Ομοσπονδία Επαγγελματιών Χανίων: Συνάντηση για το έργο της Δημοτικής Αγοράς

Μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου 2026 στον χώρο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων όπου μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Χανίων, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από κοντά από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Μιχάλη Καλογριδάκη, τον Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων κ. Γιώργο Ευθυμίου και τους Τεχνικούς υπεύθυνους του έργου, για την πορεία αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου της Δημοτικής Αγοράς που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων.

Στην ανακοίνωση προστίθενται: «Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ξεναγήθηκαν στα σημεία των παρεμβάσεων, ενημερώθηκαν αναλυτικά για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και τη λειτουργία των καταστημάτων και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ποιοτική αναβάθμιση του χώρου, η οποία θα ωφελήσει τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους δημότες.

Το έργο αναβαθμίζει ριζικά την Αγορά μετατρέποντάς την σε έναν πόλο έλξης που σέβεται την παράδοση και ενισχύει την τοπική ανάπτυξη.

Η Ομοσπονδία ευχαριστεί τον Δήμο Χανίων για την ανοιχτή επικοινωνία και παραμένει αρωγός σε κάθε δράση που ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα».