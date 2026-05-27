ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη

Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το πρωί της Τετάρτης οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά και οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου έδωσαν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι:

-Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

-Απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’εξακολούθηση

-Άμεση συνέργεια σε απάτη

Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.