ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Τζεδάκη: Αυτός που μετρά τα ζώα είναι ο Οργανισμός

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτός που μετρά τα ζώα, όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σύστημα πληρωμής των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων. Ο κ. Τζεδάκης σημείωσε ότι ανέλαβε αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας την 1η Ιανουαρίου 2024 έχοντας τον συντονισμό των υπηρεσιών και εισηγητικό ρόλο στο θέμα χάραξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Περιφέρεια, ενώ δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές του «να γνωρίζει πόσα ζώα έχει η Κρήτη». Όσο για την αρμοδιότητα των ΔΑΟΚ, είπε ότι ανήκει στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, εάν γνωρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και εάν τον ενημέρωσε για την εικόνα στην Κρήτη και τις «κραυγαλέες παρασπονδίες στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας», ο κ. Τζεδάκης απάντησε: «Δεν είχα ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη, σε καμία περίπτωση, για αυτά τα θέματα γιατί δεν τα ήξερα και εγώ». «Βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, που είστε κολλητός του Ανδρουλάκη» σχολίασε ο κ. Λαζαρίδης με τον κ. Τζεδάκη να απαντά ότι «αυτός που μετρά τα αιγοπρόβατα και δίνει τις επιδοτήσεις είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Πρόσθεσε ότι «στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Κτηνιατρικής, χρήστες είναι οι κτηνιατρικές περιφέρειες και διαχειριστής είναι το υπουργείο. Για να πάρει την έγκριση ως χρήστης ένας κτηνίατρος πρέπει να πάρει την έγκριση του υπουργείου. Όπως καταλαβαίνετε, την εικόνα την καθημερινή για τον αριθμό των ζώων την είχε το υπουργείο». Στη, δε, αναφορά του κ. Λαζαρίδη ότι δημοσιεύματα μιλούν για δύο νέους «πράσινους» φραπέδες, ο κ. Τζεδάκης τόνισε: «Δεν θα διαβάλετε την τιμιότητα και το ήθος μου».

Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη εάν, ως κτηνοτρόφος ο ίδιος, λαμβάνει επιδοτήσεις μέσω της «τεχνικής λύσης» και εάν εμφανίζει βοσκοτόπια, τη μία χρονιά στη Νάουσα Ημαθίας και την άλλη στα Άγραφα, ο κ. Τζεδάκης έκανε λόγο για προσπάθεια εντυπώσεων: «Εάν θέλω 200 στρέμματα να ενεργοποιήσω για τα ζώα μου και έχω 100 στρέμματα ιδιόκτητα, κάνω την αίτηση και ενεργοποιώ και τα υπόλοιπα 100 στρέμματα. Μόνο του το σύστημα σου τα βάζει εκτός Περιφερειακής Ενότητας. [. . .] Δυστυχώς, αυτή είναι η τεχνική λύση. Αυτή είναι η αλήθεια». Στη, δε, παρατήρηση του κ. Λαζαρίδη ότι στην κτηνοτροφική δραστηριότητά του απασχολεί συγγενή του χωρίς να του «κολλάει» εργόσημα, ο κ. Τζεδάκης ότι τον βοηθά σποραδικά και ρώτησε τον κ. Λαζαρίδη εάν «αυτό θα βάλετε στην Ομάδα Αλήθειας» με τον βουλευτή της ΝΔ να απαντά «μην κάνετε μαγκιές εδώ». Όσο για κτηνιάτρους της περιφέρειας, που συγγενείς τους κάνουν «δηλώσεις εθνικού αποθέματος», ο κ. Τζεδάκης είπε ότι δεν το γνώριζε και πως διενεργούνται Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του κ. Τζεδάκη καταγράφηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Λαζαρίδη και της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Λιακούλη (σ.σ. αναπληρώνει τη Μ. Αποστολάκη), η οποία οδήγησε τον πρόεδρο της επιτροπής να διακόψει τη συνεδρίαση. Κατά την επανέναρξη της διαδικασίας, η κ. Λιακούλη σημείωσε ότι κατά τη διακοπή ο εισηγητής της ΝΔ πλησίασε τον μάρτυρα και του άσκησε bullying ρωτώντας του με έντονο τρόπο, «πες την αλήθεια, δεν τα πήρατε κι εσείς από το εθνικό απόθεμα;» και ότι θα αναφέρει αυτή τη συμπεριφορά στον πρόεδρο της Βουλής. Από την πλευρά του, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο και ότι πήγε κοντά στον μάρτυρα για να του πει «ωραία τα λέτε κ. Τζεδάκη σε ό,τι αφορά τις υπουργικές αποφάσεις, αλλά την τεχνική λύση την χρησιμοποιήσατε. Αυτό. Τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο». Ανέφερε, μάλιστα, πως καταλαβαίνει ότι η κ. Λιακούλη «θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο στο κόμμα της, και να δείξει, ενδεχομένως, ότι είναι πιο σκληρή και πιο καλή από τη δουλειά της Μιλένας Αποστολάκη (ως εισηγήτριας)». Η κ. Λιακούλη χαρακτήρισε «ντροπή» να βάζει εσωτερικό ζήτημα σε άλλο κόμμα, προσθέτοντας πως έχει άριστη σχέση με την κ. Αποστολάκη, η οποία απουσιάζει για προσωπικούς λόγους.