπόθεση, γεγονός που οδήγησε στην αποφυλάκισή τους με ήπιους περιοριστικούς όρους. Παράλληλα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι κατηγορούμενοι θα αθωωθούν στο δικαστήριο, λέγοντας ότι η ευθύνη ελέγχου των δηλώσεων ανήκει αποκλειστικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι στα ΚΥΔ, ενώ αποδίδει τα προβλήματα κυρίως στις ασάφειες και τις εκκρεμότητες του Κτηματολογίου στην Κρήτη.

Χαρακτηριστικά η τοποθέτησή του έχει ως εξής: «Παρά την πράγματι ανεπανάληπτα επαγγελματική δουλειά του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, που περιείχε μεταξύ άλλων συγκριτικές αξιολογήσεις και μεθοδολογικές σταθμίσεις δεδομένων από πολλές συνεργικές Υπηρεσίες τις οποίες κινητοποίησε, εντούτοις κατά την ταπεινή μου άποψη δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί η οποιαδήποτε εμπλοκή των εκπροσώπων των ΚΥΔ στην κατηγορούμενη πράξη της απάτης κατά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αναπόφευκτη συνέπεια την απελευθέρωση με ήπιους περιοριστικούς όρους των εντολέων μου-από μια πολύωρη, εξαντλητική αλλά συνάμα πολυτελή δικονομική διαδικασία. Είμαι σίγουρος πλέον ότι στο Δικαστήριο αυτοί οι άνθρωποι θα αθωωθούν πανηγυρικά. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία (σ.σ. με αριθ. πρωτ. 78078/9-12-2024 και με ΑΔΑ ΨΔΑΣ46ΨΧΞΧ) εγκύκλιο ΟΣΔΕ, δεν εμπίπτει στον καταστατικό σκοπό κι εν γένει λειτουργικό προορισμό των ΚΥΔ ο έλεγχος της ορθότητας και νομιμότητας των δηλωθέντων στοιχείων από τους παραγωγούς, που αποτελεί ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και μόνο. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόλις τρεις οικογένειες παραγωγών, ήτοι μόλις 8 άτομα, σε σύνολο 3.000 παραγωγών που επέλεξαν το ΚΥΔ των εντολέων μου βρέθηκαν ελεγχόμενοι και υπόλογοι, παρά τους πιεστικούς και εξαντλητικούς ελέγχους της αστυνομίας και αυτό συνέβη κύρια και καίρια όχι από εγκληματική διάθεση αυτών των ανθρώπων (παραγωγών) αλλά λόγω της εμβρυακής και μη εισέτι αποκρυσταλλωμένης κατάστασης που επικρατεί σε επίπεδο κτηματογράφησης στην Κρήτη. Καλώ τους παραγωγούς να επιδείξουν ψυχραιμία, να συνεχίσουν να εμπιστεύονται τα ΚΥΔ, τα οποία είναι και οι μόνοι πιστοποιημένοι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης του συνόλου της διαδικασίας ενεργοποίησης κατ´ έτος των δικαιωμάτων και να μεριμνήσουν άμεσα να αποσφαλματοποιήσουν τις όποιες λανθασμένες εγγραφές στο Κτηματολόγιο προκειμένου αποφευχθεί οποιαδήποτε μελλοντική ακαταστασία».