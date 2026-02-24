menu
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς – Ζητούν προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κοινό πόρισμα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν από κοινού, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νέα Αριστερά (ΝΕΑΡ).

Οπως μετέδωσε το ertnews, τα δύο κόμματα της Αριστεράς προτείνουν σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των:

i) Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από 09/07/2019 έως 05/01/2021 και

ii) Αυγενάκη Ελευθέριου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από 27/06/2023 έως 14/06/2024

για τα αδικήματα της: συνέργειας σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηθικής αυτουργίας στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το πόρισμά τους, στο επίκεντρο του σκανδάλου τοποθετούν τον Πρωθυπουργό λέγοντας πως «ή γνώριζε για τις σοβαρές αδυναμίες, τις καταγγελίες και τον κίνδυνο δημοσιονομικών διορθώσεων και δεν παρενέβη -άρα φέρει πολιτική ευθύνη ανοχής. Ή δεν γνώριζε -άρα καταρρέει το ίδιο το αφήγημα του επιτελικού, αποτελεσματικού κράτους».

«Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη δεν μπορεί να διαχέεται. Όταν η εξουσία συγκεντρώνεται, συγκεντρώνεται και η λογοδοσία», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΝΕΑΡ υποστηρίζουν ότι «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποτελεί μια απλή διοικητική αστοχία. Είναι μια βαθιά πολιτική υπόθεση, με σαφές αποτύπωμα εξουσίας και ευθύνη, που εκτείνεται πέρα από τα επιμέρους πρόσωπα και αφορά στο σύνολο της κυβερνητικής περιόδου της Νέας Δημοκρατίας».

Υπογραμμίζουν πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ολοκληρώνεται με ένα πόρισμα. Δεσμεύονται δε πως θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν «το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλες του τις διαστάσεις -πολιτικές, θεσμικές και ενδεχόμενα ποινικές».

«Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις – όχι σιωπή», καταλήγει η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΝΕΑΡ.

 

