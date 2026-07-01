ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης 1 έως 3 ετών με αναστολή στους 57 παραγωγούς από την Κρήτη

Ποινές φυλάκισης από 1-3 έτη κατά περίπτωση με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημμελειοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ότι εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με δηλώσεις εκτάσεων στην Βόρεια Ελλάδα.

Οπως μεταδίδει το ertnews.gr, σε 28 από τους 57 καταδικασθέντες επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική ποινή από 500 έως 8.000 ευρώ, ενώ ο δικαστήριο δεν τους αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.

Παράλληλα το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου που ήταν υπεύθυνοι για τους ελέγχους των παραγωγών για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος.

Επίσης, ζητήθηκε να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020.

Οι καταδικασθέντες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δήλωναν ψευδώς κατά το χρονικό διάστημα 2019 – 2022, ότι κατείχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων στην Καστοριά, είτε ως βοσκοτόπους, είτε ως καλλιεργήσιμες γαίες με ελιές ή αμυγδαλιές, είδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη.