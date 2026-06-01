menu
22.8 C
Chania
Δευτέρα, 1 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι δέκα κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις στην Βόρεια Ελλάδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκαν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή δέκα από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, από την Βόρεια Ελλάδα, στην δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που επί σειρά ετών φέρεται να εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά από πολύωρες απολογίες, δέκα κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, κρίθηκαν από τον Ανακριτή και την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα προσωρινά ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και την υποχρέωση εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα ανά τακτά διαστήματα. Σε έναν εκ των δέκα, κρίθηκε ότι πρέπει να οριστεί και η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Μαζί με τους δέκα, την πρώτη ομάδα που βρέθηκε για απολογίες, στα δικαστήρια σήμερα οδηγήθηκαν και άλλοι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι ζήτησαν από τον δικαστικό λειτουργό νέα προθεσμία. Έτσι θα απολογηθούν αύριο με την δεύτερη ομάδα που θα δώσει εξηγήσεις.

Όλοι οι κατηγορούμενοι που βρέθηκαν ενώπιον του Ανακριτή, οι οποίοι σύμφωνα με την δικογραφία είχαν περιφερειακό ρόλο στην λειτουργία της υπό διερεύνηση εγκληματικής οργάνωσης, αρνούνται όσα τους καταλογίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι εξ αυτών φαίνεται να δήλωσαν πλήρη άγνοια για παράνομες πράξεις που γίνονταν με δικά τους στοιχεία. “Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου” φαίνεται να ισχυρίζεται γυναίκα κατηγορούμενη.

‘Αλλος κατηγορούμενος, που εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, υποστηρίζει ότι ουδέποτε σε λογαριασμό του πιστώθηκε χρηματικό ποσό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, οπότε και ενώπιον του Ανακριτή πρόκειται να βρεθούν επτά κατηγορούμενοι. Πέντε εξ αυτών, κατά την κατηγορία, είχαν ηγετικό ρόλο στην λειτουργία της ομάδας.

Στην δικογραφία αναφέρεται ότι η πενταετής δράση της οργάνωσης, εξασφάλισε στα μέλη της συνολικό παράνομο όφελος που εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η πλειονότητα από τους 17, προέρχεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών και αρκετοί κατηγορούμενοι συνδέονται με συγγενικές σχέσεις.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum