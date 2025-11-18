menu
Ελλάδα

Ομολόγησε ο 29χρονος για τον θάνατο του οδηγού στον Νέο Κόσμο – Τον χτύπησε για μια παρεξήγηση στον δρόμο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε μία σύλληψη έχουν οδηγηθεί μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, για τον θάνατο του 59χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, όπως όλα δείχνουν για μία παρεξήγηση στον δρόμο.

Ο 29χρονος Αλβανός ομολόγησε ότι τσακώθηκε με το θύμα για μία παρεξήγηση στον δρόμο. Βρέθηκε και βίντεο από το σημείο που ξεκίνησε ο διαπληκτισμός και ακολούθησε η καταδίωξη του θύματος.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως έδρασε μόνος του και έτσι οι άλλοι τρεις Έλληνες αφέθηκαν ελεύθεροι. Για έναν θα εξεταστεί αν θα κατηγορηθεί για κάτι ή όχι αφού το μηχανάκι ήταν ιδιοκτησίας του και το είχε δανείσει στον δράστη, ενώ για τον πατέρα του Αλβανού που αποπειράθηκε να κρύψει το μηχανάκι, θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αν θα διωχθεί τελικά για υπόθαλψη ή όχι.

Το θύμα έχασε τις αισθήσεις του στην οδό Σουλιέ μετά τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε και έπεσε σε σταθμευμένο όχημα. Έφερε εμφανείς μώλωπες και χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου κατέληξε από ανακοπή.

Σημειώνεται ότι ο Αλβανός δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για απείθεια και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ ο ένας Έλληνας για ληστείες.

Συμβατά τα ευρήματα του ιατροδικαστή με ξυλοδαρμό
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή στο θύμα κακώσεις προσώπου και τραχήλου, συνεπεία του αναφερόμενου ξυλοδαρμού, πνευμονικό οίδημα και υπετροφία καρδιάς για την οποία έχουν ληφθεί ιστολογικά δείγματα.

Εν ολίγοις, προκύπτει ότι όντως το θύμα υπέστη άγριο ξυλοδαρμό. Συνεπεία και την υψηλής συναισθηματικής φόρτισης που βρέθηκε το θύμα, αυτά όλα τον οδήγησαν στην ανακοπή.

