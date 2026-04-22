ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για άρση ασυλίας 13 βουλευτών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η συζήτηση και η λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, με την διεξαγωγή ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για τα αιτήματα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο πρόσφατες δικογραφίες οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή αναφορικά με επιδοτήσεις σε παραγωγούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η Επιτροπή Δεοντολογίας ομόφωνα έχει γνωμοδοτήσει την άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ, κάτι άλλωστε που το ζήτησαν και οι ίδιοι είτε αυτοπρόσωπος (Κ. Τσιάρας, Ν. Μηταράκης, Χ. Αθανασίου) στην Επιτροπή, είτε μέσω υπομνήματος που απέστειλαν.

Οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Οι 11 πρώτες αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ των οποίων για τους εννέα ζητείται η άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος ενώ για δύο (Κατερίνα Παπακώστα και Κώστα Αχ. Καραμανλή) σε βαθμό κακουργήματος. Τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αφορούν τη δικογραφία που εστάλη από τη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση ενδείξεων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος.

 

Η διαδικασία

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τον προγραμματισμό διεξαγωγής της συζήτησης και της λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, οι αναφερόμενοι βουλευτές εάν θελήσουν να απευθυνθούν στο Σώμα για την υπόθεσή τους, θα έχουν χρόνο πέντε λεπτών με μικρή ανοχή άλλων δύο πρόσθετων λεπτών για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους. Αμέσως μετά, ο λόγος θα δοθεί για επτά λεπτά σε πολιτικούς αρχηγούς ή τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της ονομαστικής ψηφοφορίας, όπου ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της άρσης ή μη της ασυλίας για κάθε έναν ξεχωριστά από τους 13 βουλευτές. Αποδεκτές θα γίνουν και επιστολικές ψήφοι.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος για κάθε έναν βουλευτή, εκτιμάται ότι θα γίνει γνωστή τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

