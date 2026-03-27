ΟΠΕΚΑ: Στις 31 Μαρτίου θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την ερχόμενη Τρίτη, 31/3/2026, θα καταβληθούν, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, από τον ΟΠΕΚΑ, τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάρτιο, συνολικού ύψους 253.191.819 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

– Επίδομα Παιδιού (Α21): 393.985 δικαιούχοι-68.905.709 ευρώ

– Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ

– Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι -96.624.153 ευρώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ

– Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι -174.656 ευρώ

– Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ

– Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ

– Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ

– Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ

– Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ

– Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

– Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ

– Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ

– Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 987.379

Σύνολο καταβολών: 253.191.819 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

