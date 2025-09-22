menu
20.4 C
Chania
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει δυο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το f-4»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην Αυστραλία, ο τεχνικός της Παρτιζάν και προπονητής επί 13 σεζόν στον Παναθηναϊκό, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, παραχώρησε συνέντευξη στη σερβική ιστοσελίδα “Mozzart Sport” για να μοιραστεί όσα βίωσαν αυτός και οι παίκτες του στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη.

Ο «Ζοτς» περιέγραψε με τις εξής λέξεις τις δυνατότητες του φετινού Παναθηναϊκού: «Ο Παναθηναϊκός έχει δυο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το f-4».

Αναλυτικά, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς τόνισε στη “Mozzart Sport”:

«Εμείς ήρθαμε εδώ κατόπιν πρόσκλησης του Παναθηναϊκού και πέρασα αρκετά χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο. Όπως είπε ο προπονητής τους, Εργκίν Αταμάν, είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ομάδα που έχουν. Δεν έχουν αλλάξει πολύ την ομάδα και οι παίκτες γνωρίζουν ήδη το σύστημα. Έχουν δύο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το φετινό Final Four της Ευρωλίγκας. Αυτό λέει πολλά για την ομάδα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη σεζόν».

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς πρόσθεσε: «Η συνολική εντύπωση είναι πολύ θετική. Καταρχάς, η ιδέα να έρθω εδώ στην Αυστραλία, για να συμμετάσχω στο τουρνουά «Παύλος Γιανακόπουλος», στο οποίο ο Παναθηναϊκός μας προσκαλεί τακτικά, ήταν όμορφη. Όλα ήταν εξαιρετικά και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους οικοδεσπότες από το NBL League για τη φιλοξενία τους και όλους τους ανθρώπους μας που ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Η ατμόσφαιρα τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ ήταν φανταστική, ξέραμε ότι είχαμε και πολλούς οπαδούς εδώ και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Τους ευχαριστούμε που είναι πάντα μαζί μας».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum