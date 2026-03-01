ΟΠΕΚΕΠΕ: Με έδρα την Κρήτη πήραν επιδότηση για βοσκοτόπια σε άλλα νησιά

Παρά τις εξαγγελίες για οριστικό τέλος στον τρόπο που δίνονταν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και διαφάνεια στην κατανομή των κονδυλίων, γίνεται εμφανές, από έγγραφα τα οποία εστάλησαν στη Βουλή και έχει στην κατοχή της η «Καθημερινή», ότι συνεχίζεται η κατανομή βοσκοτόπων σε δικαιούχους με έδρα την Κρήτη εκτός του νησιού σε 28, μάλιστα, διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, σίγουρα όχι όμορες.

Σύμφωνα με διευκρινιστικό έγγραφο, το οποίο εστάλη στη Βουλή λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 26 Φεβρουαρίου, αφού είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται παραδοχή ότι κατανεμήθηκαν βοσκότοποι στην Κρήτη χωρίς παραγωγή κρέατος ή γάλακτος μόνο με εισοδηματικά κριτήρια.

Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο τέλος Νοεμβρίου 2025, παύει η «τεχνική λύση» που ισχύει εδώ και μία δεκαετία σε ό,τι αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις. Το νέο πλαίσιο βάζει τέλος σε φαινόμενα απομακρυσμένης μεταφοράς βοσκοτόπων, δηλαδή κάποιος να έχει ζώα στην Κρήτη και το κράτος να του προσφέρει έκταση για να τα βοσκήσει στην Κω ή στην Τζια. Πλέον, ο κτηνοτρόφος μπορεί να λαμβάνει έκταση αποκλειστικά εντός της περιφερειακής ενότητας της κάθε σταβλικής εγκατάστασης ή, σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμης έκτασης, σε όμορη περιφερειακή ενότητα.

Παρ’ όλα αυτά, με έγγραφό της στις 4 Φεβρουαρίου, η ΑΑΔΕ, που είναι πλέον υπεύθυνη για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώνει για τις εκτάσεις που έχουν πληρωθεί με «τεχνική λύση». Στη συνέχεια με διευκρινιστικό έγγραφο, το οποίο κατατίθεται στις 26 Φεβρουαρίου, παρότι έχει συνταχθεί την ίδια ημέρα με το πρώτο, η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι τα «βοσκοτοπικά δικαιώματα αποτελούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που έχουν χορηγηθεί τα προηγούμενα έτη στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2014-2022 ή έχουν μεταβιβαστεί» και σημειώνει ότι αυτά «παραμένουν σε ισχύ».

Ουσιαστικά, δηλαδή, ενημερώνει ότι δεν μπορεί να μην πληρώσει δικαιώματα που αποκτήθηκαν από το εθνικό απόθεμα σε προγενέστερο χρόνο, από δικαιούχους με έδρα την Κρήτη. Να θυμίσουμε ότι το 2020 στο νησί της Κρήτης κατανεμήθηκε το 67% των 45 εκατ. ευρώ του εθνικού αποθέματος ενώ συνολικά για την πενταετία 2017-2020 η Κρήτη έχει απορροφήσει το 46% του εθνικού αποθέματος. Συνεπώς, στο έγγραφο ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχεται ότι συνεχίζει να τροφοδοτεί την Κρήτη με βοσκοτόπια σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να παραμείνουν ενεργά δικαιώματα που αποκτήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο με ψευδείς δηλώσεις.

Στο δεύτερο έγγραφο διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής έγινε χρήση του όρου «τεχνική λύση», ενώ ήθελε να χρησιμοποιηθεί ο όρος «κατανομή δημόσιων επιλέξιμων βοσκοτόπων», που είναι βέβαια στην πράξη το ίδιο. Και στα δύο έγγραφα υπάρχει μια λίστα με 28 περιφερειακές ενότητες εκτός Κρήτης στις οποίες έλαβαν δικαιώματα για βοσκοτόπια κτηνοτρόφοι από την Κρήτη, κατά παράβασιν της ΚΥΑ. Κτηνοτρόφοι από την Κρήτη έλαβαν βοσκότοπο από τη Δράμα μέχρι την Αιτωλοακαρνανία και από τη Μύκονο και την Aνδρο, μέχρι την Κάλυμνο και την Κω. Ακόμη, στο διευκρινιστικό έγγραφο γίνεται παραδοχή ότι κατανεμήθηκαν βοσκότοποι στην Κρήτη χωρίς παραγωγή κρέατος ή γάλακτος, μόνο με εισοδηματικά κριτήρια.

Συνολικά κατανεμήθηκε βοσκότοπος με έδρα την Κρήτη σε 18.392 ΑΦΜ και από αυτούς οι 13.511 δεν δηλώνουν παραγωγή κρέατος ή γάλακτος. Οπότε λιγότεροι από 5.000 κτηνοτρόφοι δηλώνουν παραγωγή γάλακτος ή κρέατος στην Κρήτη.