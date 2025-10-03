menu
Πολιτισμός

«Όντεν επήγαινα σκολειό» στην Αποθήκη Τέχνης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Σαββατοκύριακο 11 & 12 Οκτωβρίου 2025 και για 2 μόνο βραδιές παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση “Όντεν επήγαινα σκολειό”, σε κείμενα των Μερόπης Χαρκούτση, Γιώργη Σταματάκη και σκηνοθεσία – διασκευή – απόδοση Μαρινέλλας Βλαχάκη στην Αποθήκη Τέχνης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για μια θεατρική απόδοση απρόσμενων κειμένων – αφηγήσεων σχολικών ιστοριών, σε κρητική διάλεκτο, ανθρώπων του 20ου αιώνα γραμμένα με αμεσότητα, ειλικρίνεια, σοφία και χιούμορ. Ιστορίες από ορεινά χωριά της Κρήτης που ωστόσο καθρεφτίζουν ολόκληρη την πολύπαθη εκπαιδευτική περιπέτεια στην ελληνική ενδοχώρα από το Μεσοπόλεμο έως και το 1970.
Η παράσταση αυτή ταξιδεύει τον θεατή στο παλιό σχολείο του χωριού ενεργοποιώντας αυτόματα συγκρίσεις με το σήμερα. Φαινόμενα όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η άσκηση βίας ως μεθόδου διδασκαλίας, η έννοια της αυθεντίας του δασκάλου, θίγονται με την αμεσότητα μιας γλώσσας αυθεντικής και γλαφυρής. Μέσα από κείμενα – μαρτυρίες που μεταφέρουν τη βιωμένη εμπειρία άλλων καιρών, ο θεατής θα βρει διαφορές και ομοιότητες με το χθες. Οι παλιότεροι ίσως ανακαλέσουν δικά τους βιώματα και οι νεότεροι σίγουρα θα αντιληφθούν πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και αυτονόητο. Το σχολείο αλλάζει μέσα στον χρόνο, όπως αλλάζουν μαθητές και δάσκαλοι, μέθοδοι και αντιλήψεις. Το σχολείο αλλάζει καθρεπτίζοντας πάνω του την κοινωνία που το περιβάλλει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενα: Μερόπη Χαρκούτση, Γιώργης Σταματάκης
Σκηνοθεσία-διασκευή-απόδοση: Μαρινέλλα Βλαχάκη
Ανδρική φωνή: Κωστής Καπελώνης
Μουσική – τραγούδι σε βίντεο: Λεωνίδας Μαριδάκης
Λύρα: Δημήτρης Χιώτης
Στίχοι τραγουδιών: Δέσποινα Τραχαλάκη, Γιώργης Σταματάκης
Δημιουργία βίντεο: Λεωνίδας Μαριδάκης, Κυριακή Μουλίνου
Τεχνική υποστήριξη: Διονύσης Μανουσάκης
Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ / 10 ευρώ μειωμένο
Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Κρατήσεις πρωινές ώρες: 697 223 2089»

