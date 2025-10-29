Ομόφωνη στήριξη στον Λιμενάρχη Χανίων από το Δ.Σ. Χανίων

Σε ψήφισμα στήριξης του λιμενάρχη Χανίων θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, όπως συμφωνήθηκε από όλες τις παρατάξεις στη συνεδρίαση το μεσημέρι της Τετάρτης. Αρχικά ο δήμαρχος κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης αναφέρθηκε στις επαφές που είχε για το Δήμο και στην άδικη απόφαση σε βάρος του κ. Γιαννουλάκη.

Για μια απομάκρυνση που “δημιουργεί πολλά ερωτήματα” έκανε λόγο η κ. Κατερίνα Μανιμανάκη, ενώ για “έναν άνθρωπο που έχει δώσει διαπιστευτήρια” μίλησε ο κ. Χαράλαμπος Λουτσέτης σημειώνοντας πως ο κ. Γιαννουλάκης είχε προχωρήσει σε μια πολιτική ανθρωπιάς και ότι έπεσε θύμα του νέου πειθαρχικού της κυβέρνησης.

Στις ανακοινώσεις του ο κ. Σημανδηράκης ενημέρωσε πως πρόκειται από τη ΔΕΥΑΧ να τοποθετηθεί και δεύτερος αγωγός στο παραλιακό μέτωπο (Ακτές Κανάρη και Παπανικολή) ώστε να γίνεται η συλλογή των λυμάτων και να μην παρουσιάζονται τα γνωστά προβλήματα με διαρροή ακαθάρτων στο ύψος του λιμανιού της Ν. Χώρας.