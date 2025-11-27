Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την υποστελέχωση της δημόσιας υγείας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 456 ομόφωνη Απόφαση, που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2025, εξέδωσε ψήφισμα για την υποστελέχωση της Δημόσιας Υγείας. Στο εν λόγω ψήφισμα επισημαίνεται χαρακτηριστικά:

«Οι πολίτες και οι επισκέπτες της Κρήτης βιώνουν καθημερινά τις τραγικές συνέπειες της διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης της υγείας σε όλους τους νομούς του νησιού.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει έναν νέο υγειονομικό χάρτη, που περιλαμβάνει συγχωνεύσεις νοσοκομείων και κλινικών, περιορισμό δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών, μειώσεις προσωπικού, δημιουργία “ευέλικτων” και “οικονομικώς αποδοτικών” μονάδων υγείας.

Η «εναρμόνιση με τους δημοσιονομικούς στόχους» σημαίνει στην πράξη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, λιγότερες δωρεάν παροχές και χαμηλότερη ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Στόχος είναι τα νοσοκομεία να γίνουν αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες, με έσοδα που θα προέρχονται από την οικονομική “αφαίμαξη” των ασθενών.

Η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Κρήτης σε υποβάθμιση, την ψυχική υγεία σε περιθωριοποίηση και την υγεία του λαού σε συνεχή υπονόμευση.

Η ευθύνη είναι σαφής: η πολιτική που υπηρετεί το κέρδος, η πολιτική που θεωρεί «κόστος» ακόμα και τα πιο στοιχειώδη μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας.

ΑΜΕΣΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ:

– Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με βάση τις ανάγκες. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

– Αξιοπρεπείς μισθούς & πλήρη εργασιακά – ασφαλιστικά – επιστημονικά δικαιώματα.

– Να σταματήσουν οι πληρωμές των ασθενών.

– Για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων εκφράζει τη στήριξή του στο σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου και του ΕΣΥ, αναγνωρίζοντας τον καθημερινό αγώνα τους και την ανάγκη για άμεση επίλυση των επαγγελματικών και επιστημονικών ζητημάτων τους.

Καλεί τους δημότες και όλους τους φορείς των Χανίων να συμμετάσχουν ενεργά στην Παγκρήτια Ημέρα Δράσης για την Υγεία στις 27 Νοεμβρίου 2025, στηρίζοντας τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά την ημέρα αυτή, στις 18:00, στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς».