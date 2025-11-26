ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης 10 έως 18 μηνών με αναστολή στους 14 κατηγορούμενους από την Κρήτη

Ποινές φυλάκισης δέκα έως δεκαοκτώ μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στους 14 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το έτος 2020.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αρνήθηκε την αναγνώριση ελαφρυντικού στους κατηγορούμενους, με μοναδική εξαίρεση κατηγορούμενο ο οποίος έχει επιστρέψει τα χρήματα που του είχαν πιστωθεί. Σε αυτόν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Οι 14 κατηγορούμενοι, κυρίως με έδρα την Κρήτη, κρίθηκαν ένοχοι για κατηγορίες που αφορούν απάτες σε βάρος των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι εξ αυτών, για απόπειρα απάτης, άλλοι για τετελεσμένη και άλλοι για συνέργεια στην απάτη.

Σύμφωνα με την δικογραφία, τα επίμαχα ποσά επιδοτήσεων κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ, τα οποία αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων που δήλωσαν ότι νοίκιαζαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε καλή γεωργική κατάσταση.