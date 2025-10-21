menu
Ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η Μαρία Κούση Λεκάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, θερμής αναγνώρισης και εκτίμησης της προσωπικότητας και του έργου της Καθηγήτριας Μαρίας Κούση Λεκάκη, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Κοινωνιολογίας της απένειμαν τον τίτλο της Ομότιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος «η τελετή πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 ώρα 18:00 μ.μ., στο αμφιθέατρο Δ7 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, παρουσία του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Γεώργιου Κοντάκη, του Αντιπρύτανη Καθηγητή Γεώργιου Σταματόπουλου και του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητή Νικόλαου Βαφέα, μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, συγγενών, φίλων και συναδέλφων της τιμώμενης.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε με προσφώνηση του Πρύτανη του Ιδρύματος Καθηγητή Γ. Κοντάκη, ο οποίος υπογράμμισε την πολύπλευρη και σημαντική προσφορά της τιμώμενης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ακολούθησαν προσφωνήσεις από τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητή Νικόλαο Βαφέα και την Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνιολογίας Καθηγήτρια Χριστίνα Αικατερίνη Καρακιουλάφη, οι οποίοι αναφέρθηκαν με θερμά λόγια στην επιστημονική αριστεία, το ήθος και τη συνολική προσφορά της κυρίας Μαρίας Κούση Λεκάκη.

Την παρουσίαση της προσωπικότητας και του επιστημονικού έργου της τιμώμενης έκαναν οι Καθηγήτριες του Τμήματος Στεφανία Καλογεράκη και Βασιλική Πετούση, οι οποίες σκιαγράφησαν τη σταδιοδρομία της κας Μ. Κούση Λεκάκη και το σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό της έργο που τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και διακρίσεων. Παράλληλα, αναδείχτηκαν η συμβολή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας και την επιστήμη γενικότερα, αλλά και η σημαντική και πολυεπίπεδη προσφορά της στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε διδακτικό και διοικητικό επίπεδο.
Μαζί με την κυρία Μαρία Πετμεζίδου, η οποία ήταν παρούσα στη χθεσινή τελετή, η τιμώμενη είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη, του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Σεπτέμβριος 1987), στο οποίο και υπηρέτησε για 37 συνεχή έτη έως τον Αύγουστο 2024 οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας εκλέχθηκε Λέκτορας το 1987, Επίκουρη Καθηγήτρια το 1992, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια το 1996 ενώ από το 2000 εκλέχθηκε Καθηγήτρια Α’ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος». Υπηρέτησε τόσο το Τμήμα Κοινωνιολογίας και από τη θέση της Προέδρου του Τμήματος καθώς και της Διευθύντριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, όσο και συνολικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης ως εκλεγμένη για δύο συνεχόμενες θητείες Διευθύντρια του Κέντρου του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ).

Ακολούθησε η ανάγνωση του τιμητικού διπλώματος από την Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγήτρια Χρ. Καρακιουλάφη και η απονομή του από τον Πρύτανη Καθηγητή Γ. Κοντάκη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία της τιμώμενης, η οποία αφού ευχαρίστησε τους συναδέλφους της στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τη Διοίκηση του Ιδρύματος για την ιδιαίτερη τιμή που της επιφύλαξαν με την ομοτιμοποίηση της, αναφέρθηκε στην πορεία και τις προκλήσεις που σημάδεψαν την ακαδημαϊκή της διαδρομή. Στην ομιλία της η κα Κούση Λεκάκη αναφέρθηκε στις ηθικές διαστάσεις του φλέγοντος ζητήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανάγκη της κριτικής ανάλυσης των τεχνολογικών εξελίξεων. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνικών κινημάτων και τεχνητής νοημοσύνης, κατέδειξε το επίκαιρο και τη σημαντικότητα της διερεύνησης των σχετικών προκλήσεων, υπό το θεωρητικό πρίσμα και τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης της κοινωνιολογίας.

Προς τιμήν τέλος και με την συμμετοχή Καθηγητών/τριών από ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 στο αμφιθέατρο Δ7 από τις 10.00 έως 15.30 διεξάγεται επιστημονική εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν ερευνητές και ερευνήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκδήλωση μεταδίδεται διαδικτυακά Scientific Event in Honor of Professor Emerita Maria Kousis Lekaki»

