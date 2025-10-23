ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ – Πώς δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (φωτ. & βίντεο)

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και της εθνικής οικονομίας, μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ συνελήφθησαν 36 μέλη της οργάνωσης και λογιστής, ο οποίος συνέδραμε τη δράση της.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, εκτιμάται ότι από το σύνολο της δράσης της οργάνωσης, από το 2018 μέχρι σήμερα, η προκληθείσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ, ενώ αναμένεται να υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 14 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα και θεριζοαλωνιστική μηχανή, 2 κάρτες κρυπτονομισμάτων, κοσμήματα και ρολόγια, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, σφραγίδες επιχειρήσεων, πλήθος ενωτίων αιγοπροβάτων και βοοειδών και το χρηματικό ποσό των 34.720 ευρώ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),με τη χρήση ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας (Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα, Ιωάννινα, Σαντορίνη)από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -36- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, καθώς και ένας λογιστής, ο οποίος συνεργαζόταν με την οργάνωση και υποβοηθούσε τη δράση της.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, με χρονικό διάστημα τέλεσης των πράξεων από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Μάιο του 2022, καθώς και κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κατά την εκτέλεση της ως άνω παραγγελίας, διαπιστώθηκε από την ανωτέρω υπηρεσία ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό.

Από την μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:

εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών, τα οποία εν συνεχεία καταχωρούσαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, είτε μελών της οργάνωσης, είτε προσώπων που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα». Οι εγγραφές συχνά διαγράφονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αιτιολογούνταν με ασαφείς λόγους («επικαιροποίηση», «Α.Τ.Α.Κ.», «λάθος καταχώριση»),

υπέβαλλαν είτε μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε με τη χρήση κωδικών taxis, Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης(Ε.Α.Ε.),εκμεταλλευόμενα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των αρχηγικών μελών, καθώς και διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή των αιτήσεων,

προχώρησαν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών», κατά το έτος 2025. Συγκεκριμένα, οι αιτούντες επισύναπταν λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις από την Περιφέρεια ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο ορισμένες υποχρεώσεις καταχώρησης (Α.Τ.Α.Κ.) και διευκολύνοντας τη λήψη έκτακτων ενισχύσεων,

δήλωναν στις Ε.Α.Ε. ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου, οι οποίοι δεν ήταν συμβατοί με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου (συχνά βοοειδή σε ηλικιακές κατηγορίες με υψηλούς συντελεστές Μ.Ζ.Κ.),προκειμένου να εξασφαλίσουν αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή,

συνεργάζονταν για την επίτευξη του σκοπού τους με λογιστές και υπαλλήλους Κ.Υ.Δ., οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύνταξη, υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων.

Μάλιστα, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα επίμαχα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών ή μισθωτών, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αδύνατη την καλλιέργειά τους.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει διακριτούς ρόλους ως εξής:

38χρονος, κατείχε τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, διαχειριζόταν και συντόνιζε την εγκληματική δραστηριότητα. Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) που απέκτησε ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον. Επιπλέον, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε Ε.Α.Ε. μελών, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή, ενώ προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς αυτοκινήτου, διατραπεζικών μεταφορών και πολυτελούς βίου,

30χρονη, της οποίας οι τραπεζικοί λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια κινήσεων που καταδεικνύουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμφανιζόταν ως κάτοχος διευθύνσεων IP, από τις οποίες πραγματοποιήθηκε επεξεργασία ή υποβολή Ε.Α.Ε μελών της εγκληματικής οργάνωσης,

68χρονος, λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, καθώς λάμβανε χρηματικά ποσά από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα μετέφερε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του 38χρονου, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και οι δικοί του τραπεζικοί λογαριασμοί για την πραγματοποίηση κινήσεων που καταδεικνύουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

36χρονος, υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε Ε.Α.Ε. μελών της εγκληματικής οργάνωσης και καταχωρούσε εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης από διευθύνσεις IP που ανήκουν στον ίδιο και σε έτερο συγγενικό του πρόσωπο. Λάμβανε και διακινούσε χρήματα από και προς τα μέλη, ενώ μετέφερε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς έτερων αρχηγικών μελών και ενός πρώην αρχηγικού μέλους,

54χρονος, με την ιδιότητά του ως λογιστής, εμφανιζόταν σε δηλώσεις εμπλεκομένων προσώπων που είχαν υποβληθεί προς την Α.Α.Δ.Ε., ενώ στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και η διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησής του είχαν δηλωθεί στην Α.Α.Δ.Ε. από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ακόμα, είχε προβεί σε μεταφορές χρηματικών ποσών προς φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ είχε λάβει χρηματικό ποσό από αρχηγικό μέλος μέσω τραπεζικού λογαριασμού,

-11- άτομα, βασικά μέλη της οργάνωσης, εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές των δηλωμένων ψευδώς δηλώσεων στις Ε.Α.Ε. ακινήτων. Κάποιοι από αυτούς είχαν τροποποιήσει ψευδώς την περιουσιακή τους κατάσταση, είχαν υποβάλει και οι ίδιοι ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε. και είχαν λάβει παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις, ενώ πολλοί από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και ενός πρώην αρχηγικού μέλους,

-26- άτομα, λοιπά μέλη της οργάνωσης, υπέβαλλαν Ε.Α.Ε. με ψευδή στοιχεία κατοχής ακινήτων ή/και ζωικού κεφαλαίου με αποκλειστικό σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων. Πολλοί από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει και τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη και πρώην αρχηγικό μέλος.

Επιπλέον, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει ένα δομημένο και πολυεπίπεδο σύστημα νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων που προέρχονταν από τις αδικαιολόγητες αγροτικές ενισχύσεις, με σκοπό την απόκρυψη της παράνομης προέλευσής τους, την αποφυγή ελέγχων και τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην οικονομική καθημερινότητα των μελών της:

οι παράνομες ενισχύσεις καταβάλλονταν σε λογαριασμούς προσώπων που είχαν δηλώσει ψευδώς ιδιοκτησίες ή ζωικό κεφάλαιο. Μάλιστα, αρκετοί εκ των «δικαιούχων» δεν είχαν δηλώσει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κατά τα έτη 2023-2024, ενώ η επαγγελματική τους ενασχόληση δεν σχετιζόταν με τον αγροτικό τομέα,

τα εισπραχθέντα ποσά διακινούνταν αμέσως μέσω μεταφορών σε άλλους λογαριασμούς, συγγενικών ή συνεργαζόμενων προσώπων, με σκοπό να αποσυνδεθούν από την αρχική εγκληματική δραστηριότητα,

χρησιμοποιούνταν φυσικά πρόσωπα ως «μεσολαβητές» για αναλήψεις, μεταφορές ή καταθέσεις, με σκοπό την περαιτέρω απόκρυψη της διαδρομής των χρημάτων,

εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές για να αιτιολογηθεί η ύπαρξη ποσών ως δήθεν επιχειρηματικά έσοδα (συνολικά, εντοπίστηκαν -393- τιμολόγια, συνολικής αξίας άνω των -1,7- εκατομμυρίων ευρώ),

χρησιμοποιούνταν στοιχηματικοί λογαριασμοί και εφαρμογές χρηματοτεχνολογίας, για καταθέσεις και εσωτερικές μεταφορές, που δυσχέραιναν την ιχνηλάτηση,

τα «καθαρισμένα» χρήματα χρησιμοποιούνταν για την αγορά περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (π.χ. Ι.Χ., δίκυκλα, αγροτικά μηχανήματα, ρολόγια, κοσμήματα),

χρησιμοποιούνταν κάρτες κρυπτονομισμάτων για περαιτέρω απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, ενώ

καταγράφηκαν εικονικές μεταβιβάσεις, αλλαγές διευθύνσεων ή ακόμα και λύσεις γάμου, για την αποφυγή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, -2- Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), λογιστικό γραφείο, κατάστημα και -3- επιχειρήσεις, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-14- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -4- δίκυκλα και θεριζοαλωνιστική μηχανή, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

-2- κάρτες κρυπτονομισμάτων,

κοσμήματα και ρολόγια,

-11- κινητά τηλέφωνα,

ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

ψηφιακά μέσα αποθήκευσης,

σφραγίδες επιχειρήσεων,

πλήθος ενωτίων αιγοπροβάτων και βοοειδών,

πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων και

το χρηματικό ποσό των -34.720- ευρώ.

Επίσης, σε οικία ενός εκ των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν -22- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και σχηματίσθηκε αυτοτελής δικογραφία.

Παράλληλα, η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών-29- εμπλεκομένων ατόμων, συνολικού περιεχομένου -120.000- ευρώ, τραπεζικής θυρίδας, καθώς και στοιχηματικών λογαριασμών για τους οποίους θα ακολουθήσει εμπεριστατωμένη έρευνα.

Σημειώνεται ότι, από το σύνολο της δράσης της οργάνωσης, από το 2018 μέχρι σήμερα, η προκληθείσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον -5.017.662- ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι μετά τον πλήρη έλεγχο του συνόλου των δεδομένων δύναται να υπερβεί τα -10.000.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα».