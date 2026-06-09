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Ονδούρα: Το κοινοβούλιο αύξησε σε έως 60 χρόνια την ποινή κάθειρξης για γυναικοκτονίες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το κοινοβούλιο της Ονδούρας μεταρρύθμισε χθες, Δευτέρα, τον ποινικό κώδικα και αύξησε σε έως 60 χρόνια κάθειρξης την ποινή για γυναικοκτονίες στη χώρα αυτή, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό φόνων αυτού του τύπου στη λατινική Αμερική.

Στο εξής, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  η ποινή παραμένει στα 25 ως 30 χρόνια κάθειρξης, όμως, «σε περίπτωση επιβαρυντικών περιστάσεων», η ποινή «θα μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 ετών», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κοινοβουλίου, το οποίο ελέγχεται από τη δεξιά που βρίσκεται στην εξουσία.

Στις «περιπτώσεις έμφυλης βίας ή απαγωγών που καταλήγουν στο θάνατο του θύματος», η ποινή «θα μπορεί να φθάσει έως τα 60 χρόνια κάθειρξης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Ο εγκληματίας που ασκεί βία εναντίον μιας γυναίκας οφείλει να γνωρίζει ξεκάθαρα ότι, αν της αφαιρέσει τη ζωή, θα υποστεί όλη την αυστηρότητα του νόμου (…) Πρόκειται για ένα εργαλείο που επιτρέπει να απονέμεται δικαιοσύνη», δήλωσε στη διάρκεια της συνεδρίσης της ολομέλειας ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Τόμας Σαμπράνο, μέλος της πλειοψηφίας.

Ο νόμος προβλέπει επίσης τη δημιουργία δικαστικών οργάνων που θα αποτελούνται αποκλειστικά από γυναίκες και θα είναι εξειδικευμένα στη πρόληψη των γυναικοκτονιών.

Όμως η διευθύντρια του Κέντρου Δικαιωμάτων των Γυναικών, η Ρεγκίνα Φονσέκα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «το πρόβλημα δεν λύνεται κάνοντας πιο βαριές τις ποινές», αλλά «εμποδίζοντας τη διάπραξη των γυναικοκτονιών».

«Ένας νόμος που καθιστά βαρύτερες τις ποινές φυλάκισης για περιπτώσεις που σπάνια φθάνουν ενώπιον της δικαιοσύνης δεν μας χρησιμεύει σε τίποτε», τόνισε εκφράζοντας τη λύπη της και προσθέτοντας ότι 90% των γυναικοκτονιών μένουν ατιμώρητες.

Η Ονδούρα έχει το υψηλότερο ποσοστό γυναικοκτονιών μεταξύ των 17 χωρών της λατινικής Αμερικής, με 4,3 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τη λατινική Αμερική και την Καραϊβική (CEPALC), που δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Η χώρα αυτή της κεντρικής Αμερικής κατέγραψε 262 γυναικοκτονίες το 2025, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για τη βία του Αυτόνομου Εθνικού Πανεπιστημίου της Ονδούρας. Οι φεμινιστικές ενώσεις υποστηρίζουν ότι από την αρχή της φετινής χρονιάς έχουν δολοφονηθεί 116 γυναίκες .

 

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