Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει δυο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το f-4»

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην Αυστραλία, ο τεχνικός της Παρτιζάν και προπονητής επί 13 σεζόν στον Παναθηναϊκό, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, παραχώρησε συνέντευξη στη σερβική ιστοσελίδα “Mozzart Sport” για να μοιραστεί όσα βίωσαν αυτός και οι παίκτες του στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη.

Ο «Ζοτς» περιέγραψε με τις εξής λέξεις τις δυνατότητες του φετινού Παναθηναϊκού: «Ο Παναθηναϊκός έχει δυο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το f-4».

Αναλυτικά, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς τόνισε στη “Mozzart Sport”:

«Εμείς ήρθαμε εδώ κατόπιν πρόσκλησης του Παναθηναϊκού και πέρασα αρκετά χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο. Όπως είπε ο προπονητής τους, Εργκίν Αταμάν, είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ομάδα που έχουν. Δεν έχουν αλλάξει πολύ την ομάδα και οι παίκτες γνωρίζουν ήδη το σύστημα. Έχουν δύο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το φετινό Final Four της Ευρωλίγκας. Αυτό λέει πολλά για την ομάδα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη σεζόν».

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς πρόσθεσε: «Η συνολική εντύπωση είναι πολύ θετική. Καταρχάς, η ιδέα να έρθω εδώ στην Αυστραλία, για να συμμετάσχω στο τουρνουά «Παύλος Γιανακόπουλος», στο οποίο ο Παναθηναϊκός μας προσκαλεί τακτικά, ήταν όμορφη. Όλα ήταν εξαιρετικά και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους οικοδεσπότες από το NBL League για τη φιλοξενία τους και όλους τους ανθρώπους μας που ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Η ατμόσφαιρα τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ ήταν φανταστική, ξέραμε ότι είχαμε και πολλούς οπαδούς εδώ και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Τους ευχαριστούμε που είναι πάντα μαζί μας».