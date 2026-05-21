ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων έχουν κληθεί για παροχή εξηγήσεων σήμερα και αύριο 50 πολιτικά και μη πρόσωπα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της, εισέρχεται η έρευνα των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, με την διαδικασία που ξεκινά σήμερα για παροχή εξηγήσεων των 50 εμπλεκόμενων προσώπων μεταξύ των οποίων και έντεκα βουλευτές.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι εισαγγελείς έχουν καλέσει σήμερα τα μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ οι κλήσεις των έντεκα βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, των όποιων ήρθη η ασυλία πρόσφατα, για παροχή εξηγήσεων με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόποινων πράξεων είναι για αύριο Παρασκευή.

Οι κλήσεις σε ανωμοτί καταθέσεις για τους εννέα βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα, ενώ για δύο ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος.

Όλοι οι ελεγχόμενοι έχουν λάβει κλήσεις σε ανωμοτί κατάθεση από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκη. Η διαδικασία ανοίγει σήμερα με τα μη πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για απιστία. Μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς καθώς και πρώην και νυν στελέχη του Οργανισμού. Το υπό διερεύνηση αδίκημα για κάποιους εξ αυτών αφορά κακούργημα, που σχετίζεται με απάτη για ποσά άνω των 120.000 ευρώ, ενώ για άλλους ο έλεγχος είναι για πλημμέλημα. Στα γραφεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας καλούνται επίσης σήμερα αγρότες και άλλα πρόσωπα, τα οποία φαίνεται να έχουν εμπλοκή στις υπό διερεύνηση επιδοτήσεις.

Οι ελεγχόμενοι καλούνται να απαντήσουν επί συγκεκριμένων στοιχείων της δικογραφίας, στην οποία οι εισαγγελείς έχουν συμπεριλάβει καταγεγραμμένες συνομιλίες των εμπλεκομένων για πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση κατά την Ευρωπαία εσαγγελέα, αφορά εικαζόμενες πράξεις απάτης μέσω οργανωμένου σχεδίου, σχετικών με γεωργικά κεφάλαια.

Όπως εκτιμάται τα περισσότερα από τα ελεγχόμενα πρόσωπα που έχουν κληθεί σε παροχή εξηγήσεων, θα ζητήσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε διά των δικηγόρων τους, να λάβουν προθεσμία, ώστε αφού ενημερωθούν για την δικογραφία, να προετοιμάσουν γραπτώς τις απαντήσεις τους έναντι όσων θεμάτων τίθενται για τον καθένα από τους εισαγγελείς.

Οι έντεκα βουλευτές που καλούνται να δώσουν ανωμοτί καταθέσεις αύριο είναι οι Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Κώστας Σκρέκας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βασίλης Βασιλειάδης, Μάξιμος Σενετάκης και Χρήστος Μπουκώρος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να ελέγξει αν προκύπτουν στοιχεία για την διάπραξη αδικημάτων που, κατά περίπτωση, αφορούν ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος ή ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημμελήματος. Δύο εκ των πολιτικών προσώπων, οι Κώστας Αχ.Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα, έχουν κληθεί σε εξηγήσεις ως ύποπτοι για κακουργηματικές πράξεις, χαρακτήρας που αποδίδεται καθώς τα ποσά επιδοτήσεων για τα οποία ελέγχονται υπερβαίνουν τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Εκτιμάται ότι, εφόσον δοθούν πολυήμερες προθεσμίες στους ελεγχόμενους, η διαδικασία των εξηγήσεων πιθανότατα θα χρειαστεί μερικές βδομάδες πριν ολοκληρωθεί.

Στο τελικό στάδιο της ποινικής έρευνας, οι εισαγγελείς αφού μελετήσουν τα υπομνήματα που θα παραδώσουν οι ελεγχόμενοι και τα αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει, θα αποφανθούν για την διάπραξη ή μη αξιόποινων πράξεων και θα αποδώσουν ποινικές ευθύνες με την άσκηση ποινικών διώξεων κατά των προσώπων που θα κρίνουν.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

