Όμορφοι και «κάτασπροι ερευνητές»

Ίσαμε ένα τρίωρο, στο ντάλα μεσημέρι, παρακολουθώ την τηλεόραση. Εικόνες ολέθρου με την κατάρρευση της πολυκατοικίας! Εγρήγορση, αγωνία, ευθύνη! Οι άνδρες της Ε.Μ.Α.Κ. με ενδιαφέρον ζωηρό, ανθρώπινο, μεγάλο, ψάχνουν στα χαλάσματα, για ζωές, ή υποψία ζωής, κάτω από τα χαλάσματα, τις πέτρες, το μπετόν, τα ξύλα, τις σπασμένες γυάλες.

Δεν είναι μόνοι τους. Συνάδελφοι πανέτοιμοι, ανήσυχοι, λαχταρισμένοι, συνδράμουν, συνεργάζονται δίνουν οδηγίες, παίρνουν οδηγίες, άγρυπνοι, για το καλύτερο.

Όχι μόνο αυτοί! Έχουν και δυο σκυλίτσες! Κάτασπρες, γλυκύτατες, με τις ουρές τους να χορεύουν δίχως σταματημό, χαρούμενες που έχουν ρόλο σοβαρό, σε μια τόσο σοβαρή επίσης, υπόθεση!

Για την ζωή! Δείχνουν στον εκπαιδευτή τους, πού ακούν τον ψίθυρο, πού ένιωσαν θόρυβο ανεπαίσθητο, όμως αξιόλογο, πού αντιλήφθηκαν ελάχιστη κίνηση! Ο άνδρας με προσοχή έρπει στο άνοιγμα προσεκτικά, δίχως να λογαριάσει, γιατί δεν ξέρεις τι επιτυχία μπορεί να στεφανώσει την ιερή του προσπάθεια! Πέντε ζωές αναζητούν, δεν είναι αστεία!

Έχει ο Θεός, τα σκυλάκια, ένα λεπτό, ένα ευτραφές, συνεργάζονται ιδανικά! Μα τι ωραία! Θυμούμαι μια άλλη σκυλίτσα, μάνα καφέ με τα τρία παιδάκια της, καταπλακωμένα στις πέτρες σε σωρό μεγάλο!

Ένας άνδρας μαύρος, τραβά μία τη μία τις βαριές πέτρες. Η σκυλίτσα από κοντά, ακούει το κλάμα τους, και του δείχνει πού ακούει μουρμουρητό, αλάθητο, λατρεμένο από τα μωράκια της… Ένα ένα, κοντά της το αγκαλιάζει με την ευτυχία της σε πλήρη ανάπτυξη, και το γάλα έτοιμο να χορτάσουν και να τονωθούν! Έτσι και τώρα, μέχρι αργά, όλα πήγαν κατ’ ευχήν!

Κανένα θύμα, καμία πίκρα, κανένα πένθος! Τ’ άλλα θα τα βρουν! Και τις ευθύνες, και τον καταλογισμό τους! Κι οι υπέροχοι λευκοί ερευνητές, με την θαυμαστή τους όσφρηση, πρόσφεραν το καλύτερο! Τους ευχαριστούμε όλους!